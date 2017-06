La Copa de España de 'League of Legends' ya tiene ganador

El equipo malagueño de eSports Giants Only The Brave ha ganado por segunda vez consecutiva la Copa de España de League of Legends (LOL) frente a G2 Vodafone. Giants Only The Brave se enfrentó en la final al equipo G2 Vodafone tras haber vencido en semifinales a ThunderX3 Baskonia. La final de Copa fue presenciada por más de 1.000 espectadores en la nueva terminal de cruceros del puerto, pero fue seguida por internet por más de 80.000 personas. Ahora el futuro de Giants se presenta apasionante en lo deportivo. De la Torre recibió ayer a lo ganadores en el Ayuntamiento.