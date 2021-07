El Unicaja ya tiene un lunes fechado para jugar en la BCL

Con el objetivo de incrementar la promoción de la Basketball Champions League y los clubes que participan en ella, la BCL presenta el BCL Game of The Week. Este partido se jugará un lunes y será el único juego de BCL ese día, proporcionando contenido único de uno de los encuentros más emocionantes de ese día de juego.

La BCL, junto con sus TV & Media Partners, está preparando una cobertura y promoción exclusivas de estos duelos. El Partido de la Semana de la BCL se selecciona en estrecha colaboración con los clubes y sus respectivas ligas nacionales, con el fin de salvaguardar las interrupciones mínimas en el calendario general.

El primero contará con los actuales ganadores de BCL, el Hereda San Pablo Burgos, que abrirá la temporada 2021/22 en casa contra Besiktas Icrypex, el lunes 4 de octubre. El Unicaja ya tiene uno fechado también, que corresponderá a la jornada 3 de la fase regular. Será la visita del Dijon al Carpena fechada el lunes 1 de noviembre a las 20:30 horas.

