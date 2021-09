Waczynski, presentado en Zaragoza: "Espero quedarme hasta final de temporada"

Adam Waczynski fue presentado como jugador del Casademont Zaragoza en la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe, equipo al que llega para cubrir la baja de Santi Yusta. "Tiene buena pinta", dijo el polaco, contento con este paso en su carrera tras salir del Unicaja. Tras una nueva sesión de trabajo con sus nuevos compañeros, el internacional polaco ratificó su satisfacción por firmar con el cuadro maño y su deseo de ayudar lo máximo posible para poder quedarse en el club hasta final de temporada.

Acompañado por Pep Cargol, director deportivo de Casademont Zaragoza, Adam Waczynski se mostró ilusionado tras sus primeras jornadas en la capital aragonesa: "Estoy muy contento de estar aquí, me gusta el equipo y aunque mi contrato sea en principio por tres meses espero quedarme hasta final de temporada", confía listo para poder debutar el domingo. "Estamos trabajando para comenzar la liga a tope y quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda", sostuvo consciente del proceso de readaptación que requiere tras haberse estado ejercitando en solitario. "He trabajado las últimas cinco semanas con el preparador físico Diego Vázquez y me encuentro bien", señaló el de Torun. "Sólo me faltaba jugar 5x5 con profesionales y poco a poco me encuentro mejor".

Una aclimatación que deberá ser lo más rápida posible ante las diversas lesiones que han azotado al vestuario: "Sé que hay problemas de lesiones, pero cada uno de los chicos debemos dar un paso adelante", aseveró el nuevo 21 rojillo: "Cada entrenamiento ahora es importante, el equipo es lo principal y por eso estoy aquí: para ayudar a Casademont Zaragoza". Una aportación que pasa por lo que lleva siete temporadas demostrando en España: "Actitud, experiencia, tiro de tres, que es lo que hago mejor…", enumeró: "Además conozco la liga, a muchos jugadores y entrenadores y puedo ayudar a los jóvenes con algunos consejos".

No en vano, gracias a su paso por Monbus Obradoiro, Unicaja, así como toda la experiencia acumulada con la selección de Polonia, Waczynski es todo un veterano: "Me alegro de tener jugadores de mucha experiencia como Omar Cook, Rodrigo San Miguel o Jamel McLean", confesó sin olvidar la energía y el hambre de los noveles: "Además tenemos jóvenes que quieren crecer como Matt Mobley o Javi", apostilló. "El equipo tiene una buena mezcla y tengo buenas sensaciones desde que firmé el contrato", confesó motivado. "Creo que estoy en un buen lugar para crecer y poder ayudar", agregó. No obstante, preguntado por sus galones como tirador, el polaco no quiere ponerse presión. "No pienso en eso", aseguró. "Vamos a hacer todo para que los tiros entren porque la filosofía es buena para los tiradores y poco a poco, en cada entrenamiento y cada partido", concluyó.