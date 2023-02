El Carnaval de Málaga ya conoce a las agrupaciones finalistas de su COAC 2023

En la ciudad de Málaga, siendo la una y escasos minutos de la mañana, el presidente del jurado daba a conocer el nombre de las agrupaciones que el viernes estarán en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2023. La última semifinal y segunda noche de cuchillos largos pasó fugaz a ritmo de copla, aunque en su último cuarteta esperando el fallo de los grupos supervivientes, se mascaba tensión y nervios.

Fueron cinco comparsas, cinco murgas y un cuarteto en la categoría de adultos, además del cuarteto juvenil, los que avanzaron a la Fase Final de la competición. Esto es, un total de 12 grupos de los cuales 9 son de Málaga y provincia, dos almerienses y un cordobés.

Agrupaciones que pasan a la final por modalidad y orden de actuación:

COMPARSA

Plastilina (Alhaurín el Grande, Málaga)

Los Mahomas sin H (Málaga)

Los del otro barrio (Churriana, Málaga)

La Jaula de las locas (Almería)

Los artesanos de Málaga (Ronda, Málaga)

MURGA

Ni Haaland ni Mbappé, yo soy más de Kanouté (Roquetas de Mar, Almería)

Pá ti tó (Estepona/San Pedro de Alcántara, Málaga)

No me pises que llevo chanclas (Rute, Córdoba)

Los Leones en su salsa (Málaga)

Los verdaderos patronos (Málaga)

CUARTETO

El Cuarteto está divino (Málaga)

CONCURSO JUVENIL

La virgen de la cueva (Málaga)

Haciendo un flashback, retrocedemos las agujas del reloj a las 20 horas del pasado martes y revivimos lo ocurrido durante la cuarta sesión de semifinales en las tablas del Gran Teatro Cervantes. Originalidad en letras, versatilidad en voces y cambios de repertorio.

Estamos perdidos

El cuarteto infantil de la joven Luci López fue el telonero de esta noche de cuchillos largos. Representan objetos que habitualmente encontramos en un bolso, en este caso de su dueña a la que llaman ‘la histérica’. El bolso y, por tanto, ellos, siguen sin encontrarse en la ESAD, tampoco en Córdoba ni el templo malagueño. “Si me buscas por febrero, deja que te recuerde que no me vas a encontrar porque el carnaval es que me pierde”, interpretan en su estribillo.

Destacó en el tema libre el momento en que hicieron que el público se levantase para realizar una coreografía. Es una suerte poder contar siempre con la cantera, pero más aún con un cuarteto, una modalidad que a duras penas cuenta con grupos cada año.

Los artesanos de Málaga

¡Este año Ronda cumple 30 años desde su primera comparsa! De ellos son muchos ya los que llevan deleitando al público de su tierra. Cuando suena la comparsa de Ronda, suena gloria bendita. Unos artesanos del Carnaval que se arrancan con coplillas en el taller. Si en preliminares partieron con ‘Febrerillo el loco’, esta vez lo hicieron con ‘Zamarrilla’ de David Santiago.

La tierra andaluza fue protagonista en sus dos pasodobles. Apoyo al sector de la agricultura y la ganadería, jornaleros que trabajan en el campo y reciben una miseria a cambio: “Si se pagara el campo como se merece serían de oros los bolsillos de su gente, que a sudores se han ganado el esfuerzo del trabajador en el campo”. En la segunda letra, con cambio de forillo incluido, reivindicaron que el 4 de diciembre no sea solo una letra, ni el simple recuerdo de una bandera o una foto con mano en el pecho, que se recuerde a aquellos que la lucharon para que “no queden en el olvido y Caparros siempre siga vivo”.

Cuplés simpaticones, el primero causó carcajada, un Smart Watch que le da toda la información y le reclamó falta de sexo. Estribillo renovado respecto a preliminares. ¡Todo detalle nuevo suma, al igual que los del tipo y puesta en escena! Popurrí muy melódico, como acostumbran siempre y cantaito con dulzura. El teatro los despidió en pie. ¡Gracias siempre, Ronda!

Sin perdón

¡Metamorfosis! Campanada de la murga del Chino cuando aparecieron disfrazados esta vez de la novia que no perdona a su pareja. Cambio en letra de prácticamente todo el repertorio. Recordemos que en preliminares iban de lo contrario, unos novios ‘Sin perdón’ de la mujer. “Él me ha pedido que lo perdone o se va de casa…ya está en el coche”, fue una de las muestras de la negativa a ese perdón. Pasodobles bien interpretados donde mezclan la formalidad con la ironía, sello típico de este grupo.

La plataforma caliente Only fans y el uso que le dan algunos famosos como Chayo Mohedano, que desnuda todo el día esperando algún cliente va a coger una pulmonía fue la primera letra de cuplé, mientras que en la segunda el protagonista fue el alcalde Paco de la Torre: “Tol día levantando torres, no sé pa que quiere tantas, pa mí que la única torre que Paco quiere que se levante, no se levanta”. En el popurrí dieron un “salto mortal” para terminar un pase sobresaliente que enganchó con el público desde el minuto 0.

La Virgen de la Cueva

Competición particular, lucha contra ellos mismos por un premio. El cuarteto juvenil volvió a presentarse con el grupo de amigas de lugares dispares: una guiri y una madrileña con tres malaguitas con diferentes papeles. Preparadas ante el diluvio por si se inunda su chiringuito, continuando la entrega de preliminares.

Un trivial muy malagueño con preguntas de la ciudad fue lo más destacado y llamativo durante la parodia. “¿Cuántos años lleva elaborándose la obra del metro? Desde 2006, desde el 1500 después de Paco de la Torre o desde 2020”, fue una de las “questions”. Actuación completita, con golpes graciosos y muy trabajada con la que se ganaron al respetable. ¡Estas niñas tienen mucho futuro!

Los sedientos

La comparsa de Tarifa puso las coplas como única agrupación de fuera de la provincia en esta última semifinal. ¡Qué garra tienen y qué manera de sonar! Tipo de agua y cantan para que venga en “tromba el carnaval”. Tocado el tema de la Educación con mucha originalidad, agradeciendo el papel de los profesionales que desprenden vocación de verdad, lo que hace que su niña vaya “pal colegio va cargá con su sonrisa”. Muy aplaudido el primer pasodoble. El segundo a nuestra tierra verdiblanca.

Se agradecen letras frescas y, si vienen de grupos de fuera, relacionadas con la ciudad. Es lo que hicieron en la tanda de cuplés: vistas impresionantes de las torres de Martiricos al Guadalmedina y a la Palmilla, haciendo un símil entre Málaga y Nueva York (pero con espetos); y a la torre, pero del alcalde, que “no la levantan ni con viagra”. Hablan del transcurrir de la vida a través de lluvias, manantiales, ríos y mares, en las diferentes cuartetas del popurrí.

Los Verdaderos Patronos

Llegaron los San Ciriacos más malagueños, tanto que se apellidan Casa Kiki y su colonia favorita es Santa Inés. La apuesta este año de Agus Padillo y José María Arias, con Susi en la música, ha pegado fuerte. El tipo, la idea y la puesta en escena es de las más destacadas en la modalidad de murga. De sus pasodobles llamó la atención el cantado al antiguo Patronato antes de su unión con la Asociación de Carnavaleros: “De este cortijo la puerta cayó” y quieren celebran la victoria de la democracia.

El tema ACMA y FCCM sobresalió de nuevo instantes posteriores a que le entregaran un regalito al jurado, ¡real!, en forma de pasteles de Casa Kiki. Con el primer cuplé se quedaron cortitos, pero el segundo fue un cupletazo con remate para el compañero murguista Merchán entre los follones vividos por las asociaciones carnavalescas: “ Si no ta enterao, voy a resumirte con una frase toda esta lucha, que si estás pensando en hace una obra, Merchán te pone la placa ducha”.

Fueron de santo en santo en su popurrí (“San Miguel que bebe Cruzcampo y es sevillano”; San Pancracio, San Jacobo, etc), en el que dieron pinceladas de risa en la mayoría de sus cuartetas. “Esto sí que es un peazo murga” y “oeoeoeoe” se coreó desde todos los rincones del teatro en su despedida. Salto de calidad del año pasado a este.

Los Herejes

Broche de oro a la fase semifinal con estos carnavaleros revolucionarios de la comparsa de los Niños. Piden, mientras rezan sin miedo, “Anarkía y Karnaval” en su esquinita dando forma a la presentación. Piaron con todo y con una energía impresionante, que se hizo aún más patente en sus pasodobles. Segundo año de los hermanos Molina Gallego y David Fernández al frente de este grupo que denota un crecimiento bárbaro.

El Ayuntamiento de Málaga recibió un disparo en forma de letras de un malagueño al que cuesta llegar a fin de mes, incidiendo en la situación del Perchel. “Este Ayuntamiento mierda compra y vende hasta su alma, que llevan 20 años las gaviotas cagando en nuestro tejado”. Gran letra con rabia, al igual que la segunda a la Semana Santa en la que se confiesan a Dios sin tapujos. Ellos no creen en cofradías, ni en sus leyes cortijeras y “si no le acompañaran tanto facha, tanto chulo, por el barrio se lo juro, sería Cristiano”

Los Herejes relataron sus torturas en el capítulo 2 de su popurrí, nueva entrega porque renovaron la gran parte de esta pieza. ¡Gran pase en el que no se guardaron nada!