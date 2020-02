Tiendas de disfraces de Málaga: por favor, no vistas a tu niño otra vez de zombie homeless

Pues, hala, el Carnaval ya está aquí. Y como nos hemos empeñado en no tener ni un momento de asueto en el día a día, lo hemos dejado entrar en nuestras vidas como si hubiese mucha tradición. Hay quien dice que no -y lo dice muy enfadado, ojo-, que Málaga siempre ha sido muy carnavalera... Sea como fuere, no les quitemos la ilusión y vamos a visitar alguna de las tiendas de disfraces de Málaga para comprar un disfraz y no ir, como siempre, corriendo y a última hora, de zombie zarrapastroso.

Sabemos que el de muerto viviente -matao o morío, da igual- es el disfraz socorrido por excelencia: una camiseta y un vaquero viejos, cuatro cortes rápidos, dos chorreones de pintura -roja para la sangre y verde para la pus- y listo, tira para la calle que es tiempo -como cada día del año- de fiesta, juerga, alegría, jolgorio, ji ji, ja ja.

Sabemos que es fácil, pero cutre. Así que, por una vez, échale un ojo a las tiendas donde, por precios irrisorios, puedes hacerte con un buen disfraz de lo que sea: de superhéroe, de animal, de oficios cualesquiera... Eso sí, nada de disfraces sexis que el personal está muy sensible con el tema.

Si no lo haces por ti, hazlo por tu chavalería: no racanees en su felicidad. ¿Qué más da que el disfraz se lo ponga durante cinco minutos mal contados?

De hecho, como consejo final: si tu hijo te dice que quiere ir de payaso con una lágrima, no quiere ir de payaso, lo que quiere es ir de arlequín. Lo que pasa es que es muy pequeño y no sabe qué demonios es un arlequín.

Por favor, habla con tu progenie: te llevarás -y se llevarán- muchos menos disgustos.

Tiendas Carrasquilla

Un clásico entre los clásicos con más de 35 años de experiencia en el sector de los disfraces. Las tiendas Carrasquilla representa en Málaga unos de los puntos de referencia en todo lo relacionado con el mundo de los disfraces y artículos de fiesta.

Carrasquilla ofrece desde hace décadas una gran gama de productos y una enorme variedad de complementos para el ocio y el divertimiento, todo ello siempre mirando la calidad en sus disfraces pudiendo ofrecer la mejor relación calidad precio.

Además las tiendas Carrasquilla ofrecen al público profesional artículos relacionados con el cine y el teatro como, por ejemplo, pelucas, artículos de efectos especiales, maquillaje profesional...

Son dos las tiendas Carrasquilla, en la calle Peso de la Harina, 17; y en el 12 de calle Juan de Padilla.

Tiendas Disney

En las Tiendas Disney también encontrarás una gran variedad de disfraces. No por nada Disney es dueña de todos tus personajes preferidos. Para siempre. Y puede hacer con ellos lo que le dé la gana: como si quiere hacer del Capitán América un votante de Podemos.

Así que si buscas disfraces de carnaval infantiles originales y con copyright, en las tiendas Disney, en muy poco tiempo, podrás descubrir los mejores disfraces de carnaval para niños y niñas.

Vete preparando para escoger entre el gran surtido de disfraces de su catálogo: disfraces de Spider-Man, los disfraces de Frozen, de los personajes Marvel...

En Málaga, la tienda Disney por excelencia se encuentra en el centro comercial Larios, en la avenida de la Aurora.

Almacenes Moyano

El Almacenes Moya aseguran disponer de todo lo que necesitas para pasar unas fantásticas fiestas. Decoración, golosinas, disfraces y mucho más. Por supuesto que sí, muchísimo más. ¡Que no falte!

En Málaga se pueden encontrar en el polígono industrial San Luis, en la calle Veracruz, 32.

Almacenes Moyano es una empresa familiar con sus orígenes en 1970 cuya actividad comenzó con la elaboración de patatas fritas artesanas, actividad que aún se mantiene.

Pero como el capitalismo es como es, las líneas de actividad de la empresa se amplían y ahora también abarcan juguetes y artículos para fiestas y otras celebraciones, como disfraces y complementos variados.

Imaginarium

Quien no haya tratado de entrar por la puerta pequeña de las tiendas Imaginarium al pasar por delante de alguna de ellas es, sin duda, alguien que no es muy de fiar.

En Imaginarium no sólo encontrarás un extenso catálogo de disfraces, sino también una coartada psicológica que te proporcionará una excusa perfecta (como si hiciera falta) para disfrazaros tú y tu chiquillo.

Y es que según Imaginarium los niños se disfrazan porque a veces no saben expresar sus sentimientos con palabras.

Por eso es un buen momento para que sus padres conecten con ellos, se conozcan y hablen... todos vestidos de Rapunzel. Porque los disfraces de Imaginarium tienen vida más allá de Carnaval...

Encontrarás tiendas Imaginarium en la estación Vialia María Zambrano y en el centro comercial Plaza Mayor.

Party Land

En Party Land lo tienen claro: tanto niños como adultos lo pasan en grande cuando se disfrazan. Aunque por diferentes motivos, claro.

Party Land ofrece para ello un amplio catálogo para hacernos pasar por otros, dar un susto o simplemente gastar alguna broma (mientras más pesada mejor).

Disfraces para adulto, infantiles, complementos, para despedidas de soltero... te están esperando en Party Land en el 47 del paseo Reding.

Juguetilandia

Juguetilandia te pregunta si quieres convertirte en una mujer pirata, un troglodita o un faraón. Porque con los disfraces de Juguetilandia podrás serlo en cualquier momento de tu día a día, tanto para ir a una entrevista de trabajo, como a un funeral. ¡Que nadie coarte tu libertad!

También podrás ser Ladybug, o un héroe como los Pj Masks o encarnar a un caballero de las cruzadas con todos sus accesorios. Elige qué te gustaría ser y disfrázate para vivir tu propia aventura. O para terminar frito a la media hora, lo que venga antes.

Lo mejor de Juguetilandia: que tiene disfraces de 3 a 25 euros. ¡Más fácil no te lo pueden poner!

Tienes un Juguetilandia en la calle Orense, número 14.

Party Fiesta

En Fuengirola, en el centro comercial Miramar, encontramos Party Fiesta.

Una gran cadena que ofrece artículos para fiestas y disfraces y que tiene un gran catálogo de complementos.

Sus disfraces abarcan todo el abanico típico y tópico: desde el pirata al enfermero, pasando por el bombero. Busques lo que busques, en Party Fiesta lo tienen a buen precio.

Juguettos

Hay muchas tiendas Juguettos en Málaga (en los centros comerciales Larios, Rosaleda, Carrefour Los Patios y Parque Miramar, en el 24 de la avenida de Mijas de Fuengirola...), por lo que podemos decir sin temor a equivocarnos que a Juguettos le va realmente bien. Son el Primor de la jugueterías.

Con más de 40 años de experiencia, esta cadena de jugueterías cuenta con un catálogo realmente impresionante de productos, en los que los disfraces brillan por su calidad y buenos precios.

De igual modo, sus complementos son variados y serán del gusto de los pequeños carnavaleros más exigentes. Porque todo el mundo sabe que el Carnaval es una cosa muy seria e importante. Te puedes reír de todo en el Carnaval, menos del Carnaval, claro. ¡Ay, como se te ocurra reírte del Carnaval!