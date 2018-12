Esguince de tobillo de Carlos Suárez

La derrota en Badalona también dejó una mala noticia en forma de lesión. No es grave, pero el capitán del Unicaja Baloncesto, Carlos Sárez, está entre algodones. Se produjo un esguince en su tobillo derecho durante el encuentro ante el Divina Seguros Joventut, en el que no tuvo su mejor día. Había razones.

Carlos Suárez no se ejercitó esta mañana con el resto del equipo en el regreso al trabajo y, en función de su evolución durante hoy y hasta el entrenamiento matutino de este martes, se dictaminará si viaja a Kazán o no. La longitud del viaje, la importancia relativa del partido y los duros duelos que vienen en la ACB son razones para quizá no forzar, pero se dejará para este martes la decisión.

Es Suárez un jugador duro. La pasada temporada jugó los 68 partidos oficiales del equipo y en la anterior sólo se perdió uno de los 61, justamente el segundo partido de la semifinal de la Eurocup ante el Lokomotiv Kuban en Rusia. En esta había jugado los 19.

El equipo se ejercita este martes desde las 9:30 horas. Luis Casimiro hablará después y el equipo se desplazará al aeropuerto para coger un vuelo rumbo a Moscú, donde hará escala hasta Kazán, donde el equipo se jugará el liderato del grupo.