El Weekend Beach Festival de Torre del Mar arranca el fin de semana rompiendo barreras sociales al compás de la música

El tan esperado Weekend Beach Festival dio inicio a su nueva edición el pasado miércoles prometiendo cuatro días consecutivos llenos de música. El viernes, miles de asistentes, conocidos como weekers, se congregaron en la zona de acampada, en el aparcamiento, en la playa y dentro del recinto para disfrutar de este evento musical de renombre.

Desde las 19:00, los protagonistas del día fueron los artistas, entre ellos Marc Seguí, Young Miko, Maluma, Green Valley, Sidecars, Editors y muchos más. Hasta el sábado, Málaga se convierte en el epicentro de la alegría y las emociones más variadas gracias al vibrante ambiente del festival.

La octava edición del Weekend Beach Festival ha sido elogiada por los asistentes, quienes han destacado la homogeneidad y la diversidad de la multitud. Una gigantesca masificación de personas, provenientes de diferentes lugares y zonas de Málaga, e incluso de otras provincias de España, se ha unido en un ambiente de camaradería y diversión. El ocio, el sol y la playa se han fusionado en el festival, creando el inconfundible buen rollo característico.

Además, la calidad acústica en los cuatro escenarios del festival ha contribuido a una experiencia aún más inmersiva para los asistentes. Los weekers han mostrado su entusiasmo y euforia, cada grupo gritando el nombre de los artistas que esperaban ansiosamente. La energía se podía palpar desde kilómetros de distancia, mientras los asistentes sonreían de oreja a oreja. Para muchos, este festival ha sido una experiencia esperada durante mucho tiempo. De hecho, uno de los asistentes reveló que había sido despedido de su trabajo por asistir al evento, pero afirmó: "Me da igual que me echen, este tipo de cosas solo se viven una vez al año y hay que aprovecharlo. Llevo tiempo esperándolo".

El festival ha atraído a una audiencia única, diversa y apasionada por la música. Los cuatro escenarios se han abarrotado de personas que sabían exactamente a lo que venían. Sin embargo, el nombre más mencionado por los weekers ha sido el de Maluma, el carismático cantante colombiano que ha puesto al festival patas arriba con su actuación. En cada rincón, se podía encontrar a gente sentada, comiendo, bebiendo, saltando, cantando y ondeando banderas de diversas zonas o reivindicaciones.

Una de las weekers del evento, Patricia de Haro, expresó su entusiasmo por el Weekend Beach Festival como la mejor manera de dar la bienvenida al verano. Destacó cómo este tipo de festivales unen a las personas, creando conexiones espontáneas y momentos memorables. Bailando junto a desconocidos como si fueran amigos de toda la vida, Patricia resaltó la importancia de disfrutar y vivir el momento en el festival. Ella confesó que había venido expresamente desde Francia, donde reside actualmente, para presenciar la actuación icónica de Maluma. Además, recordó con emoción el momento más inolvidable que vivió en el festival en 2016, cuando vio por primera vez a Wiz Khalifa interpretar See You Again. Además, afirmó que descubrió a la artista Young Miko en este festival y ha quedado cautivada por su estilo único y su vibrante energía, convirtiéndose en una fan más.

Nieves Rubí, proveniente de La Cala del Moral, compartió también su entusiasmo por el festival como el lugar perfecto para disfrutar de una variedad de artistas en un solo lugar. Para ella, la música en los festivales se convierte en un lenguaje universal que trasciende barreras culturales y sociales, uniéndolas a personas de diferentes contextos en una pasión común. Nieves estaba emocionada por presenciar la actuación de Maluma, cuya música ha dejado una huella en su vida: "Esta fue la quinta vez que le veo, pero la primera vez en un festival, ha sido muy especial". Recordó con claridad un momento inolvidable de un festival anterior cuando Wade, DJ sevillano, subió al escenario principal y la multitud enloqueció, "se me pusieron los bellos de punta". También resaltó la oportunidad de explorar diferentes aspectos de su propia identidad y conectarse con personas que comparten sus intereses.

La moda y la amistad de los weekers

La moda en los festivales se convierte en una forma de expresión personal y creativa. La atmósfera del festival inspira una libertad creativa y permite experimentar con la apariencia de una manera que no se haría en la vida cotidiana. El Weekend Beach Festival se ha convertido en un escenario donde las personas pueden mostrar su estilo personal y dejar volar su creatividad a través de la moda. La individualidad es celebrada y se fomenta la libertad de expresión. "La diversidad de estilos y atuendos presentes en este festival es verdaderamente inspiradora y demuestra cómo la moda puede ser una forma de arte y comunicación", relató un espectador.

La moda en el festival ha sido una manifestación de expresión y creatividad excepcional. El público del evento ha aprovechado la oportunidad para lucir atuendos llamativos y originales, demostrando que la individualidad y la libertad de expresión son celebradas en este entorno. Desde la aplicación de purpurina en el rostro de los visitantes hasta la exhibición de ropa de diseño propio y la incorporación de pulseras y colgantes de luces de neón, los weekers han logrado destacar incluso más que la brillante iluminación del evento.

Además de la música y la moda, los festivales como este ofrecen una oportunidad para establecer amistades duraderas. Personas de diferentes lugares se encuentran y comparten momentos inolvidables, creando conexiones auténticas que van más allá del evento en sí. Los weekers han experimentado esto en el Weekend Beach Festival, donde se han encontrado con personas que comparten sus mismos intereses y pasiones, facilitando la creación de amistades significativas que perduran incluso después de que el festival termine.

En definitiva, el Weekend Beach Festival se ha mantenido con fuerza en el meridiano de su programación, ofreciendo una experiencia musical en la Costa del Sol. Miles de personas se han reunido para disfrutar de una variedad de artistas y vivir momentos emocionantes. La música ha unido a personas de diferentes lugares y ha creado conexiones auténticas entre ellas. La diversidad y la camaradería se han convertido en elementos clave de este festival, donde las barreras culturales y sociales se desvanecen en medio de la música y la diversión.