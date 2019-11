Llegaba el Unicaja a la jornada de este fin de semana en el fondo de la clasificación en lo que a porcentaje de triples se refiere (31% con 67 lanzamientos convertidos de 216 intentados) y salió de ella con peores cifras. Todo un reto inverso. El conjunto de Luis Casimiro volvió a nublarse también en este aspecto del juego y sigue sin saber cómo rentabilizar a sus tiradores. Contra el Morabanc Andorra firmaron seis triples de 24 intentos, un 25 %.El registro que los malagueños registraron en Andorra (seis de 24) ponen el foco en tipos como Josh Adams (ningún triple de seis intentos) o Alberto Díaz (ninguno de tres) pero a menudo las cifras esconden carencias más allá del rendimiento individual. A las concesiones defensivas en momentos decisivos –y no tanto– del encuentro se unió el cortocircuito en ataque en el tercer periodo y el incendio de la instalación eléctrica al completo en el último. Los triples, lejos de ser un salvavidas o un recurso más del choque, se convierten en una rémora cuando no funcionan las claves tácticas que lo propician.Tuopane y Jaime Fernández (dos de cuatro) fueron los únicos capaces de repetir y sin malos números. Un triple del francés, además sirvió para ajustar el marcador (56-53) en el tercer periodo. El resto no fueron tan ilusionantes. No desequilibran en positivo con frecuencia para el Unicaja. Aunque la estadísticas del triples se nutren de la frustración, de los partidos que se rompen con demasiados puntos de diferencia o muchos minutos por delante; de la impulsividad del estilo en determinados jugadores y de otros puntos azarosos de los sistemas, los malagueños tienen por delante mucho trabajo para salir del fondo de la efectividad en lo referente a triples.Más allá de los porcentajes, el Unicaja tampoco destaca en los números totales de triples anotados y también en este apartado sigue lejos de conjuntos como Betis, Burgos, Obradoiro o UCAM.