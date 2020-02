Un total de diez agrupaciones, cinco comparsas y cinco murgas completaron la noche de final del concurso del Carnaval de Málaga en el Teatro Cervantes. Malagueños carnavaleros con sus disfraces y las agrupaciones asistían al teatro con un ambiente de ilusión y ganas de pasarlo en grande.

El cantón de Málaga y Los de Huelin obtuvieron los primeros premios en su modalidad del concurso

Los carnavales y en concreto su concurso, vive una noche especial en su noche de final y la de anoche fue ejemplo de ello. En torno a los carnavaleros, reinaba el Dios Momo, para engrandecer el Carnaval de nuestra ciudad.

Prensa, jurado, afición, agrupaciones e himno fueron los ingredientes perfectos para cuajar una final grandiosa.

Por mucho que me gaste no me duran los empastes

Inauguraba esta final la murga Por mucho que me gaste no me duran los empastes, bajo la dirección de Norman Plaza Martínez y letra de José Manuel Gómez-Vizcaíno López.

Se presentaban de nuevo estos boxeadores encima del cuadrilátero con unos guantes de boxeo pasados de onzas y con unas características muy distintas cada componente. Denunciaban en su primer pasodoble aquellos hijos que ingresan a sus padres en una residencia: “que triste es hacerle eso a tu padre, que dejó su vida por darte cobijo”, cantaban.

Aprovechaban para utilizar la banda sonora de Rocky con sus pitos para comenzar la tanda de cuplés al tipo. El Coronavirus y la tecnología de los coches protagonizaron los temas principales de los cuplés.

Popurrí que utilizó esta murga para describir cada uno de lo componentes y jugar con el tipo. Pese al concurso declara esta agrupación que cantarle al carnaval es la medicina que más les cura.

Obtuvieron el segundo premio.

El cantón de Málaga

Era el turno de la comparsa El cantón de Málaga, dirección de Juan Luis Leal Gallardo y letra de Jesús Gutiérrez Fernández.

Defensores de la Málaga más libre se declaran la máxima resistencia contra la mafia y el saqueo de los políticos por convertir nuestra ciudad en una simple fachada para aquellos que vienen de fuera.

Con el manifiesto en mano, en el segundo pasodoble se pedían malagueños que se unan a la resistencia del cantón malagueño, donde el alcalde sea aquel que esté en pie de guerra contra todas las necesidades de nuestra querida y anhelada tierra.

Buen golpe de humor en su primer cuplé con Pedro Sánchez y su experiencia desalojando momias, el único capaz de echar a nuestro alcalde.

Con mucha pasión cantaba el popurrí esta comparsa ante la presencia de la catedral y la farola en el forillo, repertorio malagueño defendiendo nuestras costumbres y lugares, instaurando como forma de gobierno el cantón malagueño

Obtuvieron el primer premio.

Los de Huelin

Volvíamos a la modalidad de murga Los de Huelin, firma la dirección Raúl Arribas Carballo y letra de Carlos Muñoz Pariente.

Sin duda, el tipo con cual más se identificaba el teatro. Un dominguero cualquiera que va a la playa de Huelin con tantos bártulos que cuando terminan de montar es la hora de irse.

Primer pasodoble donde estos domingueros detectan fácilmente a los votantes en la playa. El alcalde de la ciudad fue el protagonista del segundo pasodoble con mucha ironía y mucho arte.

Tanda de cuplés donde ni si quiera encontraban el pito con todas las cosas de la playa, el medio ambiente y la isla de las tentaciones fueron los temas principales y un estribillo cantado por todo el público carnavalero.

Con el teatro completo en pie y una fuerte ovación se despidió esta murga, la temporada de playa acaba, pero pensándolo mejor, comienza la de campo.

Obtuvieron el primer premio.

Ciudad del paraíso

La siguiente comparsa Ciudad del paraíso salía a ritmo de 3x4 a las tablas del Cervantes, dirección de Rubén Tejada Pedraza y letra de Miguel Gutiérrez Jansen.

Comparsa que ha debutado este año y a lo grande, entrando en la final del Teatro Cervantes.

Con una puesta en escena de lo más movida se presentaba esta comparsa, pidiendo la revolución por y para nuestra Málaga.

Tras el segundo pasodoble el teatro arrancó el teatro a cantar el himno gracias al bonito homenaje que esta comparsa dedicó a la fiesta.

Cuplés con buenos toques de humor dejó esta comparsa al ritmo de aplausos continuos por parte del público.

La comparsa capillita dedicaron parte de su popurrí al toque del tipo de sus gorros con las caras de diferentes imágenes marianas.

Buena actuación cuajó esta agrupación en cuanto a letra, música y puesta en escena.

Obtuvieron el tercer premio.

Los lions brothers

La última agrupación antes de acabar la primera parte de la noche, era la murga Los lions brothers, dirección de Francisco León Miranda y letra de José León Miranda.

De nuevo, esta murga consiguió ambientar el teatro en la época mas ochentera y rockera.

Con emoción cantaron los pasodobles, ambos tirados por el recuerdo de la figura de sus padres carnavaleros y ellos como legado de la fiesta.

Estos leones nos dejaron una actuación con gran calidad vocal y un ambiente muy marchoso, que les sirvió para irse entre una marea de aplausos.

Obtuvieron el tercer premio.

Un malagueño cualquiera

Después del descanso, era el turno de la comparsa Un malagueño cualquiera, dirección de José Antonio Pino Moreno y letra de Félix Francisco Godoy.

Sobre el espigón se presentaban estos malagueños para defender la ciudad con sus letras más reivindicativas.

Dedicaron su primer pasodoble a la fuga de jóvenes que tienen que partir hacia el extranjero para poder buscarse un futuro digno.

Con un bonito compás comenzaban su segundo pasodoble denunciando la gestión del ayuntamiento dejando a los barrios obreros cada más pobres, y los barrios más rico cada vez más ricos.

Defendiendo, reivindicando y denunciando despedían su popurrí desde lo más alto del espigón.

Obtuvieron el cuarto premio.

Estoeste

Volvíamos a la modalidad de murga, cantaba Estoeste, dirección de Miguel Ángel Merchán Gómez.

Después de un par de sesiones de dentista, nos presentaban la banda de los dientes blancos, con la feroz intención de cargarse al sheriff de la ciudad.

Con el arte de la retórica y doble sentido cantaron el segundo pasodoble sobre la dirección de las distintas comparsas y murgas que actúan en el concurso.

Cuplé que utilizan para explicar el cambio de estética en el tipo con la dentadura.

Es de valorar que cantaron un repertorio basado por completo en el humor y que interactuaron con el público en gran parte de su actuación.

Obtuvieron el cuarto premio.

Los caricatos

La siguiente agrupación de la gran final fue la comparsa Los caricatos, primer premio en el concurso pasado.

Los caricatos desde su presentación nos animaban a irnos a la calle a vivir el carnaval de verdad con este grupo.

Primer pasodoble que desató la ovación en el teatro con una letra hacia aquellos hijos que se olvidan de sus padres y los llaman cada seis meses como castigo u obligación.

La comparsa se encargó de llenar el teatro de narices de payasos para todo el público, con el objetivo de rendir homenaje al payaso Ronald y su casa que acoge a todas las familias de enfermos que lo necesitan.

Estos payasos dejaron el nivel muy alto en la modalidad de comparsa, ve y disfruta con los caricatos en la calle, en carnaval, que te estarán esperando.

Obtuvieron el segundo premio.

Los malagüitas

A continuación, cantaba la última murga de la noche Los malagüitas, bajo la dirección de Pedro Ramírez Navarro y letra de José María Alcoholado Macías.

Malagueños muy malaguitas defendiendo con mucho arte y humor nuestra ciudad.

Un tipo muy curioso el que nos presenta esta murga: camiseta antigua del club Málaga CF, pantalones piratas, cíngulo de Semana Santa y pito en forma de espeto de sardina.

Cuplés con un estribillo muy malagueño: “de la Misericordia palante también queréis playa, pos que sepa que sacaba”.

La especie en extinción se despedían del concurso recordando el orgullo de ser malagueño al compás de las olas del mar.

Obtuvieron el quinto premio.

Los malafama

En ultimo lugar, para cerrar la noche actuaba la comparsa Los malafama, dirección de Fernando Jiménez Cañestro y letra de Máximo Gómez Padilla.

Agrupación que cerró la gran final desde su pequeño reducto bajo el puente.

En sus pasodobles cantaron a los años de gobierno de Francisco de la Torre y a su visión sobre la fundación del carnaval, ligado a los 40 años de historia.

Culminaron la actuación con una fuerte ovación por parte del público.

Obtuvieron el quinto premio.