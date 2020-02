El teatro Cervantes acogía la cuarta y última sesión de semifinales del concurso de carnaval de Málaga. Un total de tres comparsas y tres murgas defendieron su repertorio en un ambiente muy carnavalero con el único objetivo de dejar un legado en forma de 3x4.

La agrupación infantil “La escuela de taratachin” fue la encargada de abrir la cuarta y última noche de semifinales del concurso de Carnavales de Málaga. Esta agrupación nos dejaba presentaba un tipo de brujos con múltiples hechizos para enamorar y embrujar a Málaga.

También dejó esta agrupación espacio en su repertorio para su tono reivindicativo con el cambio de teatro para la fase de preliminares. Más de 35 componentes sobre las tablas del teatro y un ambiente de lo más cálido dejó esta agrupación en el interior del teatro.

Saltaba a cantar la siguiente comparsa juvenil “El reino”. Comparsa que aprovechaba entre el pasodoble y el popurrí para sacar una pancarta y un manifiesto. Uno de los componentes de esta comparsa leía este manifiesto, denunciando que en 40 años no se ha conseguido todavía crear una modalidad de comparsa juvenil y que, si el año que viene esto no sucede, esta misma comparsa juvenil no participará como invitada en las sesiones de semifinal. Una actuación limitada a 10 minutos que dejó un buen sabor de boca y una música muy bien afinada.

La comparsa “Incantare” era la encargada de inaugurar oficialmente la tercera y última noche de semifinal. Dirección de Rubén Tejada Pedraza y letra de Antonio Carlos Rojas Gallego.

Comparsa que se presentaba con una puesta de escena minimalista donde ellas eran las protagonistas. A ritmos del 3x4 estas curanderas dedicaron su segundo pasodoble para denunciar todos los odios de España, el racismo, la homofobia y el machismo.

Tanda de cuplés que protagonizaron la salida de Franco del Valle de los Caídos, jugando con el nombre de Francisco, de nuestro alcalde. El segundo cuplé lo tiraron para el cambio de teatro en la sesión de preliminares.

No dejaron pasar la oportunidad de rendirle homenaje en el popourrí a personajes históricos malagueños como: Picasso, Belgrano, Jorge Rando, Francisco Palma Burgos, Eugenio Chicano… Con la sintonía del Ave María y una letra especial de “Incantare” se despidió esta comparsa ante los ojos del Dios Momo.

Era la hora de la primera murga de la noche, “Ojú por Dios”, bajo la dirección de José Luis Gallego Perea y letra de Daniel Mayorga Rubiales y José Antonio López Mora. Se presentan estos esos Jesucristo de lo más influencers.

Dedicaron su primer pasodoble a los locales de intercambios de parejas con toques de humos muy acertados que sacaron más de una carcajada al teatro. Segundo pasodoble al tipo describiendo la situación de la juventud hoy en día, “donde habían niños llenos de vida ahora hay un viejo to afixiao haciendo gimnasia”.

Esta murga encontró la complicidad del teatro cantando el estribillo junto a la agrupación en la tanda de los cuplés. Un repertorio basado en el humor que el público valoraba, un fuerte aplauso despidió a esta murga entre numerosos toques de humor.

Tras el descanso, cantaba la comparsa “El cantón de Málaga”, dirección de Juan Luis Leal Gallardo y letra de Jesús Gutiérrez Fernández. Con un forillo malagueño, donde eran protagonistas la farola y la catedral de Málaga, el teatro fue maravillado con una presentación que dejo a más de uno con la boca abierta. Con gran potencia vocal cantaban el primer pasodoble para denunciar los odios de nuestra Málaga, el racismo, la homofobia y el más asqueroso machismo.

Haciendo un recorrido por las cofradías malagueñas en el segundo pasodoble, los componentes de esta comparsa declaran a sus propias madres su única fe y devoción. Un popurrí carnavalero, cofrade, de barrio, malagueño, protagonizó la actuación más ovacionada por el público en toda la noche. Una actuación completa que hizo poner el teatro en pie.

Era el turno de la murga “Los de Huelin”, firma la dirección Raúl Arribas Carballo y letra de Carlos Muñoz Pariente. Murga que obtuvo el segundo premio el concurso pasado. Se presentaba esta murga con un tipo muy reconocido para nosotros los malagueños.

Un dominguero cualquiera que va a pasar el día a la playa de Huelin, que en vez de ir a echar el día, parece que se van para siempre. Primer pasodoble en torno al cambio climático con un tema muy preocupante, si el nivel del mar sigue aumentando, los sevillanos tendrán playa.

40 años de historia cumplen este año los carnavales y esta murga rinde homenaje a esta historia de la mejor forma que un carnavalero sabe hacerlo; al ritmo de 3x4 en su segundo pasodoble. Cuplés de actualidad cantó esta agrupación con un estribillo que cantaba el teatro a la vez que aplaudían. Es de agradecer y valorar que una murga base todo su repertorio en toques de humor y cachondeo como hizo esta murga “Los de Huelin”.

Actuaban en último lugar la comparsa “el alcalde”, dirección de Pablo García Pulido y letra de Juan Miguel Armuña Guerrero. Comparsa de granada que cuajó una buena actuación con letras y música de gran calidad que dejó un buen sabor de boca a todo el teatro.

Para cerrar la noche, cantaba la murga “Puede pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés”. Dirección de Daniel Fernández Antequera y letra de José Miguel Mata del Río, José Alberto Ledesma Rodríguez y José María López Herola.

Se presentaban como vendedores a puerta fría, que buscaban la compra de una clienta con la posibilidad de pagar con múltiples opciones. Tanda de cuplés dirigida a los famosos y políticos y un estribillo con estructura corta y sencilla que lo hace pegadizo para el público.

Una vez terminada las sesiones de semifinal, al poco tiempo y tras un duro trabajo por parte del jurado, conocíamos ya las diez agrupaciones que pasarán a la gran final del concurso del carnaval de Málaga en el teatro Cervantes.

En cuanto a murgas contaremos con: “Esteoeste”, “Los lions brothers”, “Los malagüitas”, “Por mucho que me gaste no me duran los empastes” y “Los de Huelin”. En cuanto a comparsas contaremos con: “Los malafama”, “Un malagueño cualquiera”, “Ciudad del paraíso”, “Los caricatos” y “El cantón de Málaga”.