Antequera alcanza los 42.328 habitantes en 2020, la cifra más alta de la última década

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el teniente de alcalde delegado de Presidencia y Régimen Interior, Juan Rosas, informaron ayer sobre los datos estadísticos del padrón municipal de habitantes de la década que acaba de concluir y han destacado que el municipio tenía, a fecha de 31 de diciembre de 2020, un total de 42.328 habitantes.

Esta cifra supone el número más elevado de los últimos diez años. Concretamente, en 2011 había 42.144 habitantes, cifra que ha ido variando hasta los 42.328 de 2020, han manifestado en la rueda de prensa. Estas cifras, unidas al análisis realizado respecto a 2000 (40.596 habitantes) y 2010 (45.234) conllevan que se haya registrado un aumento poblacional del 13,5 por ciento en los últimos 20 años que van de siglo, según indicaron. Todo ello, teniendo en cuenta la segregación efectiva del ahora municipio de Villanueva de la Concepción, que hasta 2010 formaba parte de Antequera con una población media de algo más de 3.000 habitantes.

Barón consideró que este índice de incremento poblacional es “aceptable al encontrarse dentro de la horquilla estadística en la que se encuentran Andalucía y España”, una cifra “lo suficientemente optimista en el caso de Antequera que denota clarísimamente el desarrollo de la ciudad no sólo en su economía sino también en la población”, ha apuntado.

Por otra parte, el alcalde animó a los vecinos que residen habitualmente y no están empadronados a que lo hagan, “puesto que el que vive en una ciudad consume servicios y si no se está empadronado tanto el Estado como la comunidad autónoma no nos envían el dinero suficiente para poder hacernos cargo de los servicios necesarios”.