Los cinco bolsos imprescindibles para este otoño-invierno 2018/19

Bajan las temperaturas, empiezan a aumentar las capas de ropa y nuestro estilo debe adaptarse a este nuevo clima. Las botas llenan nuestro armario, vuelven las bufandas, los jerséis, los abrigos, las medias, los guantes y, cómo no, el rey de los accesorios: el bolso de mano. La temporada otoño-invierno nos exige algo más de coordinación en cuanto a tendencias y colores, y la de este año se presenta muy bien en esta materia. Su utilidad a nivel práctico y las posibilidades que ofrece para completar un look convierten el bolso de mano en una pieza fundamental de nuestro día a día.

Hay que decir que con los bolsos ocurre lo mismo que con el resto de accesorios, y es que su vigencia se ve condicionada por las tendencias pasajeras, aunque también existen ciertos modelos que sobreviven al paso del tiempo y se mantienen como grandes clásicos. Hablamos de los minibolsos, la tendencia que parece imponerse (y mantenerse) en esta temporada 2018-2019. Tanto las grandes casas de moda como aquellas que producen modelos low-cost se han preocupado por reinventar su modelo más rentable en versiones en miniatura.

De todos los presentes en el mercado, estos son nuestros cinco modelos imprescindibles:

-Chanel 2.55: uno de los modelos clásicos por excelencia, imitado hasta la saciedad y tan vigente como la primera vez que salió al mercado en 1955. Su creadora dio con la idea después de reflexionar sobre la necesidad de tener sus manos libres mientras caminaba por la calle, y, con su comercialización, liberó a las mujeres de los incómodos bolsos de mano que usaban hasta ese momento. Este clásico ha sido usado por celebridades como Jackie Kennedy, Brigitte Bardot y Jane Fonda. Por esta y por muchas más razones, el Chanel 2.55 y los bolsos acolchados en general son un must-have esta temporada.

-Los clutch de animal print: entre todos los que puedas encontrar, esta temporada es el leopardo el que se impone por encima de los demás estampados de animales. Un bolso pequeño con asas de correa es el accesorio que no puede faltar para tus noches de copas o fiesta, cenas elegantes o, simplemente, para darle un toque atrevido a tu outfit. Si ya lo tienes y no puedes decir que no a otro print, te recomendamos el estampado tipo cebra o el de pitón, un poco más audaz y arriesgado.

-Bandoleras pequeñas: las bandoleras son uno de los emblemas del street style y, como tal, han sido objeto de inspiración para las grandes marcas, como Michael Kors, que esta temporada nos trae una reinterpretación de ellas en tamaño extrapequeño. Son cómodas, elegantes y prácticas; una pieza que sin duda te hará la vida más fácil a la hora de elegir bolso para asistir a cualquier evento.

-Bolsos redondos: los bolsos redondos han sido toda una revelación desde el verano, cuando saltaron a las listas de popularidad en su versión artesanal. Para esta temporada se quedan con nosotros, pero con texturas más resistentes al clima, como la piel de cocodrilo, asas de tipo aros y tonos pastel como el rosa o el celeste. Los tienes con tirantes para colgarlos al hombro o con asas para llevarlos de mano. En su versatilidad reside el éxito que le auguramos y que seguro van a tener.

-Clutch con textura: como ya resaltábamos antes, los clutch son los bolsos de fiesta por excelencia, y esta temporada vuelven imitando texturas como el mármol o técnicas como el tie dye para añadir un toque divertido a tu atuendo.