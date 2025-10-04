Una explosión en una embarcación provoca ocho heridos en el puerto de Fuengirola

Una embarcación que navegaba en el Puerto Deportivo de Fuengirola ha sufrido este sábado una fuerte explosión por motivos que todavía se desconocen, quedando rápidamente envuelta en llamas a la altura de la bocana. La columna de humo pudo verse desde la playa, sorprendiendo a vecinos y bañistas.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha informado de que a bordo se encontraban ocho personas, todas ellas heridas, tres de ellas de consideración. Los socorristas del Servicio de Salvamento llegaron rápidamente hasta la embarcación para rescatar a los tripulantes y ponerlos a salvo, quienes fueron trasladados de inmediato a los servicios médicos de emergencia.

En el operativo también intervinieron Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y personal del puerto. Según el Ayuntamiento, la embarcación se hundió como consecuencia de la deflagración, y la Agencia Andaluza de Puertos sigue la situación de cerca para valorar posibles medidas anti vertidos.

El personal de Mecamar Sur (Volvo Penta Fuengirola) fue el primero en auxiliar la embarcación, actuando mientras llegaban los equipos de emergencia, según detalla la institución municipal.