Cebollas y patatas antequeranas con destino al mercado europeo

Antequera destacó durante los últimos años por el desarrollo de su sector logístico con la llegada de grandes multinacionales o el desarrollo de infraestructuras como el Puerto Seco. No obstante, antes de este gran desarrollo el sector primario ya tenía un importante peso en la economía de la ciudad del Torcal y la internacionalización de su imagen y lo sigue manteniendo con empresas productoras que llegan a los mercados internacionales con sus productos.

Una de estas empresas es la cooperativa Horticultores El Torcal que cuenta con más de 40 años de historia, y que en la actualidad produce espárragos verdes, patatas y cebollas, siendo el mercado nacional el principal destino de sus productos, aunque una parte importante tiene como destino diferentes países de Europa, en especial, Alemania. Además, también se encuentra Francia entre otro de los países consumidores de este producto.

En estos momentos se encuentra prácticamente finalizada la recogida de la cebolla temprana, una campaña que llega a su final con una producción de unos 4,5 millones de kilos, aunque la recogida principal se realizará a partir de finales del mes de agosto con la llamada cebolla tardía, que por sus características es más adecuada para la exportación al tener un mayor número de capas y permite una mejor conservación de este producto.

En total, desde las instalaciones de esta cooperativa que se encuentran situadas en plena Vega antequerana se preparan entre 18 y 20 millones de kilos de cebollas al año para su venta en los mercados.

Este año los precios han conseguido compensar la reducción de la producción, ya que debido a la sequía y las especiales condiciones climáticas, con días de mucho calor antes del verano, algunos agricultores no han podido completar todo el ciclo que se necesita para la producción del cultivo, en especial, por no contar con toda el agua necesaria para el mismo. No obstante, se estima que estuvo sobre un 80% de la producción que se tendría en un año con condiciones climáticas normales. Aquellos agricultores que no han podido contar con toda el agua necesaria han tenido una producción menor.

En cuanto a la producción de patata, en estos momentos se está comenzando la recolección, aunque, tras unos inicios en los que hubo unos buenos precios debido a que no se estaba recogiendo en algunas de las grandes zonas productoras de Sevilla o Cartagena, ahora ha llegado una gran cantidad de patata al mercado, lo que está provocando una situación de cierta “saturación”, según reconoce el técnico de la cooperativa antequerana, Juan Antonio Román. No obstante, esperan que sea algo temporal y se pueda recuperar la normalidad en los precios que permitan al agricultor obtener una rentabilidad adecuada al trabajo y los costes que conlleva.

En este sentido, Román explicó que en la zona de Antequera con una producción normal el agricultor puede obtener rentabilidad a partir de los 35 céntimos por kilo de patata, mientras que cuando exista una reducción de la producción por algún motivo tiene que conseguir un precio de entre 40 y 50 céntimos por kilo de patata. Unas condiciones que en otras zonas productoras de la provincia, como es el caso de la Axarquía, son mayores y hacen que tengan que pagarse por encima de los 50 céntimos por kilo de patata para conseguir que la explotación sea rentable.

En el caso de la patata la cooperativa cuenta con socios en Sevilla y Castilla León, aunque el grueso principal de la producción se concentra en la comarca de Antequera.

Finalmente, tras la conclusión de la campaña de recogida del espárrago los datos indican que la producción de este año ha sido superior a la pasada campaña pese a las condiciones climáticas, aunque sigue estando un 15% por debajo de las cifras de una campaña normal.

“Si le decimos a un agricultor que haga un listado de todos los condicionantes y problemas que se pueden dar en una campaña es posible que no llegue a poner juntos todos los que hemos tenido este año”, señala Román.

Desde la cooperativa también cuentan con su propia marca con la que realizan una venta directa de sus productos y que puede encontrarse en numerosas tiendas y supermercados.