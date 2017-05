La lista de consenso del PSOE sufre su primera baja a 24 horas del congreso local

La lista de delegados que representará a los socialistas malagueños en el congreso federal, milimétricamente negociada para que sea expresiva del peso de susanistas y pedristas en la provincia, ha sufrido su primera baja. A menos de 24 horas de que el PSOE de Málaga ratificara la lista en un congreso, José Luis Cámara, que ocupaba el quinto lugar, presentó su renuncia. Ayer tarde informó que tomó esta decisión después de que comenzaran a circular grupos de Whatsapp de "compañeras", precisó, en las que se ponía en tela de juicio su presencia en el panel de compromisarios. El argumento, que de acuerdo con su versión se ha barajado, reside en la condena de seis meses de cárcel, ratificada y firme desde hace unos días, por un delito contra los derechos de los trabajadores. La sentencia tiene su origen en un accidente de tráfico que le costó la vida a un bombero en el periodo en el que él era gerente del Consorcio Provincial. El tribunal estimó su responsabilidad porque no existía un plan de prevención de riesgos laborales para los bomberos en el momento del siniestro.

Cámara afirma que no ha recibido ninguna otra presión de carácter jerárquico para adoptar esta decisión. "Fui votado en mi agrupación y se elaboró una lista de integración por unanimidad, pero no quiero ser el origen ni el centro de ningún otro lío, por eso esta mañana le he pedido a Francisco Conejo que me retire de la lista". Eso sí, no oculta su malestar por ser "considerado indigno por algunas compañeras".

La salida de José Luis Cámara ha sido cubierta por Luciano González, un histórico del PSOE de Málaga y figura de peso de la Agrupación Centro, la más poderosa y numerosa de la formación política en la provincia.

Luciano González ocupa la novena posición en el listado de compromisarios que debe ser ratificado hoy en un congreso extraordinario de carácter provincial. La lista de delegados al congreso federal del PSOE se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados obtenidos en Málaga por Susana Díaz y Pedro Sánchez en las elecciones primarias.