La situación que ha mantenido durante días en vilo a la Serranía de Ronda ha entrado en una nueva fase. La presa de los Caballeros, también conocida como del Hundidero, en Montejaque, ha alcanzado el límite de su capacidad y ha comenzado a desaguar por sus aliviaderos, después de las intensas lluvias registradas durante la noche.

El aumento continuado del nivel del pantano ha provocado la activación de este sistema de seguridad, despejando así las dudas existentes sobre su funcionamiento llegado el momento. El nivel del agua había ido creciendo progresivamente en una zona con el terreno completamente saturado tras varios episodios de precipitaciones encadenadas.