El día que no entren los triples

Este renovado Unicaja quiere crecer desde atrás. Ese ha sido el mensaje y la premisa sobre la que se ha comenzado a cimentar el equipo. Es indudable que la laxitud del equipo malagueño protegiendo su propio aro le ha costado más de un disgusto en los tiempos recientes. De momento, en ese aspecto, se están cumpliendo las expectativas. Los de Ibon Navarro están encajando 72 puntos de media por encuentro, mientras que la pasada campaña eran 78. Hace dos eran 83 puntos, 11 tantos más que el guarismo actual. Pero para ganar partidos, y es un obviedad, hay que anotar. Es cierto que el camino al aro tiene muchas caras y que con una defensa sólida y bien trabajada puedes permitirte no estar excelso de cara al aro, pero hay áreas del juego que se le están atascando a los malagueños.

Los triples vuelven al foco de la discusión en este arranque de la temporada. El Unicaja ha comenzado sus competiciones lanzando en un 37% de acierto y un volumen de 28 triples intentados por encuentro, de lo que convierten 10. En el acumulado eso supone 97 tiros de tres anotados y 257 intentados. En el apartado individual, Tyson Carter, Dylan Osetkowski y Tyler Kalinoski son los únicos que superan el 40% desde el perímetro con al menos 20 lanzamientos intentados. De hecho, Carter se acerca meter la mitad de lo que lanza, con un 47%.

En la reciente derrota en la chancha del Joventut se juntaron dos situaciones paradójicas, al Unicaja no le entraron los triples, pero al equipo catalán le entraron aún menos y se llevaron el encuentro. Los malagueños firmaron un pobre 8 de 34 desde el 6,75, mientras que los locales se quedaron en 3 de 15. Aun así, los de Carles Durán recondujeron su juego y se llevaron una victoria trabajada. Es un buen ejemplo de como adaptarse a una situación de partido. Lima es el único jugador cajista que todavía no ha intentado ni un triple, lo que da buena muestra de la capacidad ofensiva de los malagueños. Esa amenaza exterior no debe precipitar lanzar un alto volumen desde el perímetro y condicionar el encuentro al acierto. También debe servir para abrir el campo y mejorar el ataque estático, que no está siendo uno de los puntos fuertes en la ofensiva del Unicaja, para que el día que no entren los triples haya alternativas sólidas.

Todas estas asperezas son las que debe ir puliendo Ibon Navarro para arropar las virtudes que ya se han mostrado y que han dado las victorias a los malagueños, que continúan invictos en la BCL. En liga se ha caído ante dos rivales Euroliga como Baskonia y Real Madrid, con sensaciones muy distintas, y en la visita a Badalona, en la que se escapó el encuentro en detalles.