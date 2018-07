Pasaporte al estrellato

El éxito logrado por Operación Triunfo ha conseguido resucitar un formato que parecía muerto hace dos años. Sin embargo, TVE decidió retomar las riendas que soltó en su día Mediaset, alcanzando unas cotas de audiencias inimaginables y que en gran medida se debe al gran esfuerzo destinado por el ente público para llegar a un público más joven. Es precisamente ese público, el que desde hace años se alejó de la pequeña pantalla para darle prioridad a internet, el que más se pudo apreciar durante la jornada de casting que tuvo lugar ayer en el Palacio de Ferias y Congreso.

Allí, acudieron la directora de la academia, Noemí Galera , y los concursantes de la edición anterior Mireya Bravo y Raoul Vázquez. Para Galera, la principal diferencia que ha tenido este OT con respecto al resto de ediciones ha sido que el consumo de televisión ha cambiado y ha habido "un trabajo del apartado digital fundamental, con las redes y el 24 horas, lo que ha ayudado a que se enganche un público más joven". Además, reconoció que para ella el tener una convivencia tan intensa con los concursantes en la academia ha logrado que se sintiese un "orgullo de madre, de madre postiza. Entre las 50 canciones más escuchadas de Spotify están cinco de Cepeda y dices, pues jolín, qué bien".

Con respecto al éxito que está logrando el gallego, Galera hizo un paralelismo con el resto de ediciones. "Tanto David Bisbal, como Manuel Carrasco o Pablo López fueron segundos". Mireya, la joven ex concursante de Alhaurín de la Torre, dijo estar muy nerviosa por su primer trabajo. "No sabía cómo iba a reaccionar el público. El disco se llama Tu reflejo y el single Corazón vendido y la verdad es que está siendo un éxito y estoy muy agradecida". Con respecto al casting, ella aseguró sentirse muy identificada con los participantes. "Cuando les veo, se me vienen muchos recuerdos. De hecho, creo que estoy viendo al ganador de Se llama copla y quizás sea yo quién le tenga que poner la pegatina". Además, la malagueña aseguró que no creía que iba entrar en la academia y mucho menos llegar tan lejos. Tanto ella como Raoul aconsejan a los nuevos concursantes que sean ellos mismos y manejar distintos estilos porque eso es "lo que realmente le va a gustar al público".

En el área donde se encontraban los aspirantes, se podía percibir cierto nerviosismo en el ambiente. Se escuchaban personas cantando, algunos de ellos con la popular canción Camina, otros tocando temas más clásicos con guitarras, quizás para sobrellevar mejor las horas de espera. De repente sonaron unos aplausos. Noemí Galera se había levantado para colocar la pegatina a una de las chicas que acababa de terminar su actuación.

La expectación era máxima, la cola llegaba alcanzar la parada de autobús que se encuentra justo enfrente de El Corte Inglés Bahía Málaga. El calor no fue capaz de frenar la ilusión de los centenares de jóvenes que esperan cumplir sus sueños. Al preguntarles sobre sus objetivos a la hora de presentarse a este casting, se les podía apreciar nerviosismo, pero a la vez mucha convicción del porqué estaban ahí.

Un ejemplo era Rocío, una chica de Málaga que aseguró que entrar en OT sería una gran experiencia para poder formarse y dedicarse a lo que te gusta, que en mi caso es cantar". Para ella, sus referentes musicales son Mónica Naranjo y Pastora Soler. Además, si llegara a entrar en la academia, le gustaría cantar pop y copla. En una línea muy distinta se mueve Javier Urbano, éste es su segundo casting y espera lograr mayor suerte que la vez anterior. Entre sus preferencias musicales están Michael Jackson y Justin Bieber.

Desde Vélez-Málaga se trasladó Amara Martín, una chica que aseguró haber visto el programa desde chica y al presentarse esta oportunidad, quiere intentarlo. Para ella hay artistas entre los que destaca a Aitana y Cepeda. Casi al final la larguísima cola que rodea prácticamente todo el edificio, se encontraba José que destacó la puesta en escena del programa al realizar un casting a pie de calle, a diferencias de otros concursos musicales.No sabemos si algunos de estos chicos y chicas se convertirán en concursantes de la próxima edición de Operación Triunfo, lo que sí está claro es que no les falta motivación y talento a la hora de coger un micrófono.