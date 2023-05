Padres de colegio de Antequera exigen una segunda clase de 3 años en Educación Infantil

El CEIP Infante Don Fernando de Antequera tiene dos líneas en Educación Infantil actualmente. Para el próximo curso solicitó que volver a tener dos aulas al haber obtenido 35 solicitudes. El AMPA asegura que en un primer momento la Junta de Andalucía les confirmó que la tendrían, pero que ahora les han comunicado que la petición ha sido finalmente rechazada. Por ello, para exigir que esta segunda clase en infantil sea una realidad, las familias se van a concentrar en las puertas del colegio este jueves.

Ahora, los padres de este centro educativo exigen que esa segunda línea sea una realidad y que para el curso 2023/2024 haya dos clases en 3 años de Educación Infantil en el centro. María José García, madre de este centro, asegura que “a otros centros con las mismas solicitudes se les ha otorgado dos líneas y nos sentimos muy mal porque se van a quedar muchos alumnos fuera que han elegido este centro”. En este sentido, señala que este rechazo de la segunda línea ha hecho que algunas familias que querían este colegio como primera opción educativa, finalmente se decantara por otro colegio por miedo a quedarse sin plaza.

Esta no es la primera vez que viven esta situación, García sostiene que en 2021 ocurrió exactamente lo mismo. Para aquel curso querían dos líneas para 3 años de Educación Infantil y se solicitó, ya que recibieron un número de solicitud similar al que actualmente tienen, pero se la denegaron, aunque finalmente justo antes de empezar el curso se la dieron. A día de hoy, ambas clases, que son ahora de 4 años, están casi al completo porque se han matriculado nuevos alumnos este curso, ya que “el colegio está situado en una zona céntrica”, que a muchas familias conviene por su ubicación.

Si finalmente no consiguen esta segunda línea de 3 años, solo podrán atender a 25 alumnos, que es la ratio máxima tanto para Educación Infantil como para Primaria. Estas cifras las consideran de “masificación”, porque en el centro está adecuado para niños con necesidades especiales, lo que supone que los docentes deben “trabajar de manera más personalizada”. Por tanto, esos 10 niños que no entren en esa única línea que, de momento, tiene el CEIP Infante Don Fernando tendrán que buscar otro centro. Por lo que, según los padres, las familias que habían elegido este centro educativo por cercanía o por interés se verán obligados a trasladarse hasta otra zona del municipio y “hay familias que no pueden permitirse eso porque no tienen coche para moverse por Antequera”.

Por su parte, desde la Delegación de Desarrollo Educativo aseguran que la planificación de unidades (aulas) de cara al curso 23/24 se encuentra todavía en proceso, puesto que las matriculaciones se inician en junio y pueden extenderse hasta septiembre. Sin embargo, sostiene que el servicio de Planificación y Escolarización trabaja sobre una previsión para poder planificar el curso próximo, que tiende siempre a ser conservadora en estas fechas. En este sentido, el número de unidades autorizadas puede todavía cambiar y crecer.

En este sentido, según las previsiones de la Junta de Andalucía, las plazas escolares de nuevo ingreso para el curso 23/24 que se han ofertado en Málaga son 16.544, de las que el 81,41 % corresponden a centros públicos y el 18,59 % a la concertada. Esto supone 669 puestos más con respecto al curso 22/23. Este incremento de las plazas de 3 años, cuando la natalidad está bajando, tiene el objetivo de favorecer el hecho de que las familias puedan elegir plaza en el centro que más les convenga. Sin embargo, los datos indican que el número de solicitudes de nuevo ingreso para el curso 23/24 es de 11.509 plazas, casi 1.000 menos que en el curso pasado, cuando el número ascendió a 12.490.