Waczynski: "Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera"

Adam Waczynski ha encontrado un lugar para seguir disfrutando del baloncesto en Zaragoza después de un lustro en Málaga. Después de que el Unicaja no renovara su contrato, el polaco terminó firmando un contrato temporal con el Casademont que se alargó hasta junio. Y está rindiendo a buen nivel el ex cajista, que fue el mejor en la victoria de los zaragozanos ante los malagueños, que acabó con la destitución de Fotis Katsikaris.

Sobre el momento que vive reflexionaba el polaco, que era cuestionado por si es el mejor de su carrera. "Creo que sí. Es el octavo año en ACB, no soy joven y tengo buena forma; todo esto mezclado da un buen jugador pero no quiero hablar demasiado de eso porque hay mucho trabajo por hacer y voy a intentar seguir así", aseguraba el alero, al que no le preocupa terminar vínculo en unos meses: "Tengo contrato hasta final de temporada, quiero darlo todo en la cacha y que todos estén contentos en Zaragoza. Algunas veces es bueno pensar más allá pero en la carrera deportiva no lo es. Al final de temporada veremos las posibilidades, estoy abierto a todo, pero ahora es el momento de darlo todo aquí".

Allí también ha encontrado conexión con la grada del Príncipe Felipe. "Para mí es algo especial, puedo decirlo. Para mí el baloncesto es algo más que un deporte y así lo estoy viviendo en la cancha, espero que se vea. Estoy disfrutando cada minuto, esté de inicio o salga del banquillo, no me importa y quiero hacerlo con la gente de la grada. Por eso vienen y pagan sus entradas, para ver el mejor baloncesto posible y hay que vivirlo con ellos, desde el más pequeño al más mayor. Esa es mi filosofía de siempre y voy a seguir disfrutándolo", terminaba Waczynski, que mira hacia arriba con el Casademont Zaragoza: "Personalmente siempre miro la clasificación hacia arriba y no hacia abajo. Sabemos que esta Liga es muy loca y cada equipo puede ganar a cualquiera, es obvio, y no todos pueden salvarse. Nos centramos en cada partido como si fuese el último y vamos a aprovecharlo. No miro lo que pasa por abajo, quiero estar siempre más arriba".