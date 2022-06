Yannick Nzosa entrena con Charlotte Hornets

Yannick Nzosa lleva unas semanas en Estados Unidos participando en entrenamientos privados con franquicias de la NBA de cara al Draft de los próximos días. Allí está siendo tutelado por la potente agencia de CAA Basketball, que también lo ha incluido en sesiones con otros clientes de talla mundial como Paul George o Karl Anthony-Towns. El jugador del Unicaja explora de esta manera sus opciones en la lotería de la NBA después de una temporada gris, donde apenas ha contado con protagonismo. Bajó mucho en las predicciones, ya situándose bien avanzada la segunda ronda. De momento, parece que su idea no es retirar su candidatura.

Este miércoles estuvo en el campo de entrenamiento de los Hornets, con los que hizo una sesión. Es habitual en las franquicias reunir a varios jóvenes y verlos en directo. Ya pasó en su día con Francis Alonso, que también estuvo con el equipo californiano. Tuvo la oportunidad el pívot, al que describían así en su web. "Nzosa promedió 2.0 puntos con un 37.9% de tiros y 1.8 rebotes en 40 apariciones totales (una titularidad) en la Liga ACB y la Basketball Champions League Europe la temporada pasada. Originario de la República Democrática del Congo, Nzosa también jugó para Stella Azzurra Roma y Roseto Sharks en las ligas italianas de tercer y segundo nivel, respectivamente, y también es uno de los tres jóvenes de 16 años en anotar +10 puntos en un partido de Liga ACB (Ricky Rubio y Luka Doncic)", publicaban.

No quiere decir que haya un especial interés de los de Charlotte, que reúnen casi a diario a proyectos para comprobar sus habilidades en directo. Ellos podrán elegir en el puesto 13 y en el 45 de partida. Allí coincidió con otro talento emergente de la ACB, con el que además comparte posición. Es Khalifa Diop, del Gran Canaria, que ha realizado una temporada muy bueno y ha sido incluido en el quinteto ideal joven. Nzosa fue el año anterior.

Take a closer look at two of today's #NBADraft prospects ⤵️ pic.twitter.com/buvZKYzw0O