Massimo Cancellieri (Téramo, 1972) es el entrenador del SIG Strasbourg, el rival del Unicaja este martes en la tercera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. Entrenador con dilatada trayectoria, ya se midió a Ibon Navarro y sus jugadores en la temporada pasada, cuando entonces dirigía al Limoges, en la Basketball Champions League. Fue en esta misma fase de la competición y el Unicaja consiguió vence con cierta autoridad en los dos partidos (67-84 allí y 99-88 aquí). Ahora vuelve a enfrentarse al cuadro malagueño al frente del Strasbourg.

El entrenador no está teniendo una temporada muy placentera. Su equipo pasó la primera fase con solvencia como primero de grupo, pero después se ha ido cayendo, perdiendo los dos primeros partidos (es cierto que fuera de casa) en el Round of 16. En la Liga de Francia marcha en décima posición, con un registro de 10 victorias y 12 derrotas. En su último encuentro, disputado el pasado sábado, cayeron ante el Le Portel por 96 a 77, lo que provocó críticas. "Nos volveremos a levantar, como siempre lo hacemos cuando caemos en una zanja, volveremos a construir una escalera y volveremos con cada vez más ganas. Vimos juntos el partido nada más regresar a Estrasburgo. Hablamos de defensa, porque fue el principal problema en el partido contra Portel, sobre todo el problema del tercer cuarto. Tan pronto como un jugador del equipo contrario quería llegar al aro, lo alcanzaba. Además de eso, había una total falta de confianza. Después de un viaje así no tenemos tiempo para preparar adecuadamente el partido. Tendremos que ser competitivos. No vamos a jugar al baloncesto contra el Unicaja, vamos a la guerra", decía como declaración de intenciones el técnico.

"El Unicaja es un equipo de calidad. Es casi el mismo equipo que el año pasado. Tienen el mismo entrenador, los mismos sistemas y son aún más fuertes. Son muy sólidos. Los pívots lanzan triples, en la posición de tres juegan de espaldas a la canasta, los bases atacan, defienden y tiran. Tienen tiradores en el banquillo...", glosaba las cualidades del rival Cancellieri, que apuntaba cuáles serían las claves para ganar el partido: "Debemos estar contentos de jugar contra el Unicaja, porque nos lo merecíamos. Hemos llegado hasta aquí, así que nos toca a nosotros demostrar que tenemos la capacidad de vencerlos. En la cultura italiana, cuando pierdo, me enfermo durante 48 horas. Para mí es: ganar o morir. Quiero que ganemos ambos partidos esta semana y haremos todo lo posible para lograrlo".