El fotógrafo malagueño que inmortalizó "la imagen de la esperanza" en La Palma

A finales de 2021, el volcán de Cumbre Vieja estuvo activo durante 85 días. Desde el 19 de septiembre hasta el 25 de diciembre la vida en La Palma se paró. Muchas fueron las personas que, desde el resto de las islas y la Península, se trasladaron hasta allí para ayudar a los afectados. Entre ellos, se encuentra Alfonso Escalero, paisajista, documentalista y director de la productora audiovisual I Love The World.

Casi cinco meses después, el malagueño, residente en Tenerife, ha decidido contar su experiencia y la de cientos de personas en un libro llamado Las otras historias del mar. El próximo 30 de mayo saldrá a la venta este ejemplar que, según su autor, está dividido en cuatro partes. El objetivo principal de este libro es “dejar constancia de que estas son unas islas volcánicas, para que si mañana vuelve a ocurrir, no se cometan los mismos errores”. Por otra parte, el paisajista también asegura que el ejemplar va a ayudar a las personas a “entender el drama tan enorme de lo que es vivir una catástrofe, sin tener en cuenta a los afectados, solo la parte científica” y que también publica este libro “de forma terapéutica” para así poder seguir con su vida.

Al principio en el libro se cuenta la historia de I Love The World, acompañada de imágenes de gran calidad. Después, se narran los testimonios de los afectados, de periodistas, voluntarios o Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron allí presentes y han querido participar en el proyecto. El escritor garantiza que en este se podrá leer “lo que ha vivido el pueblo, contado con el corazón y con el alma, aquellas historias como la que me comentaron de una persona que tuvo que salir corriendo, dejó a su perro olvidado en una caseta y la lava lo engulló”. Los testimonios cuentan con fotografías “de cómo era su casa, de lo que vieron los niños en un primer momento, de un perro que falleció o de una platanera que desapareció”.

En la siguiente parte, un grupo de expertos en psicología y psiquiatría analizan la salud mental de las personas de La Palma y cómo esta crisis ha podido afectarles. Por último, Escalero ha titulado esta parte final “Las otras medallas del volcán”, donde hace un homenaje a “aquellos héroes anónimos que no tenían ningún tipo de responsabilidad y dejaron sus vidas por ayudar a otros”.

Una persona que perdió las fotografías de su madre y ya no guarda ningún recuerdo de ella. Una palmera que se enamoró, se fue a vivir a Tenerife y formó su familia, pero siempre quiso regresar para vivir en casa de sus abuelos y ya no puede. El acudir a una latitud y longitud con un dron a comprobar el estado de una vivienda, no encontrar nada, comunicárselo al dueño y que este, agradecido, garantice que “lloraremos un tiempo y pasaremos el duelo ahora que sabemos que no tenemos casa”. Estas son algunas de las historias que Escalero ha plasmado en su libro, vivencias propias y de otros.

Los beneficios de esta publicación los va a donar íntegramente a la Asociación Tierra Bonita para que “ayuden a los afectados en asesoramiento jurídico, arquitectónico o salud mental, lo que ellos necesiten”. El libro, formado por 300 páginas a todo color, se va a sacar en dos ediciones diferentes. Por un lado, se encuentra la edición de colección, cuyo coste asciende a los 250 euros, destinada a aquellas personas con un nivel económico alto. Por otro lado, también se venderá una edición más económica que en preventa se encuentra a 25 euros, pero, una vez que se publique el libro, el precio ascenderá a los 50 euros.

Todo comenzó con la intención de ir a La Palma a grabar lo que Escalero consideraba “el premio final de carrera para un paisajista”. El fotógrafo, acompañado del equipo de I Love The World, los cuales han trabajado para el National Geographic y, en aquel momento, acababan de terminar de grabar los parques naturales de Andalucía, para la promoción del Turismo Andaluz, decidieron viajar hasta La Palma. Su sorpresa al llegar fue que “lo que habíamos pensado que íbamos a ver, no es lo que nos encontramos. Era una mezcla de sensaciones que nos quedamos destrozados”, remarca el escritor.

Más tarde, Alfonso publicó una fotografía que se tituló “La foto de la esperanza” porque en ella se podía ver una casa, a la que la lava había rodeado y dejado intacta. La imagen tuvo tal repercusión que el equipo de I Love The World apareció en numerosos medios nacionales e internacionales. Pero esta repercusión “nos hizo sentirnos mal, aunque era una satisfacción personal ver tu foto en tantos medios, no olvidábamos que era gracias a la desgracia de personas que lo estaban pasando muy mal”. Tras esto, el equipo regresó a Tenerife, pero volvieron a La Palma para ayudar, a través de sus fotografías 360 y vídeos, a todos aquellos que los necesitaran. Así fue como durante tres meses los drones de la productora audiovisual estuvieron al servicio de los palmeros.

En ese tiempo, Escalero creó un chat, donde 500 afectados le escribían para mandarles sus localizaciones. Cuando la erupción llegó a su fin, este no se eliminó y muchos fueron los que buscaron ayuda en el paisajista, pero “ellos pensaban que yo podría representarles, y no era así, porque yo soy un afectado más”. De este modo, decidió que debía contar su historia y la de todos aquellos que habían perdido sus casas, barrios, vecinos, colegios y establecimientos. Y así nació “Las otras historias del volcán”, cuya portada es la imagen de la lava del volcán bajando por la ladera y que, a su vez, imita la silueta de un ave fénix, que cuando muere, siempre resurge de sus cenizas.