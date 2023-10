Francisco Alí Manén, el 'mago' veleño de las Harley Davidson

En una historia que combina la audacia y la pasión, Francisco Alí Manén, originario de Vélez-Málaga, ha emergido como un destacado customizador de Harley Davidson trazando una trayectoria notable desde su anterior carrera como alpinista y empresario en la construcción.

La narrativa de Francisco comienza en 2007, cuando, tras varios años liderando su propia empresa de trabajos verticales, se encontró en un punto de quiebre. A pesar de su éxito económico y estabilidad, la insatisfacción y el estrés laboral lo llevaron a reconsiderar su trayectoria. Decidió abandonar la empresa que lo había acompañado durante décadas para iniciar una transformación radical.

Con el deseo de explorar nuevas pasiones, Manén se sumergió en el mundo de las motocicletas, específicamente las icónicas Harley Davidson. Lo que comenzó como un hobby se convirtió rápidamente en una obsesión, alimentada por su amor por la música y la estética única de las customizaciones de vehículos.

Su fascinación por la customización lo llevó a Estados Unidos en busca de inspiración y conocimiento. Lo que inicialmente fue un viaje de investigación se convirtió en una oportunidad transformadora. En 2008-2009, Francisco tomó la decisión audaz de mudarse a Estados Unidos, dejando atrás su vida cómoda en España y entregándose por completo a la incertidumbre de un nuevo capítulo.

El cambio no fue fácil. El empresario se desprendió de su empresa, vendió todas sus posesiones, hipotecó sus propiedades pagadas y asumió deudas significativas para perseguir su sueño. "Los primeros años en Miami fueron particularmente difíciles, con costos de vida elevados y un mercado nuevo que tardó en responder a sus esfuerzos", relató.

Después de meses de sacrificio y perseverancia, el veleño empezó a ver los primeros indicios de éxito alrededor de 2011. Su negocio de customización de Harley Davidson despegó, y para 2012, ya estaba cosechando los frutos de su arduo trabajo. La resiliencia y la dedicación del customizador le permitieron superar los desafíos iniciales y establecerse como un profesional respetado.

Su popularidad se disparó en 2012 y 2013, marcados por un evento transformador: la creación de una moto para el Daytona Beach Bike Week, el evento más grande de motocicletas del mundo. Antes, disfrutaba de este evento como turista anualmente con su familia, pero en 2013 su vida dio un giro cuando su esposa le instó a competir en Daytona tras vender todo en Miami. A pesar de sus dudas iniciales, presentó su creación en la competición y ganó, lo que comparó con ganar un Oscar en el mundo de la customización de motocicletas.

Este triunfo no solo le brindó reconocimiento local, sino que lo catapultó a la fama del mundillo. La moto ganadora se convirtió en un fenómeno mediático, atrayendo la atención de periodistas de todo el mundo y colocándolo en la portada de una prestigiosa revista del sector. La moto y él se convirtieron en una sensación internacional, abriéndole las puertas a oportunidades y reconocimientos a nivel global. Este hito representó para Manen no solo un éxito económico, sino una ganancia invaluable en prestigio y renombre en el competitivo mundo de la customización de motocicletas.

Reconocimientos

Su incursión en el campeonato europeo en Fuengirola en 2007 le otorgó el título de subcampeón, marcando el inicio de una exitosa carrera sin ni siquiera dedicarse "a ello profesionalmente", subraya. Desde su triunfo en la semana de la moto de Daytona en 2013, donde se convirtió en el único español en lograr tal hazaña, hasta sus victorias consecutivas en el prestigioso evento Rat Hole en Estados Unidos, Manen ha dejado una marca única en la escena de la customización. Además, sus múltiples campeonatos europeos y destacadas posiciones en el Campeonato del Mundo de Customización Harley lo consolidan como un referente mundial en este arte.

A partir de 2015 Alí ha sido reconocido como top ten mundial en la customización de motocicletas en diversos estilos en Japón y Estados Unidos, cimentando aún más su estatus como figura destacada a nivel global. Su increíble racha de éxitos, desde campeonatos continentales hasta el reconocimiento internacional, ilustra su dedicación y habilidades excepcionales en el mundo de la customización de motocicletas.

"Hay que fomentar el talento y la dedicación al trabajo como factores fundamentales para el progreso de un país", resaltó. Hace hincapié en el ejemplo de Estados Unidos y Alemania, donde la valoración y promoción del talento son un pilar clave en el desarrollo económico. El empresario comparó la flexibilidad y apertura de Estados Unidos, donde las personas con habilidades excepcionales son bienvenidas, con la situación en España. Expresó su deseo de ver un cambio en España para reconocer y retener a individuos talentosos, fomentando un entorno donde la competencia y la mejora constante sean elementos motivadores. Su perspectiva destaca la necesidad de crear un ambiente que incentive el desarrollo individual y colectivo para que España pueda prosperar en diversos campos.

El customizador veleño contó la creciente demanda de sus servicios en países europeos como Alemania, Holanda, Inglaterra y Bélgica. Sin embargo, el auge más significativo se observa en Oriente Medio, donde Francisco Alí está experimentando un rápido crecimiento de la demanda en países como Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Dubai, Abu Dabi y Kuwait. El empresario mencionó su actual trabajo para establecer una instalación en Dubai como parte de su estrategia de expansión global.

Customizaciones

Alí compartió que la mayoría de sus clientes, alrededor del 90%, le brindan carta libre para la creación de motocicletas personalizadas, confiando plenamente en su visión artística. Francisco Alí describió la diversidad de enfoques, ya que algunos clientes presentan ideas específicas, mientras que otros prefieren otorgarle completa libertad creativa, depositando en él la confianza en su talento. Además, destaca la creciente demanda de personalizaciones para clientes en el extranjero, subrayando la expansión internacional de su negocio.

Alí muestrqa su compromiso con más de 400 proyectos y enfatiza el valor único que asigna a cada moto. Cada proyecto, según él, va más allá de ser solo un objeto de metal, ya que busca dotar a cada creación de un significado especial. Sea a través de homenajes a figuras históricas o mediante conexiones personales del cliente, busca darle un sentido auténtico y personal a cada obra. "Cuando hago una moto, para mí no es un trozo de hierro. Para inspirarme o volcarme en algo espectacular le tengo que dar un sentido",asegura. Además, revela que la motocicleta más cara que ha vendido alcanzó la asombrosa cifra de 200.000 dólares en Estados Unidos, resaltando el alto valor y reconocimiento que sus creaciones han alcanzado en el mercado.

Asimismo, Alí ejemplifica sus tres motocicletas especialmente significativas. Una de ellas rinde homenaje al Barón Rojo (Red baron), llevando el número 80 en honor al famoso piloto alemán de la Primera Guerra Mundial y al grupo de rock favorito del empresario. Otra motocicleta, llamada Envidia (Envy), adquiere un valor especial al ser la primera con la que ganó un campeonato mundial. Además, Manén remarca la Survivors, creada durante la pandemia de Covid-19, como una representación de la tenacidad y la resiliencia.

Entre sus clientes se encuentran Bertrand Gachot, una figura muy destacada en el mundo de la automoción y el automovilismo, reconocido especialmente por ser el impulsor de la carrera de Michael Schumacher. Paco Ventura, el guitarrista de Medina Azahara, y Tom Kaulitz, de Tokio Hotel, a quienes ha personalizado motocicletas. También ha trabajado para Alejandro Sanz, quien fue cliente suyo en Miami, encargándole una moto para regalársela a su esposa Raquel en su cumpleaños. Además, ha creado motos para eventos especiales, como la gala de Antonio Banderas en Miami, y para la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada.

Su primera moto

A los 14 años, en un instituto de Vélez-Málaga, Alí era un apasionado de las vespinos, aunque su enfoque no seguía las convenciones habituales. "Los niños íbamos con vespinos negras y las niñas con blancas", recuerda. Pero Francisco no se conformaba con estas categorías. "Mi primera moto customizada fue una Vespino. La pinté enterita con monstruos, calaveras de portadas de discos de Iron Maiden, de Metallica. Mi moto llevaba la cabeza de un Eddie de Iron Maiden y el cementerio del disco Master of Puppets de Metallica en los laterales," compartió, reflejando su temprano espíritu creativo en la personalización de motocicletas.

El futuro de Francisco Alí

En medio de un ambicioso plan de expansión, el propietario de Lord Drake Kustoms detalla la estrategia de consolidar su empresa en Málaga como una fábrica central, desde la cual planea dirigir operaciones globales. Con la mira puesta en mercados como Dubai y Medio Oeste, Alí busca centralizar la producción y venta desde su sede principal. A pesar de los desafíos y trabas que puedan surgir, el empresario confía en que su visión de negocio puede adaptarse y prosperar. Además de la expansión, la compañía planea diversificar sus operaciones, lanzando una marca de ropa de merchandising y convirtiéndose en una empresa que no solo fabrica motos, sino también componentes y accesorios, abriendo nuevas oportunidades para clientes de todo el mundo.

'Lord Drake kustoms'

La razón por la cual el veleño dio ese nombre a su empresa internacional tiene raíces en uno de los años de tercer curso de bachillerato, un período que Manén recuerda como uno de los más felices de su vida estudiantil. Durante esta etapa, tuvo un profesor que compartió una historia fascinante sobre el corsario inglés Sir Francis Drake. A pesar de que Drake era un proscrito perseguido por España y su propio país, Inglaterra, los ingleses, enfrentándose a la superioridad de la Armada española, lo perdonaron y lo nombraron Lord para liderar su flota y defenderlos. Esta historia destaca cómo un personaje vilipendiado puede convertirse en un líder indispensable en momentos críticos.

Además, al investigar más sobre la historia de Drake, Francisco se sintió intrigado por su escudo de armas. El logo es una alteración del dragón que llevaba en su escudo de armas. Este escudo tiene una estrella arriba y abajo, y el logo presenta un dragón similar al que llevaba en su barco, el Golden Hind.

Este episodio pone de manifiesto cómo circunstancias inusuales y decisiones sorprendentes pueden alterar drásticamente el rumbo de la historia, destacando la complejidad e imprevisibilidad de los eventos. Paralelamente, se asemeja a la trayectoria de Francisco Manén, cuya gran historia comenzó con pequeños comienzos.