Vildoza deja el Baskonia rumbo a los New York Knicks

Luca Vildoza y el TD Systems Baskonia acordaron la desvinculación del jugador argentino, que fichará por los New York Knicks próximamente. El marplatense deja Vitoria, donde ha jugado cuatro temporadas y un total de 228 partidos oficiales con la camiseta azulgrana. Vildoza además fue el autor de la canasta que le dio su último título liguero al Baskonia y consiguió el MVP del campeonato celebrado en Valencia. Así, Dusko Ivanovic pierde a una de sus piezas esenciales pocos días antes de medirse al Unicaja.

En total ha disputado 115 encuentros en la Liga Endesa con unos promedios de 8.5 puntos, 3 asistencias y cerca de 9 puntos de valoración, después de aterrizar en el club azulgrana en 2017, procedente de Quilmes. En la Euroliga ha completado 106 duelos con unos promedios similares de 8.1 puntos y 3.2 pases de canastas, en una clara progresión temporada a temporada en su capacidad atlética y lectura de juego.

Su evolución ha provocado que la NBA ponga sus ojos en él y según fuentes cercanas al jugador, firmará un contrato de cuatro años con los New York Knicks por un total de 13.6 millones de dólares, aunque únicamente tendrá garantizado lo que resta de temporada. A través de una nota de prensa, el Baskonia agradeció su "trabajo, dedicación y compromiso" durante estas cuatro temporadas y le deseó la mejor de las suertes en el plano personal y profesional.

La carta de despedida de Vildoza

El argentino explicó a través de su perfil de Twitter los motivos de su marcha y aprovechó para despedirse de los baskonistas. "Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso", manifestó el marplatense, que apuntó que en el club vitoriano ha madurado y ha crecido "como persona y como profesional".

"Recibí cariño y respeto desde el primer día. Atrevesé momentos que marcaron mi vida. Conocí gente increíble: compañeros, allegados, aficionados... Y cuando me quise dar cuenta, Baskonia ya estaba en mi corazón", añadió. Confesó que tomar la decisión de irse "no ha sido para nada sencillo", pero aseguró que tenía que "dar el paso". "Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía. Y medirme", afirmó.

Del mismo modo agradeció a todos los compañeros que tuvo en los cuatro años en el Baskonia, así como a los entrenadores y miembros del cuerpo técnico. Pero "por encima de todo" dio las gracias a los aficionados "por estar ahí siempre, por su cariño y respeto". "Nos volveremos a ver, de eso estoy seguro", concluyó.