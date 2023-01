Diana Navarro cantará para recaudar fondos para la investigación oncológica

Por tercera vez Diana Navarro y el hotel AC Málaga Palacio se unen para organizar una cena y concierto benéfico, cuyos beneficios irán destinados a la Asociación para la Investigación Oncológica Malagueña (AOIM) y a la labor social de las Hermanas Filipenses. El evento se celebrará el 14 de febrero a las 20:30 horas.

El día de San Valentín, unas 100 personas aproximadamente podrán formar parte de este evento, donde Diana Navarro interpretará numerosas canciones de su repertorio, al igual que cantará todas las peticiones que les haga el público. Eso sí, no estará sola encima del escenario. Junto a ella habrá diferentes artistas invitados, entre los que estará Encarni Navarro que hasta ahora es el único nombre que la artista ha podido desvelar. Asimismo, Diana ha asegurado que irá desvelando el nombre del resto de personas que la acompañarán en el escenario a través de sus redes sociales cuando se vaya acercando la fecha.

En un formato íntimo, único y cercano, ya que la artista solo hace conciertos así en esta ocasión, se llevará a cabo el concierto y también se realizará una subasta. En esta se pondrán a la venta diferentes objetos entre los que Diana incluirá algunos artículos personales para vender.

Con respecto a las entradas para la cena, ya están a la venta y se pueden adquirir en la recepción del hotel. Su coste es de 125 euros. Entre el dinero recaudado con las entradas y el de la subasta posterior esperan recaudar entre 15.000 y 20.000 euros que irán destinados a la investigación oncológica de AIOM y al trabajo que realizan las Hermanas Filipenses.

De este modo, el equipo de producción, de sonido y los músicos se han involucrado desde el principio de forma generosa, al igual que Diana Navarro que según el director del hotel, Jorge González, “su actuación es totalmente altruista, ella corre con todos los gastos y ha hecho un alto en el camino para participar en esto”. Con esta noche “redonda”, González ha asegurado que se empiezan a recuperar “el ritmo de actividades de estos últimos años” que cuando estalló la pandemia tuvieron que pararse. Todo el equipo del AC Málaga Palacio espera que la cena recital benéfica sea un éxito.

Por su parte, Diana Navarro ha añadido que “como cantante me encanta involucrarme en esto y sobre todo en mi Málaga, porque es una oportunidad para devolverle todo lo que me ha dado”. La malagueña ha insistido en que Málaga es “terapéutica” y que con esta cena, de la mano de otro enamorado de Málaga, como considera a González, esperan ayudar “a personas que no tienen recursos para salir adelante”. Por ello, también espera que todo sea un éxito y que “se pueda llenar el saloncito de gente solidaria que quiera venir a pasar un buen rato y que tenga ganas de colaborar y de vivir".

“El hecho de retomar esta cena concierto para nosotros es un balón de oxígeno para ayudar a personas que lo necesiten y para dar ese valor social que tienen la asociación”, ha indicado Carmen López, secretaria de al Asociación para la Investigación Oncológica Malagueña (AOIM). Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, que se organizaron antes de la pandemia, espera, al igual que Diana y Jorge, que esta tercera cena tenga una gran acogida y que se pueda organizar muchos años más.