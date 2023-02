Noche divina con olor a final en el regreso de las coplas del Carnaval al Teatro Cervantes

Volvieron las agrupaciones al Teatro Cervantes alejados de restricciones y medidas Covid, volvieron a sonar las coplas y regresó el Carnaval de Málaga tal y como lo conocemos. Con prácticamente todas las localidades vendidas daba comienzo la primera semifinal del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC). Una noche con color y olor a final puesto que cualquier agrupación, una vez finiquitados sus repertorios, demostraron que pueden estar perfectamente en la fase final. El patio de butacas se levantó en diversas ocasiones, pero fue durante la actuación del cuarteto ‘Este cuarteto está divino’ y de la murga ‘Pá ti tó’ cuando más conexión y entrega se palpaba entre público y grupo.

Antes de que todo esto, y más, ocurriese se nombró al Pito de Oro 2023 al murguista Javier Zumaquero, fiel componente de Los Muariscos, que tristemente falleció el pasado mes de junio a causa de una grave enfermedad. Ahí fue cuando los aplausos sonaron más fuertes y sentidos durante la sesión. El plantel de la sesión fue la murga infantil ‘La Banda del Patio’, la comparsa ‘Plastilina’, el cuarteto ‘El Cuarteto está divino’ y la comparsa ‘En el nombre de Moma’ antes del descanso, y la murga ‘Ni Haaland ni Mbappe, soy más de Kanouté’, la comparsa ‘El Cautivo’ y la murga ‘Pá ti tó’.

Como novedad este año, la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha intercalado entre actuación y actuación la proyección de vídeos históricos de la fiesta bajo la denominación de ‘Nuestra Historia’. En esta primera semifinal se ha podido ver al cronista David Delfín y al carnavalero Juan José Rodríguez hablar sobre la mítica murga de ‘Los Tumbaitos’, el cuarteto de El Palo y las comparsas de Miguel Ángel Bermúdez (Miguelillo el del Palo), de José Manuel Rengel y las femeninas en general.

La Banda del Patio

Una legión de malotes vestidos con ropa ancha y con rollo macarra, comandados por Alberto Salas y Ana Belén Rodríguez Crespillo, dieron la bienvenida del Carnaval de Málaga al Teatro Cervantes. “Aunque nos veas pequeñitos semos chungos y peligrosos” canta esta murga infantil malagueña en su presentación reivindicando que quieren en los colegios la asignatura de Carnaval.

Volvieron a repetir pasodoble de preliminares dedicado a la pregonera de este año: “Carnaval es especial todos los años, pero este más que cualquiera…que todo el Carnaval está de fiesta por ti, Paqui Prieto”. El Cervantes es mejor altavoz y esta letra llega a más aficionados desde aquí. Sus 45 integrantes disfrutaron sobre las tablas con una actuación sobresaliente, como remataron en su estribillo al hablar de sus notas escolares. Hablando de sus clases, de una tarde con amigos y quehaceres del día a día finalizaron su actuación. ¡La cantera por bandera, que nunca falte!

Plastilina

¡En este punto arrancó la competición de semifinales en el Cervantes! Con La Travesía, primer premio 2018, Dede Cortés y su comparsa de Alhaurín el Grande decidieron tomarse un descanso, pero ¡han vuelto, como no, pisando fuerte! “Vuelvo porque hay carnaval donde siempre hubo fuego” con su Taller Plastilina de artesanía de la vida llena de colorido para “detener este mundo con sus problemas”. Es un lujo escuchar a este grupo con una interpretación y afinación brillante mejorando su actuación preliminar.

Dicen lanzar una “bala perdida” en el primer pasodoble, que no fue perdida ante esa letra desde el corazón de pregonero a pregonera. “Aunque no sea suficiente, mil canciones que tú las mereces pa pagarte tu amor, tu labor y tu entrega” escuchó Paqui Prieto en el palco. El segundo a la vivencia de un padre atemorizado por lo que le deparará el futuro a su hija, “y a ella le puede tocar”, ante tanta noticia de víctimas de violencia de género.

Cuplés de semifinales, de comparsa, pero que sonsacaron la risa al patio de butacas. Popurrí melódico y muy musical que repasa cómo es el día de estos artesanos, mientras van moldeando la vida y perfilando a la ciudad de Málaga. Destaca la cuarteta a la fiel compañera, mujer y madre, interpretada con luz tenue, mientras recrea la figura perfecta, pero finalmente cae en la razón de que es ella quien moldea sus sueños. ¿Abrirán su taller un día más? Tiene toda la pinta de que sí.

El cuarteto está divino

“Clin clin caja” o mejor dicho “clin clin pasan”. Giro de tuerca o divinidad del cuarteto de Alberto Salas. Si en preliminares teníamos a Sansón, Moisés y Noe con su arca, ahora aparecen en escena San Pedro, guardián del cielo, y Hades, guardián del infierno, para jugar con la dualidad del bien y el mal con el alcalde Francisco de la Torre como protagonista. Parodia de gran altura con la que se metieron al público en el bolsillo.

En los cuplés dedican el primero al propio Paco de la Torre, que con tanta modernización y los vehículos eléctricos, que termine enchufando a alguno en el Ayuntamiento si tanto enchufa; y el segundo al candidato socialista Dani Pérez que con un regidor que “no sale ni con el agua hirviendo” será alcalde el mismo día que se jubile. En el tema libre prosiguieron con la misma dinámica que la parodia.

Ahora un mitin del alcalde presidía el centro del escenario, quien aprovechaba cualquier desajuste para sacar beneficio para el Consistorio: “Esta línea que os separa (el cielo de la tierra) hay que pintarla en azul. Servicios operativos, a montar un parquímetro…¡y clin clin caja!”. Al son de “¡Cuarteto, cuarteto!” se despidieron los integrantes de El Cuarteto está divino.

En el nombre de Moma

Si el Dios Momo del Carnaval es la personificación del sarcasmo, Moma, en forma de comparsa, es la creadora y madre de la fiesta. ¡Qué bien suena este grupo femenino, que repite semifinales como ya lo hizo en su última aparición en 2020 con ‘Incantare’! Dos letras críticas y bien defendidas en la tanda de pasodobles. La primera al castigo que sufre la familia de Marta del Castillo, cuando se cumplen 14 años de la desaparición, y rematan con crítica a la justicia española.

El segundo de los pasodobles levantó al patio de butacas. La situación vivida estas últimas semanas con enfrentamientos en redes sociales entre aficionados gaditanos y malagueños por temas de plagios de ideas. Además toca de cerca la delicada situación que están viviendo los componentes de la murga del Chino tras la polémica surgida a raíz de la actuación en Cádiz y unos supuestos sucesos que ocurrieron en camerinos con algunas componentes de un grupo femenino. “Quienes condenan, quienes acusan, quienes sentencian dónde queda toda presunción que sea de inocencia”.

De la tanda de cuplés destaca el estribillo brindando redención a Málaga pese a que ellas inventaron sus pasos. Popurrí con febrero como protagonista y dando pinceladas del desarrollo de la fiesta. Muy aplaudida esta comparsa.

Ni Haaland ni Mbappe, soy más de Kanouté

Desde Roquetas de Mar llegaron estos fumetas primos retirados de Bob Marley al son del reggae más puro I Wanna love you. “Que Jamaica no tiene estrés” nos venden con salud, paz y amor. ¡Como pían estos almerienses! Entre canuto y canuto tocan la temática de no tenerle miedo a la muerte sino a esa gente que está muerta en vida; y a la belleza natural de las personas entre tanto quirófano, retoques y depilaciones hoy en día.

De pasodobles a cuplés. La intentona de convertirse en veganos no les salió bien puesto que no controlan y se dieron cuenta que la muchacha que conocieron era de pescado por su “merluza de medio kilo”. Como tampoco el recogerse un perro detector puesto que no se acostumbran a ir por la calle y que le vaya oliendo siempre el culo. Mejor en pasodobles ante la poca gracia de los cuplés, y ya sabemos que en murga los puntos están donde están.

Juegan en el estribillo con el qué decir de la gente que señala que los porros afectan a la memoria y ellos lo corroboran al no acordándose del remate del estribillo. Buen rollito rastafari en todo el popurrí con una interpretación vocal que les lleva a ser los mejores de la modalidad. Habrá que ver el resto de grupos para poder decantarnos si tendrán un nuevo ratito de relax en las tablas del Cervantes.

El Cautivo

Sonido de campanas de trono y dos cornetas de la banda Nuestro Padre Jesús Cautivo adelantaban el inicio de la presentación de uno de los platos fuertes de la noche. Aparecían en escena unos malagueños cautivado por su ciudad, enamorados de sus tradiciones y sufridores a la vez. Punteo cautivador de Juani en cada inicio de pasodoble. Destaca la potencia del conjunto durante todo el repertorio.

Primer pasodoble a todo el escenario que rodea al amor puro de dos cuerpos desnudos. La travesía desencadenada por el pecado cometido al dar beso y terminar quemándose. El amor en todas sus vertientes desde la caricia, el roce y los suspiros. “Benditas tus formas…y si eso es pecado quiero ser condenado y bendito sea el infierno”, narran. El segundo más directo y crítico, seguro que mejor valorado por el jurado, expresando que el pueblo está cautivo y encadenado a sus gobernantes. Unos borregos, ahora más que nunca, ante la inexistente preparación que van camino del matadero

Maxi tiró por la línea futbolística ambos cuplés, en el segundo exteriorizaron que ya no hay oraciones al Cautivo ni al Rico para salvar al Málaga del descenso, que para mejor la situación, de manera irónica, tendrían que fichar al Cloto de portero y a Rafael Acejo de tesorero. Estribillo bonito donde los haya resaltando su cautiverio a la mujer y a Málaga: “Mi corazón es de una chiquilla que lo mismo me cautiva que me da la libertad y mi alma es de una tierra hecha de cal y de piedra a la orillita del mar”.

En esa línea se desarrolla el popurrí y es que nacemos, crecemos, vivimos y envejecemos en cautiverio ya sea por cuestiones como el propio amor o el poderoso don dinero. La última cuarteta la cierran con el rezo de un “padre nuestro que estás en febrero” para que perdone sus pecados clandestinos y les libre del mal que cautiva mantiene a su ciudad. Brillaron más en su actuación de preliminares.

Pá ti tó

Cerró la primera semifinal la murga de Estepona/San Pedro. Estos patitos de la feria pescaron al público de principio a fin desde que interpretaron “Y vamos a nadar, para que en la feria me puedas pescar” con el soniquete del final de la presentación de la comparsa Los Patronos. Salto mayúsculo de calidad en interpretación y letras de un pase a otro.

Primera letra de pasodoble sentida y dedicado a las abuelas con las que es un regalo disfrutar de “los segundos, minutos y horas”. Su risa será el premio mañana. El segundo fue muy ovacionado, se dirigieron a las disputas existentes hace unos meses entre la Fundación y la Asociación, para terminar diciendo que el peor enemigo lo tenemos en casa y se encuentra entre los propios carnavaleros: “Aunque cambien los patronos, Rafael o un jurado, sino cambiamos nosotros, el respeto entre nosotros, aquí nada habrá cambiado”.

El pito y la entrada de cuplés resonaba con melodía de los patitos en el agua. Se dejaron el mejor para el final, se lo dedicaron a un compañero de prensa que no dio pie con bola en la redacción de unas noticias donde la Fundación y la Asociación de Carnavaleros estaban involucradas (“Un tal Luis Pariente junto Carlos Bermúdez han declarado que Carlos Cabalero y Belén Torres se han enfadado”) y lo terminan indicando que lo sucedido se titularía “la que han liado las cofradías”. Aquí si hubo grandes carcajadas. No tantas con el cuñado que en la cena de Nochebuena le da la mortal con que antes España daba pena y ahora con Pedro de presidente va genial.

En el popurrí nos llevaron de feria en feria y de puesto en puesto, sacando punta a todos los detalles que encontramos en esas noches de ocio y entretenimiento: la tómbola, Paquito el Chocolatero, alguna que otra sevillana, el saltamontes o el niño que quiere la trompeta o la ruedecita. “Como no te voy a querer si te gastas treinta euros en cualquier juguete que me cuesta tres”. ¡Hasta lanzaron gofres al público para meternos más de lleno en la feria!

Popurrí muy frenético, sin descanso entre cuarteta y cuarteta, que mantienen al público conectado en todo momento. Esperemos que vuelvan a montar su feria una vez más en este COAC. ¡Pa tiiiiii to, pa tiiiii to! coreaba todo el público mientras el telón bajaba para poner fin a esta primera semifinal.