El vestuario del Unicaja, autocrítico

Darío Brizuela habló tras el partido. El vasco pasó por la sala de prensa y admitió que no fue el mejor día del equipo. “Fallamos muchos tiros, estuvimos desacertados durante todo el partido, como dijo Ibon, no tuvimos el día. El vestuario no está contento, es evidente”, señalaba el escolta donostiarra, que explicaba que “somos conscientes de lo que tenemos que hacer, seguiremos más tiempo juntos, más años, que eso es importante. Es cierto que no tenemos el día. Sabemos que tenemos más objetivos por delante, ahora tenemos que no detenernos y seguir el camino, vendrán más oportunidades como esta más adelante si seguimos así”.

Brizuela salió como un trueno al partido y un triple suyo marcó la máxima diferencia alcanzada por el Unicaja (20-11), a partir de la cual ya el rival empezó a darle la vuelta al marcador. Acabaría con 12 puntos el escolta malagueño, uno de los máximos anotadores. “Vamos con la cabeza alta, de todas formas. Hemos peleado hasta el final y hemos tenido la opción a pesar de no tener nuestro día”, cerraba Brizuela, que ahora, como todo el equipo, intentará llegar al tercer puesto en el partido del domingo ante el Tenerife, aunque no fuera lo esperado de inicio.

Alberto Díaz: "Nos duele"

"Dolido, nos duele. Esto es el baloncesto, hemos tenido momentos muy buenos este año y ahora nos toca saborear este, que es amargo, y nos toca mirar hacia delante. Duele que haya sido ante la afición, sabíamos la ilusión que había, mucha gente nos apoyó, lo hemos dado todo, pero nos sabe mal. El recibimiento nos ha puesto los pelos de punta en el autobús. Lo dan todo, nunca fallan y se lo tenemos que agradecer. Gracias por empujarnos y estar con nosotros y nos da pena. Perry siente esto, lo vive y lo da todo. Le ha tocado a él fallarlo, ha cogido la responsabilidad y no ha entrado, pero tenemos que estar con él y seguir adelante. A por el domingo ahora y a encontrar sensaciones", reflexionaba el capitán"

Yankuba Sima: "Hemos luchado hasta el final"

El equipo no está animado ahora mismo, se nos ha escapado una oportunidad de hacer historia. Toca levantar cabeza y la temporada no ha terminado. Hemos luchado hasta el final que era lo más importante Toca mirar el video del partido y analizarlo, pero no hemos dado la talla. No hemos jugado como nos gustaría. El recibimiento fue increíble, los aficionados han vuelto a hacer desde su parte todo lo que podían y siempre le estaremos agradecidos. El equipo no ha bajado los brazos y ha luchado hasta el final. Lástima el último tiro que podía haber salido cara o cruz y esta vez fue cruz, al menos hemos luchado hasta el final. Todo el equipo está intentando animar a Perry, es un jugador que nos ayuda en el día a día increíblemente. No es por el último tiro, como equipo si hubiéramos jugado mejor, hubiéramos ganado el partido. En lo personal estoy cómodo con el equipo, pero no fue un buen partido, ahora toca levantar cabeza", fue el análisis que realizó el pívot antes de subirse al autobús de vuelta a casa.

Jonathan Barreiro

Ha sido un golpe duro e inesperado, veníamos con mucha ilusión y no ha podido ser. Estamos todos fastidiados y esa es la realidad. Toca pensar en Tenerife ahora. Perry ha tenido el valor de realizar ese tiro y a veces entra y otras no, hay que quedarse con que ha cogido sus galones para asumir esa responsabilidad, pero no he podido hablar con él. El recibimiento ha sido muy emocionante, han venido aquí a recibirnos con toda la ilusión. Siempre han sido importantes para nosotros y lo volverán a ser este domingo, donde lucharemos por la medalla. El partido lo hemos vivido con tensión, pero no lo hemos dado por perdido. Ni siquiera cuando íbamos perdiendo por 12 o 13 puntos, hemos intentado agarrarnos al partido y no fue posible. Toca aprender de esto", confesó el alero cajista.