Un instituto de Vélez-Málaga llega a una competición europea con un vídeo sobre el problema del agua

No son primos, ni hermanos. Pero Alejandro y Teresa Martín comparten apellido e inquietudes. Ello les llevó a participar en la Competición Estadística Europea. Primero quedaron finalistas en España y luego accedieron a una segunda fase a nivel de Europa. Finalmente no ganaron en esta última etapa, pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) reconocerá este martes con un premio su trabajo y compromiso que les llevó a elaborar un vídeo de sensibilización sobre el problema de la escasez del agua.

Parte de la culpa es de Miguel Ángel Ranea, el profesor de Matemáticas de estos alumnos de cuarto de Secundaria del instituto Reyes Católicos, de Vélez Málaga. Él fue quien los animó a participar en la competición.

La primera fase era nacional. En esta etapa tuvieron que investigar datos, para lo que debieron recurrir al INE y al organismo europeo de estadísticas Eurostat. Según destaca el director provincial del INE, Antonio Requena, entre el medio millar de institutos que participaron en la competición, el centro -representado por Alejandro y Teresa- quedó entre los cinco finalistas de España.

Como parte de la prueba, tuvieron que elaborar un vídeo, que resultó el más votado por el público. Lo hicieron sobre medio ambiente. Y eligieron un problema que tienen muy cerca: el déficit hídrico, con el pantano de La Viñuela como protagonista. Fue este trabajo el que les permitió acceder a la fase europea de la competición. Aunque finalmente no ganaron en esta etapa, Requena se encuentra "encantado" con la implicación de ambos estudiantes, con su compromiso con el medio ambiente y con "volver" al instituto donde él estudio para entregarles el premio que les otorga el INE por haber sido finalistas en España. "Es digno de reconocer porque con su vídeo han llegado a competir a nivel europeo", resalta el director del INE.

"Son dos chavales excelentes. Tienen muchas inquietudes y son sobresalientes en Matemáticas. Así que los lié para que participaran. Sabía que no me iban a decir que no. Estaban motivadísimos", recuerda su profesor. "Le dije que si no ganaban no pasaba nada", añade. El docente aclara que son de la misma clase, cuarto A de ESO. Aunque llevan el mismo apellido, no son familiares. "Se llevan muy bien y son muy creativos", asegura. En el vídeo, se nota. Se pusieron de nombre equipo Chispita. Y nada más comenzar el vídeo ya dejan muy claro su mensaje, cuando uno le dice al otro "Cierra el grifo", para que no se derroche el agua mientras se lava los dientes.

El profesor conoció al director del INE y sabía de la competición estadística. Tras convencerlos de participar, los apuntó a la prueba para la que también tuvieron que hacer un proyecto en inglés. Al final, su vídeo obtuvo unos 1.800 me gusta y así se coló en la fase europea.

Cuenta el docente que los compañeros de clase también los animaron a lo largo del proceso; así que el trabajo no sólo ha servicio para la sensibilización sobre el problema de la escasez del agua, sino también de cohesión y orgullo entre el alumnado.

Este martes reciben el premio del Instituto Nacional de Estadística. Está claro que el profesor de Matemáticas no se equivocó al estimularlos a tomar parte de la prueba europea en la que participaron unos 17.000 equipos de todo el continente.