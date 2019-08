La Fiesta de la Vendimia de Manilva y Efecto Mariposa en el Marenostrum, entre otros eventos para celebrar el final del verano en Málaga

Como cantara el Duo Dinámico, el final del verano ya esta aquí. Sí, ya sabemos que el estío en Málaga es eterno, pero la llegada del 31 de agosto marca un antes y un después, incluso más aun que tras Nochevieja: cuando alcanzamos septiembre estamos entrando en un verdadero cambio transicional.

Volvemos de las vacaciones y nos encontramos con la dura realidad: viviremos once meses en esa maldita oficina.

Pero no hay que lamentarse porque aún podemos despedirnos a lo grande este fin de semana, dando un canto de cisne antes de que nos arrebaten la libertad visitando la Fiesta de la Vendimia de Manilva o acudiendo al concierto que Efecto Mariposa ofrece en el Marenostrum de Fuengirola, por ejemplo.

Desde este viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre de este Año del Señor 2019, podremos acudir a numerosos eventos para celebrar el final de verano en Málaga.

Y recuerda que si este agosto tus vacaciones veraniegas han sido apoteósicas, lo mejor es tatuarse algo que te dure toda la vida como recuerdo. Así, cada vez que mires el perfil de Formentera fijado en tu costado, escaparás unos segundos de la esclavitud de la sorda rutina diaria.

Mientras, puedes tratar de construir nuevos recuerdos este fin de semana con los planes que hemos recopilado para ti:

Fiesta fin de verano en Benajarafe (Vélez-Málaga)

Benajarafe despide el verano con música y ocio en la playa en sus Fiestas fin de verano, que se celebran este viernes y sábado, 30 y 31 de agosto. Se llevarán a cabo actividades en la playa para todos los públicos.

Las actividades tendrán su inicio el viernes, a partir de las 22:00, con el Club Deportivo Fit- Axarquía, campeones de España Fit-kid, acompañados de su entrenador Luismi Varela. La noche seguirá con las actuaciones del grupo Play It Again Sam y Sau Djs Show, que completarán una noche con tintes más pop y modernos.

El sábado será una noche flamenca, a partir de las 21:00, que comenzará con la actuación del grupo Tacones al Aire seguida de la intervención del cantante local Sergio Pérez El Cindindi.

El broche final lo pondrá la actuación de Lerele, banda tributo oficial de Lola Flores.

I Encuentro de Moras y Cristianas en Torremolinos

La plaza de la Nogalera de Torremolinos acoge este viernes 30 de agosto, a partir de las 21:00, el I Encuentro de Moras y Cristianas que se celebra en el municipio con un concierto de música andalusí a cargo de la Orquesta Al Ijlas.

Organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos, el recital propone un viaje a través de los sonidos al medievo ibérico para poner en valor una parte fundamental del patrimonio musical andaluz como es la música andalusí.

Wafae El Asri preside esta orquesta cuyas raíces datan de la época de Al-Andalus. Bajo la dirección de esta profesora del conservatorio de música de Tetuán, la Orquesta Al Ijlas ha recorrido medio mundo llevando sus poesías y sus melodías a EEUU, Canadá, Europa y Oriente Medio.

Plaza Mayor se despide de su festival de verano

El centro comercial Plaza Mayor pone el broche de oro a su Festival de Verano con el talento como protagonista. Nuevas promesas demostrarán sus dotes artísticos en Big Talent, una iniciativa en la que 23 participantes buscarán mostrar su mejor registro a los allí presentes durante este viernes y sábado, 30 y 31 de agosto.

El entretenimiento y la diversión se vuelven a congregar en la plaza central del centro comercial con actuaciones de un elenco de artistas que buscarán cautivar al público con distintas disciplinas: cante, baile, malabares, música o circo.

En esta cuarta edición de Big Talent en el centro comercial, la organización premiará a todas las actuaciones y, cada participante recibirá 200 euros tan solo por mostrar su talento en el escenario de Plaza Mayor.

Flamenco en Estepona

La Peña Flamenca de Estepona ha organizado para este viernes, 30 de agosto, a las 22:00 una velada flamenca con Bonela Hijo, al cante; José Fernández, al toque; y Vanesa Rámirez y Rafael, al baile. Información y reservas en el 952 80 31 83 y 683 14 11 36.

'Dos hombres solos sin punto com ni na' en La Cochera Cabaret

Manolo Medina y Javier Vallespín regresan con Dos hombres solos sin punto com ni ná a La Cochera Cabaret (avenida de los Guindos, 19). De jueves a domingo, a las 21:00. Entradas: 15 y 18 euros, disponibles en la web de La Cochera Cabaret.

Fiesta de la Vendimia en Manilva

La Fiesta de la Vendimia se celebra en Manilva este sábado y domingo, 31 de agosto y 1 de septiembre, con degustación de vinos, concurso al racimo de uvas de mayor peso, la procesión de la Virgen de los Dolores y actuaciones de música.

La celebración comienza el sábado a las 19:00, con una misa en honor a la Virgen de los Dolores, cantada por el Coro de la Escuela Municipal de Música en la Iglesia de Santa Ana. Tras la misa, la virgen saldrá en procesión acompañada de la Banda de Música de Manilva y tendrá lugar la ofrenda de uva. Seguidamente, como cada año, se celebrará el concurso al racimo de mayor peso. Ese mismo día, a las 22:00 habrá música y baile en la calle Mar, a cargo del trío Deley y el grupo Latidos.

El domingo se considera el día más grande de la vendimia, conocido también como Domingo Rociero. Esa jornada podrán disfrutar de la degustación del vino y la uva de la tierra, dando comienzo la inauguración de la feria de día a las 13:00 en la calle Mar. A partir de las 14:00 habrá música y baile a cargo del trío Deley y el grupo Latidos, que deleitaran a los asistentes con un espectáculo que tendrá lugar en los distintos escenarios instalados a lo largo de la calle Mar. Por la tarde, se celebrará un desfile de caballistas organizado con la colaboración de la Peña Caballista de Manilva y a las19:00 se realizará la tradicional pisa de la uva y la degustación del primer caldo en la Plaza de la Vendimia de Manilva. Como colofón a esta jornada de fiestas, la actuación del grupo Ruta 80, que amenizarán la velada.

La Noche Creativa Éo Noé en Alhaurín el Grande

Conciertos, arte en la calle, espectáculos, actividades infantiles, visitas guiadas, exposiciones y el observatorio astronómico son sólo algunas de las actividades que se concentrarán en el casco histórico de Alhaurín el Grande este sábado 31 de agosto como parte de la programación de la octava La Noche Creativa Éo Noé.

Programación de La Noche Creativa Éo Noé

Plaza Baja. Animación infantil de La Carpa Teatro (20:00). Inauguración (20:30), pasacalles, concierto a cargo de la Asociación Musical Manuel Amador y un concierto del grupo 20th Century Band.

Calle San Sebastián . Taller de pintura familiar 'alh-aire' y la exposición de pintura a cargo de los niños y niñas del taller municipal de óleo infantil: 'Alhaurín bajo la mirada de un niño' en la Casa de la Cultura.

Visita al Museo del Pan Antonio García González 'El Colmenero' en calle Cruz y actividad La magia de la poesía.

Plaza de la Legión. Diversas actividades infantiles y espectáculo 'Cantando bajo la magia', de Luigi Ludus.

Avenida Gerald Brenan. Mrcado creativo, exposición al aire libre, y en la biblioteca municipal la exposición de Antoni Tàpies, un escape room de Harry Potter, la actividad El muro que nos une, el observatorio astronómico, las visitas guiadas a las fundaciones Gustavo Thorlichen y Gerald Brenan, y Magic Dj.

Plaza de España. Talleres infantiles, así como el Brake dance Artsenal 2.0.

Coti y Efecto Mariposa cierran el Marenostrum 2019 de Fuengirola

El Castillo de Sohail de Fuengirola, que lleva siendo escenario de importantes artistas musicales en esta edición del Marenostrum 2019 desde el pasado mes de abril, se despide de los conciertos de verano este sábado 31 de agosto con Coti y Efecto Mariposa (22:00). Entradas: desde 15 euros a la venta en la web de Marenostrum.

Concierto de Marea en Auditorio Municipal de Málaga

La banda Marea llega este sábado, 31 de agosto, a Málaga (Auditorio Municipal en Cortijo de Torres) dentro de la gira de su nuevo disco El azogue. Marea está compuesto por Kutxi Romero a la voz; David Díaz Kolibrí y César Ramallo a las guitarras; Edu Beamont Piñas al bajo y Alén Ayerdi a la batería. Entradas para el concierto (22:30) en malagaentradas.com. Precio: 27,5 euros.

Antequera al Fresco

Antequera al Fresco es una forma diferente de visitar la ciudad del Torcal, para descubrir sus rincones desde el punto de vista del vino, la música y la literatura. Desde la Plaza del Coso Viejo el recorrido llega hasta la Colegiata, pasando por el Pósito y la Plaza del Carmen. 3 paradas, 3 vinos, 3 relatos históricos y 3 canciones en directo.

Incluye la degustación de 3 vinos, 3 cartuchitos a modo de tapas, lectura y música en directo. La próxima cita está programada para este sábado, 31 de agosto, a las 20:30. Precio: 15 euros para adultos, 6 para menores de 12 años y gratis para menores de 6. Información y reservas en www.visitaantequera.com; hola@visitaantequera.com y 605 78 79 19.

El XXXI Festival Flamenco de Torremolinos

La plaza de toros de Torremolinos se transformará este sábado, 31 de agosto, en un templo del arte flamenco con el XXXI Festival Flamenco de Torremolinos que reunirá sobre el escenario a 21 artistas consagrados del cante, el baile, el toque y el compás. La gala homenajea este año a la figura de Francisco Gómez Amaya, guitarrista gitano sevillano más conocido en el mundo de la guitarra flamenca con el nombre artístico de Paco del Gastor, uno de los más destacados herederos del genial guitarrista Diego Amaya Flores Diego del Gastor.

El festival comenzará a las 22:30. Las entradas están a la venta con un precio de 10 euros. Se pueden adquirir en oficina de la delegación de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Torremolinos, de lunes a viernes -en horario de 09:00 a 13:30-, por teléfono en el 902 36 02 95, a través de la página www.uniticket.es y en taquilla el mismo día del evento.

El cartel reunirá, al cante, figuras de la talla de Rancapino Chico, Bonela Hijo, El Purili y Esmeralda Rancapino -como artista invitada- a los que se suma el reciente ganador del Concurso de Cante Peña Flamenca ‘Los Amigos del Arte’. Al toque estarán Antonio Higuero, José Fernández, Luis ‘El Salao’, Nono Reyes y Andrés Cansino; y al compás José Rubichi, Luis Monje, Ramón Heredia, Luis Pijote, Francisco Saavedra y Ramón Torres. Luisa Chicano y Carrete de Málaga encabezan el cuadro de baile junto a Antonio Soto al toque, José Manuel Fernández al cante y Fosi al cajón.

Fiesta fin de verano en Torre del Mar

La Fiesta de fin de verano de Torre del Mar, que este año alcanza su quinta edición, se celebra este sábado 31 de agosto desde las 21:15, en el escenario instalado en la playa de El Copo. En esta ocasión, cuentan con la actuación de los artistas Moncho Chavea y Original Elías y su nuevo flamenco urbano, como principal reclamo.

La programación del evento arrancará con el espectáculo de danza urbana del grupo The New Crew.

Y durante la velada se podrá disfrutar del tradicional vídeo de fin de verano que se proyectará en una pantalla gigante con los momentos más especiales de la temporada.

Un castillo de fuegos artificiales pondrá sobre el cielo un espectáculo de luz y color antes de la actuación más esperada de la noche, que será a partir de las 22:30, momento en el que Moncho Chavea y Original Elías se subirán al escenario de Torre del Mar.

El cierre de la fiesta estará a cargo de Sau’Djs, con sus selecciones movidas y llenas de ritmo.

Observación astronómica desde el Parque Sierra de las Nieves

Astrolab organiza una observación astronómica desde el Parque Natural Sierra de las Nieves este sábado, 31 de agosto. Bajo la denominación Bosque de Estrellas invita a quien se anime a participar a acercarse al universo en plena naturaleza y a más de 1.000 metros de altitud. «Observaremos los objetos que la noche nos regale a través de nuestro mayor telescopio», prometen en su página web.

La actividad se realiza desde las 22:00, con una duración aproximada de dos horas, en el área recreativa Conejeras, situada en la misma carretera de acceso al parque.

Todos los asistentes tienen que comprar su entrada con antelación (precio: 22 euros; 36 euros entrada más planisferio) en la web de Astrolab.

La localidad veleña de Triana celebra la Noche con Arte

Triana (Vélez-Málaga) celebra este sábado, 31 de agosto, la cuarta edición de la Noche con Arte, con una variada programación de actividades y espectáculos musicales que tendrán lugar en el polideportivo municipal. El evento comenzará a las 22:00 con la actuación del grupo de baile Azahar de Benamargosa y, a continuación, habrá una degustación gastronómica del chef Roberto Soler y sus alumnos en los talleres de cocina Trianachef.

Seguidamente tendrán lugar las actuaciones musicales del grupo de baile de Mónica Guerrero, a las 23:00, y el fin de fiesta con la actuación de Onda Sonora, a partir de las 23:30.

Concierto 'Homenaje al rock andaluz' en Marbella

Este sábado, 31 agosto, a las 22:00, el Auditorio del Parque de la Constitución de Marbella será escenario del concierto Noche andaluza. Homenaje al rock andaluz, un espectáculo dirigido por el guitarrista de Marbella, Juan Delola. En esta cita se repasan, a modo de homenaje, las canciones más representativas del movimiento del rock andaluz. Un emotivo viaje en el tiempo a la Andalucía de finales de los años setenta, donde surge este increíble acontecimiento que marcó a toda una generación.

Super90 Torrox, fiesta fin de verano

Torrox echa el cierre al verano con la fiesta Super 90s Torrox, de la mano de SuperStars of the 90's y Sala Bolero. Será en el complejo deportivo la granja, al aire libre, este sábado 31 de agosto, a partir de las 20:00; y se podrá disfrutar de la mejor música dance de los 90 con las actuaciones en directo de: Sonique, Marion Zapha (Summer Is Magic Show), Shena From Jx, Dj Sylvan (homenaje Ruta Bakalao), Selena Leo, Superstars Dj's, Kenya Kendashi. Venta de entradas: www.super90.es.

Vélez-Málaga celebra la XVI verbena popular de Ecce-Homo y Amor

Décimo sexta edición de la verbena que organiza la Cofradía Ecce-Homo y Amor de Vélez-Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento, que tendrá lugar este sábado, 31 de agosto, en la plaza Ecce-Homo a partir de las 12:00. Como cada año todos los vecinos del barrio de Los Olivos y los hermanos de la cofradía se han volcado para preparar una magnífica verbena para disfrutar de un día de convivencia entre familiares y amigos.

Para la hora del almuerzo habrá una degustación gratuita de paella y la tarde llegará cargada de actividades como una fiesta de la espuma, una masterclass de zumba y bailes a cargo de diferentes escuelas de baile.

Ya entrada la noche se realizará un donativo a Cáritas parroquial de San José y darán comienzo las actuaciones musicales de Tocando al Aire (22:30) y Señor Mirinda (00:00).

Circuito Provincial de Ajedrez - Rincón de la Victoria

IV Torneo de Ajedrez de Rincón de la Victoria, perteneciente al XXV Circuito Provincial de la Diputación de Málaga 2019, este sábado 31 de agosto a partir de las 19:00, en la Plaza Al Andalus. Para inscripciones: inscripcionesdmda@gmail.com.

Mercado creativo en la Plaza de la Merced

El mercado creativo La Plaza-Merced Market regresa este domingo 1 de septiembre de 11:00 a 19:00. Sus organizadores llegan a la plaza de la Merced con «un montón de novedades de la mano de nuestros diseñadores, creadores y artistas locales que mes a mes eligen nuestro mercado para exponer sus productos».

Moda handmade y costura creativa, abalorios para manualidades y DIY, decoración, diseño de joyas, artículos curiosos y vintage, reciclaje creativo, arte, acuarelas,escultura, cerámica, jabones y esencias naturales, artículos retro, jardines verticales,alimentación gourmet...

Fiesta del agua en Torremolinos con un supertobogán de 50 metros y tres castillos acuáticos

Torremolinos pone en marcha un año más la atracción del Tobogán y Castillos Acuáticos 2019, dentro del calendario de actividades que organiza con motivo de la Feria de San Miguel. La actividad se celebrará este domingo 1 de septiembre desde las 10:00 hasta la 13:30 en el Estadio Municipal Ciudad de Torremolinos. El acceso es gratuito y libre para el público de todas las edades, debiendo los menores de edad ir acompañados por un adulto para poder participar.

Se trata de un tobogán de más de 50 metros de longitud, que se ubicará en una zona de desnivel pronunciado dentro del estadio, donde los participantes más jóvenes y también los adultos podrán disfrutar de una atracción acuática con un ambiente amenizado con música.

Junto al tobogán, se instalarán tres grandes castillos hinchables acuáticos para que los asistentes puedan disfrutar de un día de agua y diversión. Los asistentes deberán acudir con ropa de baño y traer sus propios flotadores y colchonetas. Se recomienda no acudir con tablas ya que no deslizan adecuadamente.

Desafío Pizarreño 4.0

Pizarra acogerá, este domingo 1 de septiembre a partir de las 8:30, el Desafío Pizarreño 4.0, la primera de las nueve pruebas que compondrán el segundo bloque de la temporada de medias maratones del XXI Circuito Provincial BTT Diputación de Málaga con el denominado Trofeo Clausura.

La prueba de media maratón se desarrollará de la mano del Club Ciclista Pizarra sobre un trazado que alcanzará los 38 kilómetros llegando a sumar 1.367 metros de desnivel acumulado.

Con salida en la Plaza de la Cultura y llegada en el pabellón deportivo municipal, todos los ciclistas dispondrán de un total de hasta cinco horas para completar el trazado, si bien en el kilómetro 23 existirá un punto de corte a partir de las 11:00.

Tras esta prueba, llegarán Cártama y Riogordo también en septiembre; Rincón de la Victoria, Ronda y Villanueva de la Concepción, en octubre, para acabar con las de Yunquera, Viñuela y Casabermeja en el mes de noviembre.

Festival Internacional de Música de Marbella

El Festival Internacional de Música de Marbella tendrá lugar desde este domingo 1 al 15 de septiembre e incluirá siete conciertos, masterclass y la quinta edición del concurso para jóvenes talentos, con una convocatoria especial denominada ‘Estrellas en ascenso’. Este año se amplía este año a más espacios y se desarrollará en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, la Escuela Municipal de Música y Danza, el Hospital Real de la Misericordia, el auditorio del Parque de la Constitución y el Teatro Ciudad de Marbella.

El programa dará comienzo este domingo, 1 de septiembre, con ¡Tócame el piano!, una actividad abierta a la participación espontánea de estudiantes y aficionados a este instrumento. Para ello, se colocará un piano en el Paseo de la Alameda, a partir de las 12:00, y en el paseo marítimo, junto a la Oficina de Turismo de la Fontanilla, a las 19:00.

El martes 3 y el miércoles 4, tendrá lugar en el Museo del Grabado el concurso Estrellas en ascenso con las categorías infantil y juvenil, mientras que la categoría de adultos se desarrollará en el Hospital Real de la Misericordia del viernes 12 al sábado 14, y la final será el domingo 15 en el Teatro Ciudad de Marbella.

La Marbella Music Masterclass Series 2019 se impartirá del jueves 5 al miércoles 11 en la Escuela de Música y Danza y contará con la participación de 45 pianistas inscritos de 15 nacionalidades. El ciclo de conciertos comenzará el lunes 2, a las 20:00, en el Museo del Grabado con un programa dedicado a Beethoven que ofrecerá Michael Davidov. El viernes 6, a las 20:00 se trasladará al Auditorio del Parque de la Constitución con participantes de la masterclass, que también intervendrán en un concierto el domingo 8, a las 20:00, en Jimena de la Frontera, y en el Museo Ralli de Marbella el lunes 9, a las 20:00. El sábado 7, a las 20.00 horas, la pianista Anastasia Yasko dedicará su programa a Chopin y el miércoles 11, a las 19:30 en la Escuela Municipal de Música y Danza, ofrecerá una lectura-recital del mismo compositor. El programa finalizará el jueves 12 de septiembre, a las 20:00 en el Hospital Real de la Misericordia, con un recital ofrecido por Kateryna Diadiura y Jacques Rouvier dedicado a Shubert.

Tanto las distintas fases del concurso como los conciertos que tienen lugar en los espacios municipales serán de entrada libre hasta completar aforo.