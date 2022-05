Tres malagueñas con la sub 17 y sub 18 de España

Azuqueca de Henares acoge dos concentraciones de las selecciones sub 17 y sub 18 femeninas, que tienen como objetivo dar un primer paso hacia los retos que ambas generaciones afrontarán en verano. La sub 17 disputará la Copa del Mundo de Hungría del 9 al 17 de julio, mientras que la sub 18 jugará el Europeo de Heraklion (Grecia) del 6 al 14 de agosto.En la lista de la sub 17 se encuentra Carla Viegas del CAB Estepona. En esta categoría, España ha quedado enclavada en el grupo C con Egipto, Canadá y otro equipo europeo por confirmar. Así, esta generación del 2006 afrontará su primera cita internacional oficial pero en su puesta en escena en el Challenger de San Fernando, ya dejó grandes sensaciones al alzarse campeón del torneo.

En la de la sub 18 están Noemi Ugochukwu y Daniela Ikponmwosa del Unicaja. Italia, Polonia y Turquía serán los rivales de España en el grupo A durante la fase inicial de la que será la primera experiencia internacional de esta generación del 2005.