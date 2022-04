Banderas pide una Semana Santa más solidaria que se expanda a otros sectores

El actor Antonio Banderas ha manifestado este lunes su deseo de que haya una Semana Santa “más solidaria” que "trascienda" a otros sectores más allá del religioso y que no termine “cuando sale el trono en procesión y luego se encierra”.Banderas, que preside la Fundación Lágrimas y Favores que colabora y aporta económicamente como muestra de su compromiso social con Málaga, ha reivindicado que la Semana Santa debe extenderse más allá de este periodo, ya que hay muchas personas trabajando en este sector, como artesanos, a los que se debe apoyar.El reconocido actor malagueño ha realizado estas declaraciones en el acto de entrega de la VI Edición de los Premios de Investigación a los mejores Trabajos de Fin de Carrera (TFG/TFM) de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, de la cual Banderas es doctor honoris causa.Banderas ha asegurado que, aunque durante dos años no ha habido Semana Santa en las calles, en la fundación se ha sentido esta festividad debido a que esta Cátedra ha continuado y valora el “mundo científico” y las “objetividades” que aporta ésta al sector cofrade.El actor ha reconocido que “la asignatura pendiente” es “dar a conocer dentro de las propias cofradías” el uso de una “herramienta de trabajo extraordinaria” –en relación a la Cátedra de Estudios Cofrades- para tomar decisiones en beneficio de la Semana Santa y añade que le gustaría “contar con el apoyo” de las hermandades.“Éstos no son estudios para guardarlos en un cajón sino que deben tener un sentido práctico”, ha manifestado Antonio Banderas, que añade que “es muy importante todo lo que tenga que ver con la educación”.En el acto han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez y el director de la Cátedra, Benjamín del Alcázar, además de los alumnos premiados y sus familias.De la Torre ha explicado que la Fundación que preside Banderas es una asociación que “enriquece” al territorio y ha agradecido al artista que, con su labor, ejemplifique que “el mundo del arte y de la cultura puede hacer algo por la sociedad”.El rector de la UMA ha destacado que Banderas “tiene la generosidad de apoyar” a la universidad y de “dar esa oportunidad de poder formar a los estudiantes y también a los ciudadanos” para que “sean capaces de hacer una sociedad mejor de la que tenemos y también de poner al servicio el conocimiento”.Del Alcázar ha recordado los estudios de años anteriores, en los que se observa que las cofradías generan un impacto de 24 millones de euros al año -de manera directa, indirecta e inducida-, y la propia Semana Santa un impacto de 102,7 millones en el último año analizado, 2018, en Málaga.