Riogordo recupera su Paso

El municipio de Riogordo volverá a celebrar esta Semana, en concreto Viernes y Sábado Santo, su tradicional Paso, en un recinto ya con aforo completo de hasta 4.000 espectadores. Se trata de la edición número 71.

La Diputación de Málaga vuelve a impulsar este evento, uno de los autos religiosos más destacados del país y que ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y de España, Fiesta de Singularidad Turística Provincial, y que el año pasado recibió el Premio a la Cultura Malagueña Antonio Garrido Moraga de la institución provincial.

El diputado provincial Francisco Oblaré junto al alcalde de Riogordo, Antonio Alés; la teniente de alcalde y concejala de Turismo, Sagrario Molina, y el presidente de la Asociación El Paso, Emilio Sánchez Pascual, presentaron este jueves en rueda de prensa este evento.

El Paso suma más de siete décadas de historia y que es “una de las señas de identidad de la provincia durante la Semana Santa, además de un importante reclamo turístico para el municipio”, ha destacado el diputado, quien ha recordado que el recinto donde se desarrolla la representación fue rehabilitado por la Diputación en 2020 con una inversión de 235.000 euros, y que se puede visitar durante todo el año.

La teniente de alcalde explicó que, aunque hay vestigios que lo remontan al siglo XVII, como pregones que recitaban en la Iglesia Parroquial en Semana Santa, el Paso tal y como se conoce hoy en día comenzó en 1951. “Desde entonces hasta hoy no solo ha sobrevivido, sino que ha crecido gracias a la aportación de todas las personas que han pasado por él. No hay ni una familia en este pueblo que no tenga o haya tenido a alguien trabajando en la escenificación, ya que intervienen más de 500 actores aficionados del municipio”, expuso.

El año pasado El Paso celebraba su 70º aniversario, pero la pandemia obligó a posponerlo hasta el mes de julio. Al ser pleno verano, la representación fue nocturna y estuvo limitada a 800 espectadores para respetar las medidas de seguridad sanitarias vigentes en ese momento. Este año 2022 se retoma la representación tradicional y el recinto volverá a abrir con su aforo completo de 4.000 espectadores.

La representación se desarrollará de 17.00 a 20.00 horas y estará compuesta por 17 escenas: ‘Sacrificio de Isaac’; ‘Encuentro de Jesús con la Samaritana’; ‘Sermón de la Montaña. Elección de los apóstoles’; ‘Arrepentimiento de María Magdalena’; ‘Pedro es nombrado Primado de la Iglesia’; ‘Curación de un ciego’; ‘Entrada triunfal en Jerusalén’; ‘Jesús se despide de su madre, la Virgen María’; ‘Última Cena’; ‘Judas vende a su Maestro’; ‘Oración en el Huerto de los Olivos. Prendimiento’; ‘En el Tribunal del Sanedrín’; ‘Negaciones de Pedro’; ‘Arrepentimiento y muerte de Judas’; ‘Juicios ante Herodes y Pilatos’; ‘Calle de la Amargura’, y ‘Jesús muere en la Cruz’.

La representación se desarrolla en un recinto de 8.000 metros cuadrados que fue rehabilitado en 2020 por la Diputación, que invirtió 235.000 euros en unas obras que sirvieron para edificar una nueva portada, ampliar la fachada principal de acceso, construir un nuevo cerramiento con materiales más adecuados, demoler el puente decorativo de piedra y madera y construir uno nuevo con un sistema de recirculación de agua, y realizar pequeñas obras en los diferentes pórticos para mejorar su aspecto estético deteriorado.

También se reforzó la iluminación en todo el recinto con focos de menor consumo energético y se instalaron luminarias para destacar elementos singulares y para crear una iluminación ambiental y decorativa, y se construyó una caseta para el control del sonido y la megafonía durante la representación.

Además, se dotó a todo el conjunto de cámaras de videovigilancia conectadas con una central, se reformaron los aseos y se creó un centro de visitantes aprovechando una edificación existente que cuenta con documentación gráfica, fotográfica y con una sala de proyección de vídeo.

También se crearon caminos y accesos desde la zona de espectadores hasta el escenario natural para que los visitantes puedan acceder a todos los lugares significativos del escenario, y se construyeron dos puertas de acceso al recinto por la zona trasera del escenario para facilitar la entrada desde el exterior a los actores al principio o durante la representación. El recinto se puede visitar de forma gratuita.

En cuanto a las entradas para la representación, se pueden adquirir de forma anticipada y en el Ayuntamiento de Riogordo, en la cerería Zalo y la tienda Nazareno de Málaga capital, y en la librería Pasatiempos de Vélez-Málaga, o el mismo día de la representación, a partir de las 13.30 horas, en las taquillas del recinto. El precio es de 10 euros para los adultos y niños mayores de 12 años, y de siete euros para niños de seis a 12 años. La entrada es gratuita para los menores de seis años.