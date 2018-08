La ventana, una china en el zapato

Los jugadores del Unicaja fueron cuestionados por la inminente ventana de partidos de selecciones, que puede dinamitar la pretemporada. Como es obvio, no es una situación cómoda.

"No nos pusimos ni a pensar, algunos tienen más facilidad por temas de amistosos que no hay. Estoy tranquilo, en su momento se resolverá", decía comedido Alberto Díaz. "Ir a la selección es un orgullo, me encanta, siempre querré ir, estaré preparado si me llama Scariolo. Pero mi compromiso con el club es máximo, lo ideal será una solución media", proseguía Jaime Fernández, como Alberto convocado en la última lista del técnico afincado en Málaga. "Debería de ponerse de acuerdo FIBA, FEB y los demás. Deberían buscar una solución que no afecte a los equipos. Cuando te llama la selección y tener que decidir es un compromiso para el jugador", apostillaba Dani Díez.