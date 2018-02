El Hospital Clínico suspende cuatro operaciones por falta de camas

Faltan camas. Los hospitales no dan abasto. No hay sitio para los pacientes que entran por Urgencias y los que llegan desde los quirófanos tras una operación programada. Así que hay que, cada vez con más frecuencia, hay que posponer estas últimas intervenciones. Ayer, el Hospital Clínico tuvo que suspender cuatro operaciones. Ya la semana pasada, el Materno aplazó otras seis. En ambos casos, la razón de la suspensión fue la falta de camas. "Había pacientes esperando en Urgencias y hemos tenido que darle prioridad a la patología aguda", reconoció una portavoz del Clínico. El hospital pidió disculpa a los pacientes, que serán reprogramados para la semana que viene. En concreto, se anuló un quirófano de Urología en el que había previstas cuatro intervenciones.

"Hay mayor afluencia de personas por Urgencias y los hospitales tienen las camas que tienen", explicó la delegada del Sindicato de Enfermería (Satse), Inmaculada Florido. La representante de Satse aclaró que el hospital tiene abiertas desde septiembre pasado 31 camas que antes estaban cerradas. Para dar respuesta a la mayor actividad quirúrgica y asistencial, desde entonces están en funcionamiento 18 plazas de Traumatología que estaban sin uso y se habilitaron otras 13 en la tercera planta.

"El hospital está abierto entero, pero se ha quedado pequeño. Incluso no es suficiente con esas 31 camas que antiguamente estaban cerradas y que ahora están abiertas. Así que han tenido que levantar el pie del acelerador [de la actividad quirúrgica] para dejar camas para Urgencias y descongestionarlas", explicó. Además, aseguró que ayer a última hora de la mañana había al menos media docena de camas añadidas -las llamadas x- en Observación para atender toda la demanda. No obstante, aseguró que tras las altas de la mañana, la situación se fue normalizando. El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, advirtió que "no hay sitio físico para colocar a los enfermos porque Málaga no tiene camas suficientes". Y añadió que el colapso "no es un día aislado", sino que cada vez es más habitual.

La semana pasada, esta organización y el Colegio de Médicos urgieron a la Consejería de Salud a comprometer inversiones para Málaga a fin de evitar el colapso sanitario.