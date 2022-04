¿Puede El Arrebato cantar el himno del Sevilla en Málaga?

Feria de abril en Cártama, municipio de Málaga, y El Arrebato interpreta, a petición de los allí presentes, el himno del Sevilla FC. La polémica está servida en las redes sociales desde entonces, entre quienes lo consideran una ofensa a los malagueños y quienes lo ven como parte de su repertorio imprescindible.

Este periódico ha localizado a uno de los asistentes al concierto, que se celebró el pasado domingo 24 de abril, y ha explicado que los allí presentes pidieron al artista que lo cantara. Momento en que El Arrebato comentó que siempre lo canta "en homenaje Antonio Puerta", el futbolista sevillista que murió en 2007 tras sufrir una parada cardíaca durante un partido -con solo 22 años- y que conmocionó al país entero.

"Fue bonito, muy bonito, la verdad; quedó muy bien. Y cuando terminó lo enlazó con un 'viva Málaga' y un 'viva Andalucía' muy sentido", explica Juan Francisco García, presente entre el público. Pero como malaguista, García sí que se siente molesto y considera que "no debería cantarlo", aunque continúa con la reflexión de que estaba en un municipio de Málaga y no en la capital.

Sobre las críticas en las redes sociales por la actuación, este asistente considera que "no hay que darle mucho más bombo al asunto, porque no beneficia a nadie". "Cantó el himno del Sevilla en un acto privado ante 1.000 ó 2.000 personas. Pues ya está. ¿Qué vamos a seguir alimentando una polémica que no beneficia a nadie y encima sobre algo que objetivamente es bonito [el himno]?

Entre los que están en contra, un usuario de Twitter comentaba: "Se llame @arrebatoficial o Pepito de los palotes, no viene a cuento cantar en la feria de un pueblo de Málaga el himno del Sevilla. Si quieres vender sevillismo, hazlo en Triana o en San Juan de Aznalfarache. Hasta aquí mi opinión sobre la polémica en la feria de Cártama".

Se llame @arrebatoficial o pepito de los palotes, no viene a cuento cantar en la feria de un pueblo de Málaga el himno del Sevilla. Si quieres vender sevillismo, hazlo en Triana o en San Juan de Aznalfarache. Hasta aquí mi opinión sobre la polémica en la feria de Cártama. — Storm Málaga (@Storm_Malaga) April 25, 2022

Y entre los que quieren dejar de lado las viejas rencillas entre malagueños y sevillanos, otro usuario de Twitter: "La guerra Sevilla-Málaga, Málaga-Sevilla es lo más absurdo que he visto en mi vida, y esto es un capítulo más… no será la primera vez que @arrebatoficial le piden cantar en la provincia el himno del @SevillaFC y no por hacer alarde de sevillista, si no porque el himno es top".