The Top, la terraza de Málaga desde la que viajar por el mundo

Málaga guarda un secreto, conocido sólo por los malagueños y algunos de sus visitantes. Un espacio con alma, donde se puede oler, saborear y sentir el palpitar de la ciudad desde una nueva perspectiva: The TOP Molina Lario.

Como suele ocurrir en todas partes del mundo, los mejores lugares son secretos reservados sólo para unos pocos, compartidos entre conocidos y susurrados al oído. Espacios singulares que cautivan a vecinos y turistas, reservados para aquellos que desean vivir la esencia de la ciudad, impregnarse de su cultura, deleitarse con las vistas y disfrutar del ambiente, la gastronomía y la coctelería más auténticos. The TOP Molina Lario, es uno de ellos.

La azotea cuenta con una coctelería inspirada en recetas y sabores del mundo

Si visitas Málaga, este bar situado en la azotea del hotel Molina Lario es, sin duda, todo un must en tu viaje. Posee la panorámica más envidiable de la ciudad, con vistas a su interminable puerto y con el mar de fondo. Además, mientras degustas sus sugerentes cócteles, prácticamente podrás tocar con tu mano la imponente Catedral, o como la conocen todos, La Manquita.

De día o de noche, esta terraza cobra todo su esplendor ofreciendo un entorno inigualable y un ambiente auténticamente cosmopolita y malagueño.

Un viaje por el mundo a través de la coctelería

The TOP se ha convertido en parada obligatoria para los amantes del terraceo. Su ambiente con alma y una coctelería desenfadada y única lleva enamorando a los malagueños durante todo el invierno, y ahora prepara su mejor versión con la llegada del buen tiempo y el estallido de las terrazas.

Su coctelería viajada está inspirada en las principales rutas marítimas del mundo. Con el puerto de Málaga como punto de partida, su equipo recorre el mundo eligiendo los mejores puertos en los que desembarcar, para recuperar y reversionar las recetas y sabores más originales y auténticos. En definitiva, cócteles genuinos que no podrás probar en ningún otro lugar. Un viaje perfecto pensado para paladares viajeros y amantes de sabores más sugerentes. Toda una experiencia para los sentidos.

Música para el viaje

Y como en todo viaje, la experiencia se completa en The TOP con música en directo, cultura y moda, ofreciendo semanalmente propuestas variadas para todo tipo de music lovers. Una agenda repleta que te recomendamos seguir en sus redes sociales (@thetopmalaga) para no perderte ningún plan.Recuerda, shhht! Éste será nuestro secreto. No se lo cuentes a nadie...