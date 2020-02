El Zenit destituye a Joan Plaza

Joan Plaza ya no es el entrenador del Zenit de San Petersburgo después de que el conjunto ruso anunciase en el mediodía de este miércoles que lo destituye. El entrenador llegó a Rusia, su segunda experiencia tras el Zalgiris en el extranjero, a mitad de la temporada anterior y se marcha en el ecuador de la presente. Los malos resultados deportivos son el detonante de la decisión. Se rumoreó su salida meses atrás, pero el catalán, entrenador con más partidos en la historia del Unicaja, resistió.

El Zenit es penúltimo en la Euroliga con un balance de 7-17, igualado con el Bayern Múnich de Lessort, que es colista y también cambió al capitán de la nave. En la VTB League cayó a los puestos de abajo y eso ha terminado con Plaza fuera del club. Hubo una importante inversión en el proyecto con las llegadas de jugadores contrastados como Gustavo Ayón o Will Thomas, además de otros con sólida experiencia en la ACB, como Ponitka, Renfroe, Albicy o Abromaitis. Hay rumores con sus sustitutos y uno de los que suena con más fuerza para ocupar su lugar es Xavi Pascual, que estará en Málaga para dar una charla dentro de las actividades paralelas a la Copa del Rey.

BC Zenit parts ways with head coach Joan Plaza.We thank coach for the work and wish all the best in future. pic.twitter.com/yZjWF88cnA