Otro triple doble y victoria para Domantas Sabonis

La racha ganadora de cinco partidos de los Kings de Domantas Sabonis terminó el sábado, pero respondieron rápidamente solo dos días después con una victoria dominante por 128-103 sobre los New Orleans Pelicans en el Golden 1 Center. Los Kings no permitieron que su decepcionante derrota por 138-134 ante los Minnesota Timberwolves se convirtiera en una mala racha.

Domantas Sabonis registró un triple-doble, con 19 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, el octavo de la temporada, para ayudar a liderar el camino hacia una victoria que el pívot cree que ayudará a Sacramento en el futuro. "Un partido difícil. Siempre es un encuentro difícil contra los Pelicans, pero salimos ganando y eso nos ayudará mucho", dijo Sabonis: "En ataque tenemos muchas cosas. Tenemos tiradores... Podemos poner la pelota en la canasta. Pero tenemos que ser mejores en defensa para los playoffs. Allí, todo será más difícil y hay que prepararse. Nos quedan 18 partidos y en cada partido tenemos que ser mejores".

Los Kings pueden usar este tramo final como preparación para lo que enfrentarán en los play off. El equipo del entrenador Mike Brown se enfrentará a muchos equipos que luchan por el posicionamiento en los playoffs o un lugar en el torneo de play-in. Sacramento (38-26) actualmente es el cabeza de serie número 3 en la Conferencia Oeste y se encuentra medio juego detrás de los Memphis Grizzlies por el puesto número dos. Todos los ojos están puestos en el equipo que quiere poner fin a una sequía de play off de 16 años, con Domantas, tres veces All Star, de referente.