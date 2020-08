José Pino, portavoz de Andalucía Por Sí en Vélez-Málaga: "Hemos venido a cambiar la dinámica de la antigua política”

–Ha pasado algo más de un año desde que entrase a formar parte por primera vez en la Corporación, ¿qué balance hace?

–Muy bueno. El trabajo que hemos hecho estos meses ha sido muy importante porque hemos estado en todos los lugares en los que nos han llamado, en todos los barrios y en todos los pueblos. Hemos escuchado todo tipo de problemas y hemos conseguido sacar adelante muchas mociones con soluciones que no se estaban dando a los vecinos. Somos un grupo de gente joven y nueva que quiere trabajar por cambiar la dinámica de la política antigua a la que la gente estaba acostumbrada.

–¿Qué actuaciones son prioritarias en Vélez-Málaga?

–Hay que poner el acento en el comercio local que es el que da vida a un pueblo, activa la economía y genera muchos puestos de trabajo. En el centro no hay aparcamientos y una peatonalización inacabada. Las calles están exactamente igual sólo que cerradas al tráfico. Además no hay actividades que incentiven a la gente a comprar en esas tiendas ni se hace nada para llevarlos allí a comprar. Ese es un problema. Tampoco somos capaces de atraer a un turismo interior con el patrimonio histórico cultural que tiene Vélez-Málaga. Sólo lo hacemos de sol y playa.

–¿Y algún proyecto de envergadura que la capital de la Axarquía deba arrancar?

–El teatro Lope de Vega. Es una pena que esté abandonado cuando es el segundo más grande de la provincia de Málaga y que podría atraer a mucha gente al centro histórico. Daría vida a sus comercios y restaurantes. Lo curioso es que el teatro de Torre del Mar que no existe va por mejor camino que éste que sólo hay que restaurarlo.

–¿Con respecto a la situación generada por la Covid-19, ¿qué es lo que más le preocupa?

–La gente tiene miedo a salir y las empresas a invertir. Eso es un problema en todo el mundo, pero a nosotros lo que nos compete es Vélez-Málaga, y por eso creo que si no hacemos algo en común para revitalizar el comercio vamos a tener un problema en los próximos años. La crisis que amenaza va a ser dura. El equipo de gobierno se comprometió a convocar una mesa técnica para decidir el próximo Presupuesto pero al final están tomando las decisiones ellos solos. También han dejado fuera a los empresarios, y a ellos hay que incentivarlos. Las empresas tienen que ganar confianza para invertir en Vélez-Málaga y ayudar a los emprendedores.

–¿Le ha ofrecido el alcalde formar parte del Gobierno?

–No, ni antes del Pleno de investidura ni después me ha llamado. No ha querido que entremos en el equipo de gobierno y estamos trabajando desde la oposición. Nos presentamos para gobernar, y si no, para ser la mejor oposición de la historia de Vélez-Málaga, y así lo estamos haciendo. Activa, diaria e inmersos en todos los problemas de la ciudad.

–Si lo hiciese, ¿se lo plantearía?

–Nosotros vamos a priorizar el beneficio de la gente. Si su propuesta fuese en este sentido, nos lo replantearíamos. Nosotros no tenemos nada en contra de ningún partido. Hacemos un trabajo de oposición por la gente, no contra el equipo de gobierno. Eso sí, en esas negociaciones tendría que haber una serie de puntos en los que la ciudadanía se viese beneficiada, no para que se llevasen votos a favor de cualquier moción.