El vestuario del Unicaja no celebra: "Nos queda uno, el Carpena va a echar fuego"

El Unicaja volvió a ganar en Murcia con una fórmula más efectiva que los días anteriores. Un 2-2, de nuevo a cara o cruz, pero ahora en el Carpena el próximo miércoles (20:30 horas), que debería ser determinante, aunque el efecto del factor cancha hasta el momento es nulo. Kameron Taylor, de los mejores jugadores malagueños en el cuarto partido, hablaba en los micrófonos de Movistar. "Por supuesto jugamos mejor. Queríamos volver a Málaga de nuevo, muy contentos por el gran trabajo que hicimos en Murcia. Encantado de que haya venido mucha gente para acá. La clave fue el rebote, ellos juegan con mucha energía e intensidad, nos ha permitido correr y salir al contraataque, además de sus segunda opciones. Pudimos empezar muy bien, al igual que el otro día, con la iniciativa y eso nos ha ayudado. Nos encontraremos lo mismo en Málaga en el quinto. Volvemos ahora a nuestra casa al Carpena, a tratar de ganar la serie. Necesitamos que nuestra gente venga al quinto. Todavía nos queda un partido", explicaba el de Maryland, que tuvo una entrada al partido deliciosa, certero y dando al Unicaja mucho en la primera fase de partido, también por momentos en el último tramo.

En los vestuarios, Carlos Cabezas atendía a Cope Málaga; valoraba el embajador esa capacidad del equipo desde la pasada semana. "El equipo se ha rehecho después de dos partidos complicados, capaces de igualar esa intensidad. Ni mucho menos está ganado esto. Había muchos pesimistas, pensando que no se podía ganar, y ahí estamos. Este equipo siempre compite. Ellos venían aquí con mucha confianza. Pero nuestros jugadores se conjuraron, estuvieron estupendos al final. Prácticamente hemos dominado con grandes parciales en el primer cuarto, te marca mucho cómo va el juego, luego ellos pelean y te aprietan, pero pudimos aguantar. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo. Murcia se merece la temporada que ha hecho, pasé dos años muy buenos. Es bueno que haya estos equipos tipo UCAM, pero nosotros ajora a por el quinto. Será duro. Hay que rematarlo. El Carpena va a echar fuego".

Yankuba Sima plasmaba esa seriedad de la plantilla, nada de festejos y sí manteniendo ese discurso casi de responsabilidad, por lo difícil que se veía todo con el 0-2. "Obviamente sabíamos que veníamos a vida o muerte, que cualquiera nos podía mandar para casa. Hicimos un cambio de chip y ahora toca cerrarlo en casa. Plantearon dos partidos muy buenos y nos sorprendieron, pero pudimos reponernos. Somos un equipo con mucha valentía. Esta temporada se merecía acabar la temporada con buena nota, obviamente queda un partido y hay que cerrarlo en casa, pero no merecíamos ese 0-3. Tuvimos buena mentalidad, cabeza fría, de estar concentrados. Queda uno más. Tenemos que descansar ahora, sabiendo que queda una batalla por delante", decía el gerundense en Cope Málaga, al igual que Nihad Djedovic "Del 0-2 al 2-2. Hicimos un gran trabajo. Pero esto no sirve de nada si no ganamos en Málaga", la experiencia del bosnio.