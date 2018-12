Vuelta al trabajo para la clausura del 2018 cajista

El Unicaja regresó este miércoles a los entrenamientos para preparar el último partido de 2018. Tras descansar 23, 24 y 25 para pasar las fiestas en familia, la plantilla se ejercitó por la mañana en el Martín Carpena con la única baja de Carlos Suárez. Así, el equipo de Luis Casimiro comienza ya a preparar el partido de este sábado (18:00) contra el Delteco GBC, colista de la ACB con tres victorias y diez derrotas.

No hay parón en la ACB hasta la Copa del Rey y eso significa que el fin de año no implica nada. Tan solo el valor simbólico de que el partido en San Sebastián cerrará un 2018 significativo por la Euroliga y la transición de Joan Plaza a Luis Casimiro. El equipo trata ahora de rehacerse tras el varapalo que se llevó el pasado sábado contra el Baskonia y de paso está haciendo ya cuentas para certificar más pronto que tarde el pasaporte al torneo del KO. El Real Madrid, con un balance de once triunfos y dos derrotas, fue el primero en clasificarse tras derrotar al UCAM Murcia.

Aún quedan cuatro partidos de la primera vuelta en los que se definirán quiénes irán a la Copa. El Unicaja tiene mucho camino recorrido con un balance de 9-4, solo un desastre lo dejaría fuera de la cita en Madrid del 14 al 17 de febrero, pero por detrás, a dos victorias, hay un nutrido grupo peleando del séptimo al noveno por entrar que forman Joventut, Tenerife y Zaragoza. A una (8-5), quinto y sexto, están Manresa y Valencia Básket.

Por delante hay un calendario interesante. Tras Gipuzkoa Basket, que llega de una dura derrota con el Barcelona (71-104), enero se estrena con el arranque del Top 16 de la Eurocup ante el Valencia (miércoles 2, 20:45). Le siguen intercalados partidos ligueros y europeos con Iberostar Tenerife, Estrella Roja, Estudiantes o Limoges antes de encarar la segunda vuelta. Para esas fechas, mediados de enero, se espera que esté de regreso un Carlos Suárez ya recuperado de su lesión muscular. Casimiro tiene mucho trabajo por delante.