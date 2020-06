23 playas de Málaga donde rendirnos ante una bandera azul: los premios Goya de la arena

Pues ya están aquí las banderas azules 2020. Dios ha repartido suerte este año en el que la temporada alta se presenta de un modo tan atípico que cuesta imaginar una situación más compleja para el sector turístico playero del litoral malagueño.

Pero sea como fuere, la vida sigue y, nunca mejor dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Nada? Bueno, en realidad sí: la provincia ha alcanzado este Año del Coronavirus 28 distintivos de bandera azul, un distintivo otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). De este total, 23 corresponden a playas y otras cinco para sus puertos.

El número de banderas playeras supone un incremento respecto al año anterior con la incorporación de seis reconocimientos más para las playas fuengiroleñas de Boliches-Gaviotas, Castillo y Fuengirola, para los arenales marbelleros de El Cable y Puerto Banús-Levante y la torremolinense cala de Los Álamos. De hecho, Málaga es la provincia andaluza que más incrementa su número de banderas azules este año.

A ello se le suman cinco distintivos en los puertos deportivos malagueños, que revalidan la bandera azul con la que contaban ya en 2019. Así, mantienen sus banderas el puerto deportivo de Caleta de Vélez en Vélez-Málaga, el puerto deportivo de Estepona, el puerto deportivo de la Duquesa en Manilva, el puerto deportivo de Marbella, S.A y el puerto deportivo de Benalmádena, donde además se han concedido dos banderas a embarcaciones sostenibles.

Unas playas que se enfrentan, como decimos, a una temporada alta, con todas las vistas puestas en el mercado nacional (cosa en la que tienen ventaja algunas localidades como Fuengirola, donde cada año reciben una gran migración de cordobeses acalorados) y con medidas novedosas enfocadas a mejorar la seguridad sanitaria, como el aforo limitado controlado por drones que se ha puesto en marcha en Mijas.

De hecho, las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Mijas en su Plan de Playas 2020 les ha servido para obtener el sello Andalucía Segura que otorga el Gobierno andaluz y con el que se valora la aplicación de medidas de protección frente a la covid-19. De este modo, la localidad mijeña se ha convertido en el primer municipio de la provincia en conseguir este distintivo, la segunda de toda la comunidad.

Vengan o no turistas internacionales o nacionales, lo cierto es que en Málaga contamos con unas playas de reconocida calidad, tanto en parámetros medioambientales como en cuanto a servicios: ¿y vamos a dejar pasar la oportunidad de acudir a unas playas que nunca se han visto tan poco saturadas? ¡Este es nuestro momento!

Echa un vistazo a las 23 playas malagueñas que cuentan este 2020 con una bandera azul y visita alguna armado hasta los dientes de mascarilla, hidrogel y, cómo no, crema solar.

Calahonda I (Royal Beach-La Luna), en Mijas

La playa de Calahonda I (Royal Beach-La Luna), frente al chiringuito La Luna, es la primera playa de la zona de Calahonda. Es una de las localizaciones del litoral caleño más tranquilas de Mijas y hace de frontera con Marbella.

Su acceso, a través de un pequeño túnel, es un tanto complicado si no se conoce la zona, pero eso la hace especial y que esté poco masificada. De todos modos, nos podemos dar un paseo desde la playa de Cabopino y llegar a ella por la arena.

Dispone de algunos servicios, no demasiados, pero esto, para algunas personas, supone más bien una ventaja, por lo que podemos disfrutar de un día de playa relajado en un lugar casi exclusivo.

Playa de El Bombo, en Mijas

Tras la zona de Calahonda llega la de La Cala, siendo su primer arenal la playa de El Bombo. Esta zona del litoral caleño tiene una extensión de algo más de un kilómetro y unos 20 metros de anchura media aproximada.

Por su parte, la playa de El Bombo se caracteriza por un oleaje moderado y arena oscura, siendo su grado de ocupación bastante alto ya que las condiciones de baño son favorables, ideales para disfrutar con toda la familia y hacer partícipes de los demás bañistas de la alegría y vitalidad de nuestros hijos. Aunque este año, como decimos tendrá en un primer momento un aforo limitado.

Además, esta playa es óptima para practicar submarinismo por la transparencia de sus aguas, por si queremos amortiguar el griterío metiendo la cabeza bajo el mar.

La playa de El Bombo de La Cala revalida este año su bandera azul (también la obtuvo el año pasado 2019), siendo una de las tres playas mijeñas que han sido galardonadas con esta insignia sinónimo de calidad.

Playa de La Cala – Torreón, en Mijas

La playa de Playa de La Cala - Torreón de Mijas se sitúa en el mismo centro del paseo marítimo de La Cala de Mijas y posee aguas de un oleaje moderado y arena oscura de grano medio, además de albergar alguna zona rocosa donde podemos encontrar fauna marina como erizos de mar.

Es especialmente recomendable no pisar los erizos de mar si no queremos disfrutar también de los excelsos cuidados que se ofrecen en el ambulatorio más cercano.

Las aguas que bañan la playa de Playa de La Cala - Torreón suelen ser tranquilas por lo que, en general, presentan un alto grado de ocupación. De hecho, esta zona cuenta además con una vida nocturna animada durante los fines de semana, y en la época estival se convierte en escenario de varios eventos musicales.

Esta playa es de fácil acceso a pie y dispone de muchos servicios entre los que figuran un aparcamiento no vigilado, teléfono público, restaurantes, oficina de información turística, duchas, aseo público, acceso para discapacitados, acceso con pasarelas y balizamiento para embarcaciones, alquiler de hamacas, de sombrillas y de vehículos náuticos..., lo que la he hecho merecedora de una bandera azul este 2019.

Además, la Senda Litoral de Mijas pasa por ella. Esta senda ha sido clasificada este año, igualmente, como Senda Azul, la única de la provincia. Esto se suma, además, a la catalogación de Centro Azul del Torreón de La Cala.

Playa de Ferrara, en Torrox

La playa de Ferrara es la única playa torroxeña que posee orgullosamente una bandera azul que certifica su calidad. Una certificación que este año ha vuelto a conseguir.

La playa de Ferrara es una amplia cala de fina arena oscura y oleaje moderado, de 1.300 metros de largo y 30 de ancho, que alberga el mayor porcentaje de concesiones e instalaciones de restauración y ocio, tanto de temporada como fijas, entre el Barranco del Mascuñar en la playa de las Lindes y el faro de Torrox.

Tras su paseo marítimo se asientan varias urbanizaciones y edificios asociados al turismo por lo que el grado de ocupación de esta playa es alto, especialmente en los meses de verano. Repetimos: este año seguramente será mucho menor.

También destaca por la protección medioambiental especial que se delimita en la punta de su faro, ya que aquí se da una especie endémica y autóctona de la costa malagueña llamada limonium malacitano, especie que sólo está representada en esta zona del municipio.

Cerca del faro, igualmente, encontramos la playa canina de Torrox. Esta es la playa para perros más oriental de la provincia, y se encuentra delimitada entre el faro y el río de la localidad.

De fácil acceso y compuesta por grava, ésta es una cala canina muy tranquila que según las normas no cuenta con limitación horaria de ningún tipo y el baño no está recomendado a las personas, ni siquiera para los propietarios.

Algarrobo costa, en Algarrobo

Algarroba costa es una calita con solera que encontramos entre las playas de Mezquitilla y de Caleta de Vélez, en Vélez-Málaga.

Si bien es cierto que ésta es una modesta lengua de arena de 800 metros de largo y unos 20 metros de anchura media, poder decir que se tiene playa es un orgullo y un fuerte atractivo turístico.

En cualquier caso, si es cierto lo que dicen y el tamaño no importa, el litoral algarrobeño es una gran playa repleta de servicios con un arenal coqueto en el que se entremezclan arena oscura y grava.

Un cuidado paseo marítimo, duchas y aseos públicos, alquiler de tumbonas, hamacas y sombrillas, fáciles accesos tanto en coche como en transporte público, aparcamiento, restaurantes y chiringuitos, equipos de socorrismo y limpieza... Una playa brava cuya calidad no deja lugar a dudas: por algo este año 2020 se ha vuelto a hacer con una bandera azul.

Playa de Benajarafe, en Vélez-Málaga

La playa de Benajarafe ha sido premiada de nuevo este año con una bandera. Con cerca de tres kilómetros y medio de longitud y una anchura que en algunas zona alcanza los cien metros, la playa de Benajarafe se divide en cuatro tramos: Las Parras, el paseo marítimo, El Cuartel y Los Laureles.

Las Parras se sitúa entre el arroyo las Parras y el río Adelfas, con una extensión de algo más de un kilómetro. El siguiente tramo corresponde al del paseo marítimo, de un kilómetro de longitud y que alcanza desde el río Adelfas la Torre de Benajarafe.

El tercer tramo es El Cuartel: de la Torre de Benajarafe hasta el arroyo junto al edificio Los Laureles, cuenta con algo más de 800 metros y una anchura media de cien metros. Por último, el tramos de Los Laureles llega hasta el río Los Íberos.

La playa de Benajarafe es, por tanto, una cala muy extensa, de arena oscura, con oleaje moderado y que, como hemos visto por sus altas calificaciones, ofrece toda clase de servicios, especialmente a lo largo de su paseo marítimo.

De ocupación media/alta, es una playa perfecta para disfrutar de diversas opciones de ocio en las zonas urbanizadas cercanas a la playa: lo que viene siendo una playa, vamos.

Playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga

La playa de Torre del Mar es una de las más famosas de Vélez-Málaga. Esta cala urbana se caracteriza por contar con espacios tematizados que posibilitan a vecinos y turistas disfrutar de ella de diversas formas: desde simple y llanamente para ir a tomar el sol, a aprovechar la gran cantidad de servicios que ofrece: espacios deportivos, de ocio, culturales, náuticos, gastronómicos, eventos...

La playa de Torre del Mar está compuesta por siete tramos que de oeste a este son: El Mortero, Laguna Chica, Faro, Larios, Copo, Protegidas y Las Melosas. Dichos tramos se reparten entre los más de tres kilómetros de la cala de Torre del Mar.

De una ocupación elevada, la cala de Torre del Mar ha obtenido este año 2020 de nuevo una bandera azul gracias a la calidad de sus servicios los cuales incluyen una playa canina en su trazado.

En realidad, la playa canina de Torre del Mar es una de las dos únicas playas caninas autorizadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga.

Cercana a la desembocadura del río Vélez, se trata de una playa de unos imponentes dos kilómetros de longitud situados en el tramo de El Mortero.

Esta playa canina fue inaugurada en 2016 y cuenta con un pequeño parque pipicán, una zona de juegos, con barras de equilibrio, un columpio, zonas de salto, una rueda, un túnel, una rampa y área de descanso.

Playa de La Caleta, en Vélez-Málaga

La playa de Caleta de Vélez es la tercera y última playa de Vélez-Málaga que tiene el honor de ondear sobre su arena una bandera azul, un reconocimiento que ha vuelto a obtener este 2020.

Distinguida por su calidad y sus servicios, la playa de la Caleta se sitúa entre Torre del Mar y la localidad de Algarrobo, junto al puerto deportivo de Caleta de Vélez, el único existente en la costa oriental de Málaga, por lo que mantiene una ocupación alta durante todo el año y que, además, este año también ha obtenido una bandera azul.

La playa de La Caleta, de arena oscura, cuenta con algo menos de un kilómetro de longitud, una superficie ancha de entre 40 y 70 metros y se divide en tres tramos diferenciados: Río Seco, Las Palmeras y Benito.

Playa de Fuente de la Salud, en Benalmádena

La playa de Fuente de la Salud es la playa más oriental de Benalmádena y se caracteriza por un oleaje moderado y una arena muy fina.

Es una playa muy concurrida ya que es un arenal ideal para practicar diferentes actividades náuticas.

De hecho, si bien su tamaño no es excesivamente amplio, el cercano club náutico que encontramos en la zona ofrece un gran catálogo de actividades náuticas y deportivas que la convierten en una playa muy deseable.

El galardón de bandera azul que ha renovado este año 2020 (y ya van...) recuerda la inequívoca calidad de la playa de Fuente de la Salud.

Así, esta discreta playa de 150 metros de longitud y 80 metros de anchura media es un pequeño y perfecto epílogo del litoral benalmadense, frontera natural que lo separa de la costa vecina de Torremolinos.

Playa de Torrebermeja – Santa Ana, en Benalmádena

Encontramos la playa de Santa Ana – Torrebermeja junto al puerto deportivo de la localidad: Puerto Marina.

Esta playa urbana equipada con todo tipo de servicios es muy querida para ese tipo de bañista que no prioriza la tranquilidad ni el sosiego en las costas. Lo cual la hace perfecta para las personas que gustan de las multitudes, ya que sin duda es una de las playas más visitadas y demandadas de la localidad. Este año, sin embargo, será más tranquila, ay.

Mide poco más de un kilómetro de longitud con una anchura de media de 200 metros, tiene una arena fina y dorada y, al igual que la playa de Bil-Bil, está rodeada de hoteles y apartamentos turísticos y cuenta con los mejores servicios náuticos de Benalmádena, lo que este año la ha hecho merecedora de lucir orgullosa de nuevo un mástil con una ondeante bandera azul.

Playa de Casablanca, en Marbella

La playa de Casablanca además de tener un nombre bien cinematográfico es una de las cinco playas de Marbella que todavía mantiene una bandera azul este año del Señor de 2020. Este verano Marbella se lleva la palma.

A medio camino entre Estepona y Mijas, casi en la mitad del litoral marbellí, cuenta con una longitud de 1.712 metros, lo que la convierte en una de las playas más extensas de la localidad.

Con fáciles accesos tanto a pie como en coche, su arena oscura da cobijo a más de 1.500 hamacas, lo que la convierte en una playa concurrida, pero perfecta para familias que quieran pasar un día churruscando a los niños al sol.

Playa de El Cable, en Marbella

La playa de El Cable, al parecer una de las playas favoritas de los marbelleros, se encuentra a la entrada del municipio, en el área comprendida entre el puerto pesquero y la desembocadura del río Real y este año ha conseguido la distinción bandera azul por primera vez.

La playa del Cable debe su nombre al cable que la cruzaba para transportar minerales desde las canteras de Sierra Blanca hasta los cargueros que los esperaban en el mar. Éste es uno de los pocos vestigios que nos recuerdan la historia minera y siderúrgica de Marbella.

No es una playa excesivamente grande -posee menos de mil metros de longitud y unos 40 metros de anchura media-, pero durante el periodo estival organiza multitud de actividades, como torneos de voley playa, concursos de castillos de arena, etc., lo que la hace muy entretenida. Pero esta temporada alta no será tan entretenida, nos tememos.

Playa de El Faro, en Marbella

En la playa de El Faro podemos encontrar, pues eso, un faro de 1864 que preside el paseo marítimo. En pleno centro de la ciudad de Marbella es una de las playas más pequeñas de la localidad: aunque en sus escuetos 200 metros de largo y sus 30 metros de ancho caben 300 hamacas en un auténtico alarde de habilidad nivel Dios del Tetris. Pero teniendo en cuenta que ahora hay que mantener una distancia de seguridad sanitaria de dos metros...

De fácil acceso a pie o a lomos de cualquier vehículo imaginable, la playa de El Faro es una de las playas más concurridas y populares de Marbella, tanto en temporada alta como el resto del año. En su pequeño tamaño ofrece todos los servicios necesarios y soñados por el ser humano: se encuentra a cinco minutos de paseo relajado de la Marbella de las tiendas de lujo, las grandes firmas, las terrazas y los restaurantes.

Además, a una sola calle de distancia, encontramos el Parque de la Constitución, un bonito jardín que alberga además un auditorio donde se celebran actividades lúdicas y culturales.

Playa de Puerto Banús – Levante, en Marbella

La playa de Puerto Banús - Levante está en la zona más famosa de toda Marbella y posiblemente de toda la Costa del Sol y de Málaga, tal y como demuestra el gran número de publicaciones de Instagram en las que aparece la localidad.

Esta hermosa playa está ubicada sobre la espalda este del puerto deportivo de Puerto Banús, un antiguo puerto pesquero que ha pasado a ser el puerto deportivo más exclusivo del Mediterráneo, plagado de toda clase de servicios y de los mejores restaurantes, siendo uno de los centros de lujo más importantes de Europa.

Mirando hacia la playa de Río Verde en primer término y a la montaña de La Concha de fondo, que es una zona ideal para hacer actividades de turismo activo, la playa de Puerto Banús - Levante combina numerosos atractivos, lo que la ha llevado a ser un lugar de gran afluencia turística a pesar de medir poco más de 500 metros, en los que se hacinan 1.200 hamacas.

Playa de Guadalmina, en San Pedro de Alcántara

La playa de Guadalmina, junto a la urbanización del mismo nombre, se ubica en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara, por lo que es la playa más situada al oeste de la localidad.

Guadalmina tiene una longitud de poco más de 1.600 metros, y una anchura media de 25 metros. Con un paseo marítimo y un grado de ocupación medio, esta playa es la opción ideal para ir en familia, ya que es un arenal espacioso donde los niños pueden corretear hasta hartarse.

Un perfecto equipamiento, unas completas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad, buenos servicios (alquiler de sombrillas, hoteles, clubs, chiringuitos) y, sobre todo, una calidad del agua excepcional, hacen que en esta playa ondee una bandera azul desde el año 1992. ¡Ahí es nada!

Playa del Cristo, en Estepona

La playa del Cristo se encuentra junto al puerto deportivo de Estepona y conforma una cala de pequeñas dimensiones, de cerca de 700 metros de longitud, que este año ha sido distinguida de nuevo con una bandera azul.

La playa del Cristo forma una bonita cala y está que ni pensada para niños, con zonas de juegos, una extensa arboleda y agua limpia, transparente y no demasiado fría al estar protegida de los vientos por un espigón. Vamos, una playa perfecta para no salir hecho un cristo de ella.

Playa de Arroyo Vaquero, en Estepona

La playa de Arroyo Vaquero está muy unida a la playa de Costa Natura y playa de Guadalobón de Estepona. El arenal de Arroyo Vaquero tiene 2.500 metros de longitud por 30 de anchura, si entendemos que en su extensión se incluyen las otras dos playas mencionadas.

Normalmente el nivel de ocupación de esta cala es medio -aunque es una playa tranquila- ya que es semiurbana. Es de arena fina y dorada, con urbanizaciones diversas y accesibles entradas.

Perfecta para quienes quieren relajarse y disfrutar del mar, en sus aguas hay también una gran presencia de rocas, con la consabida vegetación y fauna que esto provoca, por lo que también es un destino óptimo para los aficionados al submarinismo.

Lo mejor: esta playa no cuenta con más servicios que el propio sol y las aguas del mar Mediterráneo. Quizá por esta razón este 2020 ha sido galardonada una vez más con una bandera azul.

Playa Ancha, en Casares

La primera playa de Casares si comenzamos su listado de oeste a este, es playa Ancha. Esta cala, por tanto, es la más occidental de la localidad y es vecina de la playa de Sabinillas de Manilva.

Playa Ancha ha sido galardonada este año de nuevo con una bandera azul, de modo que puede lucir con orgullo este reconocimiento a su calidad y su esmero en acoger a los visitantes.

La extensión de playa Ancha es de aproximadamente 1.300 metros de largo con una anchura media de 50 metros, abarcando su arenal desde el río Manilva hasta aproximadamente el arroyo de la Parrilla. Precisamente el río Manilva se encargado de marcar el límite entre ambas poblaciones.

Compuesta principalmente por arena oscura, su nivel de ocupación es alto ya que se trata de una playa urbana con paseo marítimo, accesibilidad para personas con movilidad reducida, servicios sanitarios y de salvamento, dos pistas de voley playa, porterías de fútbol... es decir, de toda clase de comodidades y opciones de ocio.

Sus aguas suelen estar muy tranquilas y en algunas guías dividen su trazado en tres tramos diferenciados: la propia playa Ancha, playa Chica y playa la Sal. Nosotros, por nuestra parte, diferenciaremos las tres playas.

Playa de Los Boliches – Gaviotas, en Fuengirola

La playa de Los Boliches - Gaviotas es, sin duda, una de las que cuentan con más ambiente del municipio. Se trata de una zona de arena oscura tremendamente amplia y que recibe gran cantidad de visitantes, especialmente durante los meses de verano, por lo que aparcar en la zona es la decimotercera tarea de Hércules.

La playa de Los Boliches tiene una anchura media de 60 metros y una longitud aproximada de tres kilómetros si englobamos en su interior la propia playa de Los Boliches, las Gaviotas y Torreblanca.

A pesar de ser una playa con una ocupación media alta, los bañistas que acuden a ella prefieren el sosiego y no son muy de alborotar, por lo que es una playa mucho más tranquila que las playas céntricas.

Aun así cuenta con todas las comodidades que puedas necesitar: baños públicos, duchas, torres de salvamento, hamacas, masajes, chiringuitos cercanos donde ponernos morados de tinto de verano...

Además, Los Boliches - Gaviotas está adaptada para personas con movilidad reducida con sillas anfibias, módulo de aseos, dos socorristas que atienden al baño, muletas, diez aparcamientos reservados, etc.

Playa de San Francisco – Fuengirola, en Fuengirola

Entre el puerto de Fuengirola y la playa de Los Boliches, la playa de San Francisco – Fuengirola tiene unos 350 metros de longitud y unos 20 metros de anchura media y es también accesible desde el paseo marítimo. Es una playa de arena fina y dorada, con un nivel alto de ocupación, aguas tranquilas y con los servicios propios de las playas urbanas, es decir, todos.

Es, sin duda, una playa familiar, recomendada dentro del completo abanico de opciones que nos ofrece Fuengirola: entre la playa de San Francisco y la playa de Santa Amalia se suman nueve chiringuitos. En cuanto a los bares que existen a lo largo del paseo marítimo digamos que aún no ha nacido el hooligan que se los conozca todos.

Playa del Castillo, en Fuengirola

La primera playa que nos encontramos en Fuengirola, en sentido este a oeste, es la playa del Castillo, siendo dicho castillo el Sohail.

También conocida como playa de El Ejido, linda con la mijeña playa del Peñón del Cura y como decimos está dominada por el castillo Sohail que se sitúa en plena desembocadura del río de Fuengirola, sobre una pequeña colina que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar.

El castillo Sohail es un mirador privilegiado de una amplia franja costera dominada por la Sierra de Mijas y un atractivo en sí mismo para acercase a este gran arenal que además es idóneo para realizar moragas en sus típicas barcas fuengiroleñas.

La playa del Castillo tiene una longitud de 800 metros y una buena anchura media de 50 metros. De aguas tranquilas y arena fina y oscura, tiene un grado de ocupación medio y el nivel de urbanización que la rodea es relativamente bajo.

Un par de chiringuitos, un acceso cómodo y fácil tanto en coche como a pie, la cercanía del centro comercial Miramar y del parque fluvial de Fuengirola, hacen de esta playa la elección idónea para pasar un día de playa estándar o para bajarnos un rato a producir en nuestros cuerpos vitamina D.

Playa de Carvajal, en Fuengirola

La playa de Carvajal se encuentra en el levante fuengiroleño. Esta es una playa con un ambiente muy juvenil y una extensión de 450 metros de longitud y unos 40 metros de anchura media.

Su ocupación es alta, especialmente en su zona más occidental, pero aun así, y a pesar de sus seis chiringuitos, no está tan saturada como otras playas de la localidad.

La playa de Carvajal se caracteriza por ser de arena oscura, grava y bolos, y por sus aguas tranquilas.

Este año 2020 ha sido galardonada otra vez con una bandera azul, lo que dice mucho, y todo bueno, de esta playa de sombrillas de colores y accesos fáciles a pie, en coche o incluso en el tren de Cercanías, ya que hay una parada cerca.

Playa de los Álamos, en Torremolinos

Ir por la noche a la playa de los Álamos para bailar house en alguno de sus locales nocturnos es una de esas cosas que hay que hacer, aunque sea una vez en la vida y con el fin de sentirnos renacer al salir de la discoteca.

Ubicada entre Playamar (o Costa Lago) y el límite con el municipio de Málaga, siendo la playa más oriental de la localidad, Los Álamos es posiblemente una de las zonas del litoral costasoleño de mayor animación gracias a su enorme oferta de pubs chill out y de ocio nocturno.

De ambiente juvenil, arena fina y dorada y oleaje moderado, Los Álamos tiene una extensión de kilómetro y medio y 60 metros de anchura. Playa semiurbana de amplios espacios y modernos chiringuitos y beach clubs, es ideal para practicar deportes acuáticos como el kitesurf, el windsurf, montar motos de agua...

De fácil acceso, se puede llegar andando, en autobús o en el tren de Cercanías, con paradas en las estaciones de La Colina y Los Álamos, y cuenta con bastantes zonas de aparcamiento.

En algunas guías afirman que Los Álamos tiene una zona nudista, pero no parece que sea así: más bien la que sí admite a usuarios naturistas es su vecina malagueña, la playa de Guadalmar, con la que limita por el este y a la que podemos acceder fácilmente paseando por la arena, siempre y cuando dejemos el bañador y la vergüenza por el camino.