La Policía Nacional busca al presunto autor del atropello de su pareja en Antequera

Una mujer de 36 años se encuentra hospitalizada en el Hospital Comarcal de Antequera después de que presuntamente su pareja, un hombre de 26 años, la atropellase con un coche robado y se diese a la fuga, según adelantó la Cadena Ser Antequera y han confirmado fuente policiales a este periódico.

Los hechos habría ocurrido sobre las 12:00 del mediodía de este pasado lunes, mientras que el presunto autor del atropello todavía se encuentra en búsqueda y captura. Por su parte, la víctima se recupera de sus heridos en el hospital antequerano y se encontraría fuera de peligro.

Los vecinos que presenciaron fueron los encargados de de avisar a los servicios de emergencias, tras lo que una ambulancia que trasladó al lugar de los hechos para atender a la víctima y proceder a su evacuación hasta el centro sanitario antequerano en el que fue atendida en un primer momento y posteriormente ingresada.

Estos hechos se producen tras la reciente muerte de una mujer en la vecina localidad de Humilladero, que las autoridades tratan también como un presunto caso de violencia de género aunque el juzgado encargado de la instrucción de esta investigación decidió dejar el libertad a la ex pareja de la víctima que había sido detenida por la Guardia Civil por su presunta relación con los hechos. No obstante, el juez no consideró que las pruebas aportadas fuesen indicios suficientes como para enviarle a prisión por su presunta relación con estos hechos.

Una decisión que ocasión una gran conmoción en la localidad en la que muchos de los vecinos no entienden la decisión judicial y mostraron su malestar por la misma. Con anterioridad habían realizado un concentración de condena en la plaza de los Derechos Humanos de la localidad

Este caso se contabilizó como la tercera víctima por violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año, aunque se tendrá que esperar al final de la investigación para conocer el resultado de la misma y si finalmente el juez considera que así fue.