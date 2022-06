Los Washington Wizards apuestan por Yannick Nzosa.

Yannick Nzosa fue seleccionado en el Draft de la NBA en el puesto 54 de la segunda ronda. Aunque en algunas predicciones de webs prestigiosas especializadas en la lotería no aparecía entre los 60 elegidos, los Wizards apostaron por el potencial del congoleño. Después de quedarse con el base de Wisconsin Johnny Davis en el pick 10, en lo que representa su gran movimiento de la noche, los de Washington decidieron confiar en el desarrollo del congoleño para el 54. Así, el jugador del Unicaja se encuentra más cerca de dar el salto a la mejor liga del mundo, su gran sueño, después de que una franquicia ya tenga sus derechos.

Es el cuarto jugador cajista, todos pívots, que es elegido en el Draft después de Fran Vázquez, Paulao Prestes y Ognjen Kuzmic. Sólo el último llegó a debutar. Es el premio a semanas de trabajo del canterano en Estados Unidos, donde se entrenó de manera privada con un número elevado de franquicias. CAA Basketball, su agencia de representación, tenía claro que había posibilidades de ser seleccionado y así fue. No hay que olvidar que son una de las empresas más potentes en el país en este sentido. Habla del potencial de Nzosa, al que una temporada muy mala no le ha terminado de sacar del Draft. Hace un año todos los daban dentro del top 10, sirve para calibrar lo que cambió el panorama estos meses.

Los Wizards son una de las franquicias que está apostando por el talento internacional. En su plantilla cuenta con Kristaps Porzingis, más que consolidado en la liga, donde es una estrella pese a que su rendimiento esté venido a menos. También está Raulzinho Neto y estuvo Tomas Satoransky, que firmará por el Barça. En los últimos Draft eligieron al israelí Deni Avdija y al japonés Rui Hachimura, sobre los que hay expectativas puestas. Siguen dando pasos adelante tras ser dos elecciones altas. Parece complicado que de momento el congoleño dé el salto. El General Manager Tommy Sheppard elogió las cualidades del joven, aunque dejó caer que tendrá que seguir desarrollándose en España.

La vía más probable en ese sentido será el regreso al Unicaja. En Los Guindos tienen claro que el joven no va a formar parte de un próximo proyecto donde el juego interior, salvo si Tim Abromaitis continúa, va a ser renovado con casi total seguridad de pleno. Se tiene decidido ceder al joven y hay muchos equipos de la ACB que están monitoreando su situación para ver si pueden conseguir su préstamo. Ahora parece la opción con más peso. Pero, en un panorama cambiante y aún con capítulos por vivir, no se descarta que pueda continuar en la G-League, que está siendo un camino cada vez más recorrido por jugadores en estos contextos. No hay que olvidar que la apuesta del jugador y de sus agentes ha sido por jugar en Estados Unidos. Sea como fuere, Yannick Nzosa fue drafteado por los Washington Wizards y su sueño está más cerca.