El 72% de los trabajadores de la empresa de formación y empleo Vértice son mujeres

Vértice Formación y Empleo destaca su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento femenino y una prueba de ello es que el 72% de los trabajadores de esta empresa líder en elearning en España y Latinoamérica son mujeres.

En el organigrama de la empresa, además de la Dirección General, el 50% de los directores son mujeres, y en los mandos intermedios el peso femenino sube hasta un 60%, han explicado desde la empresa en un comunicado.

“En Vértice siempre hemos creído que el talento no es cuestión de género, sino de personas y, por supuesto, de empresas que las apoyan. Por eso fomentamos medidas que ayuden a la conciliación, prestando especial atención a medidas que eviten la pérdida de talento por causas muchas veces relacionadas con ser mujer, como puede ser la maternidad. Es justamente en estas situaciones cuando la empresa tiene que apoyarlas, porque las personas no dejan de tener valor al ser madres, al contrario, creo que esta situación es algo positivo para la propia entidad pues te enriquece enormemente y las empresas se ven recompensadas al contar con mejores profesionales. En Vértice las mujeres juegan un papel muy importante, en número y por los puestos que ocupan, y por eso trabajamos cada día, porque la igualdad sea algo que conmemorar y no algo que reivindicar”, señala Cristina Cruzado, directora general de Vértice.

La conciliación de la vida laboral y familiar es uno de los aspectos más defendidos por Vértice y, al margen de medidas recogidas por ley como los permisos de maternidad, paternidad, lactancia o reducción de la jornada por cuidado de menores o personas dependientes, la compañía promueve la flexibilidad horaria, la ampliación del permiso de maternidad, paternidad y lactancia, o la excedencia por cuidado de personas dependientes, entre otras.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, Vértice ha realizado un vídeo en el que ocho trabajadoras explican su trayectoria en la empresa.