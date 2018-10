'Playlist' de canciones para los días lluviosos

Los días de otoño suelen ser tristes y apagados aunque para mejorarlos está la música. Por suerte la lluvia no sólo es un tema para hablar en el ascensor con el vecino, sino que ha servido para inspirar a varios artistas. Los días de lluvia siempre son propicios a la nostalgia o para recordarnos que aunque sea un mal momento podemos estar felices pues después de la tormenta siempre vienen la calma. Aquí tenéis nuestra pequeña selección.

Creedence Clearwater Revival publicó esta canción escrita por John Fogerty, en 1970 y la presentaron en su disco Pendulum y que ha sido versionada por más de 20 artistas.Mucho se ha especulado sobre si esta canción trata sobre la Guerra de Vietnam. En este tema se preguntan una y otra vez si has visto llover un día soleado, siendo esto algo que pasa de repente y que más tarde vendrá la calma tras la "lluvia" haciendo referencia a los bombardeos sufridos en Vietnam.

. Este musical estrenado en 1952 y protagonizada por Gene Kelly tiene una de las escenas más memorables de la historia del cine, pero no por su valor audiovisual si no por regalarnos un baile y una canción que siempre recordaremos. En este caso a pesar del mal tiempo Gene Kelly canta y baila de alegría porque esta enamorado.

. Esta canción en su origen fue grabada por The Weathers Girls en 1982, pero alcanzo su cota más alta durante el año 2001. La ex Spice GIrls, Geri Halliwell, versionó esta canción para su primer sencillo de se segundo disco en solitario. Este single consiguió vender más de 400.000 copias, consiguiendo el puesto número 12 en la lista de los más vendidos. Esta canción no solo fue un éxito sino que además fue incluida en la banda sonora de El Diario de Bridget Jones.

. Una de las canciones más famosas del cantante dominicano Juan Luis Guerra. Este tema se incluye en su cuarto disco que tiene el mismo nombre que la canción y que se publicó en 1989. Juan Luis Guerra con esta lluvia de café lo que quiere es reflejar la ansiada prosperidad y unas cosechas abundantes para los campesinos del país caribeño.

Todos hemos cantado esta canción siendo niños, pero la realidad es que siempre que llueve nos viene a la cabeza, trayéndonos muchos recuerdos de aquellos días jugando en casa mientras fuera llovía y hacia frío. Por esto nunca esta de más repasar la letra y así poder enseñársela a los más pequeños de casa para cantarla todos juntos.