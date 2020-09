Vélez-Málaga cierra un aula de una guardería tras un caso de coronavirus

Un aula de la Escuela Infantil Virgen del Carmen de Torre del Mar ha tenido que ser cerrada tras detectarse un positivo por coronavirus en uno de los trece alumnos del grupo. El menor, que tiene un año, empezó el jueves 3 de septiembre con fiebres intermitentes. El viernes, aunque no tuvo, su madre decidió dejarlo en casa y pedir cita en el pediatría. El sábado volvió a tenerla; y el domingo no. Cuando fue reconocido el lunes, el médico pensó en principio que podría ser a consecuencia de los dientes, ya que no salió ninguna infección en el cultivo de orina. No obstante decidió hacerle la PCR, que finalmente dio positivo.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga actuó de forma inmediata aplicando el protocolo establecido tras detectar un caso de coronavirus en algunas de sus escuelas municipales. Así, como confirmaron fuentes municipales, se comunicó a la coordinadora centro covid que ha dispuesto por la Consejería de Salud y se aisló al grupo integrado por trece niños, dos educadoras y una limpiadora. Ésta es la única que se encarga de la higienización de esta clase ya que el protocolo seguido por el Consistorio tiene previsto “grupos de convivencia o burbuja” para que se extiendan los contagios.

De hecho, estas mismas fuentes, subrayaron que “son grupos estables en los que no se relacionan con otros niños”. El aula está clausurada y se ha procedido a la desinfección. Ésta también se ha llevado a cabo en todas las clases y en las zonas comunes.

El concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Victor González (PSOE) ha estado en todo momento en contacto con la familia para interesarse por el menor. Al grupo, que está confinado en sus domicilios, les han hecho los PCR. Fuentes municipales resaltaron que se ha actuado “a tiempo y rápido” y que es un caso aislado.

Los centros de Educación Infantil de Vélez-Málaga abrieron la semana pasada sus puertas con un refuerzo de los servicios de limpieza, la contratación de ocho educadoras más y con la compra de materiales individuales para afianzar la seguridad de los menores.

Así, en las guarderías municipales, además de la incorporación de monitoras infantiles y el refuerzo en los equipos de limpieza y comedor, se les ha dotado del suficiente nuevo material de juegos y otro tipo de material para favorecer su descanso y garantizar la seguridad de los menores.

González explicó al respecto que se han realizado pequeñas adaptaciones de las zonas de juego para que puedan compartirla sin mantener contacto entre los menores que pertenecen a cada grupo estable de convivencia que se han creado. Así mismo, el Ayuntamiento ha aportado a estos centros todo el material necesario de equipos de prevención.