El respetable se contagia de la locura almeriense y ruge a ritmo de salsa en la tercera semifinal del COAC de Málaga

El Carnaval esconde su lado mágico y sorpresivo. La antesala de la tercera semifinal se preveía algo más calmada en cuanto a calidad que las anteriores, pero no fue así. Tres agrupaciones foráneas llevaron la tensión al palco del jurado para hacer ver que no han venido a esta fase solo a pasearse. La voz femenina local puso la melodía y la dulzura, mientras que la murga de uno de nuestros barrios malagueños marcó el ritmo de la modalidad. Sin olvidar que todo ello estaba ambientado por el color blanquiazul.

Entre tanta amargura futbolista hacía falta un ápice de alegría y la Fiesta del Invierno Cálido ayudó a ello. Lucían bufandas y banderas, muchas camisetas del Málaga CF se fueron sumando pasadas las 20 horas, ya que el teatro se mostraba vacío y frío con las dos primeras actuaciones infantiles. Integrantes del Málaga Genuine, arropados por Súper Basti y la mascota Boke, actuaron sobre las tablas del Teatro Cervantes cantando el himno de la liga. ¡Voz de sala y arriba telón!

Con el loro acuestas

Pequeños mineros que llegan a las tablas del Cervantes en su primera aventura con el pico en la mano, saliendo de su cantera particular, de la que forman parte, para hacernos reír y disfrutar dedicando sus letras a la Málaga de sus amores. “El gusanillo del Carnaval me está picando”, rematan en su estribillo.

Es una alegría poder ver a nuevos grupos infantiles, en este caso una murga infantil de la mano de Eduardo Díaz. Se despiden animando a la gente a que se pongan el disfraz y se pinten dos coloretes: “Corre y vente a la calle a disfrutar”.

El nieto de Momo

Momento histórico cuando se subió el telón para recibir al romancero infantil de Álvaro Díaz Plaza. El descaro, el desparpajo y el arte que reúne este carnavalero de ocho años es sublime, tanto vocalmente como en interpretación. ¡Cuántos murguistas lo tendrán ya en sus agendas! “Muy buenas tardes a todos, aquí llega un romancero, que me quedé yo con ganas después de ser pregonero”, cuenta.

Entre estrofa y estrofa encandiló al público, que risueño permanecía boquiabierto con los cuplés. Se despidió al son de “¡Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí hasta por la mañana!” como lo hacía en la semifinal del día previo la murga infantil de Paqui Prieto, directora también de este romancero, y de la que Alvarito también forma parte.

La Jaula de las locas

¡Atronadora! La comparsa de Almería es una habitual en nuestras semifinales. José́ Miguel Moreno y Javier Vázquez, sus autores, le tienen el truquillo cogido a Málaga. Pegaron en su último año con ‘Noche de Gala’ y volvieron con una idea teatral encarnada en unos personajes quijotescos que viven de su imaginación para sentirse más libres, cansados de “vivir encarcelados con mordazas y ataduras” . Digámoslo, la potencia bestial y la garra hacen que sea uno de los mejores conjuntos de la modalidad. En la presentación, el patio butacas terminó despeinado.

En el primer pasodoble arremetieron contra el Gobierno, donde lo que ellos ven, como puede ser la justicia, es totalmente diferente a la visión de este Don Quijote, viendo quimera. El aficionado no se acordará de este tras el agradecimiento mayúsculo que brindaron al aficionado malagueño y a su tierra. “Gracias a ese fiel carnavalero, recibí el amor más bonito que pueda sentir un coplero”, interpretaron haciendo repaso a su largo histórico de participaciones desde 2010. Largo aplauso con el teatro en pie, primer momentazo de la noche.

Dos cuplés simpaticones, uno a Shakira que termina cogiéndole asco a las claras y a la chía en su dieta saludable; y otro a que se descojonan, en el sentido literal, cuando se pillan el huevo derecho con la silla. Este elemento es el único de su puesta en escena, al que sacan mucha partida y utilizan para sentarse en el estribillo. La libertad perdida es reclamada en su popurrí, a la vez que la locura dialoga con lo cuerdo. Da gusto escucharlos y el jurado de la modalidad seguro los tendrá en cuenta en la batalla por un puesto en la final.

La Guirigotissima

Extranjeros de todas partes de Europa y un vasco que se ha colado entre ellos. Así se presentó la murga de Tarifa. Mucho acento en la presentación con su manera de vivir las fiestas típicas españolas. No faltaron los verdiales, sevillanas, los toros y el deporte…”la siesto”. La Guirigotissima estuvo metida en el tipo durante toda la actuación, brillando en las parodias entre pieza y pieza. El respetable se rio mucho con ellos.

Lo más destacado de su pase fue el pasodoble apoyando a la murga de Daniel Mayorga (Chino), de gaditano a malagueño: “Y si en el templo de los gaditanos con críticas duras te crucificaron quizás es que se les habrán olvidado lo que es la ironía o incluso el sarcasmo”, animándole a seguir adelante porque su gente nunca le va a fallar. Destacó el cambio de estribillo con mensajito al jurado para que le den otro día que con dos no les basta para conocer el concurso.

Risas en los cuplés, pero más por la grosería y lenguaje directo con giro al final, que resultó que a su prima lo que le gustaban realmente era el “polla asado del Mercadona”. Y a Pedro Sánchez, al que apodan el viagra porque todo lo sube y podría hacer lo mismo con el Málaga (ese remate entró con calzador). Ganaron puntos en las novedades introducidas en el “popurro”, como lo llaman. Entre el repaso a las costumbres de cada uno de los países se acordaron de sus paisanos de Rute y de traerle un abogado al Chino porque son mu enrollaos. Notable actuación de estos tarifeños que siempre dejan buen sabor de boca.

Duermevela

Comparsa mixta de Málaga con mayoritaria representación femenina que repite en el Teatro Cervantes por segundo año consecutivo. Hadas multicolor muy afinaditas que viven en el país de los sueños; las pesadillas y los desvelos ellas te las quitan: “Cuando no puedas dormir, si ese desvelo es real no te lo tomes a mal, que por eso estoy yo aquí”.

La historia de amor entre dos chicas que tienen que verse a escondidas, “aunque algún que otro ciego no lo entienda todavía” se lleva el peso de los pasodobles. Del sentimiento a la emotividad de la cruel realidad de la vida, en la que en ocasiones no tenemos la oportunidad de despedirnos de los seres queridos dando el último beso en forma de adiós. Cuplés de comparsa a los deportistas Nadal y Piqué. “Yo no tengo una varita mágica, pero tengo un truco para ti nada por aquí, nada por allá, si algo a ti te desvela...aparece duermevela”, melódico el primer estribillo puesto que cantan un segundo diferente.

Con el popurrí se puso fin a la bonita historia de estas ‘Duermevela’ malagueñas que proseguirá en la calle.

La Malagueña

Grabando la segunda parte de su película llegaron estas actrices de época recordando a la personaje malagueña Marisol. ¡Y en qué mejor lugar que en la que tierra que les vio nacer! Doblete de comparsas mixtas malagueñas esta noche. La mejor definición de su tipo la encontramos en el dulce estribillo: “Malagueña es mi sangre, es mi baile, es mi risa en mi ángel, en mi forma de hablarte es un don, es un arte…malagueña será porque así me parió mi madre”.

“Salió tu olfato feminista cuando acusó tarde y mal a su murga de machista, tu sucia lengua hirió al San Pedro malagueño, el que es pionero abriendo las puertas del cielo”, sonó en el segundo de los pasodobles. La murga del Chino volvió a recibir otra bocanada de aliento de sus compañeros carnavaleros y salieron en su defensa. El segundo lo dirigen a su propia caracterización, a la infancia perdida de una Marisol “esclava secuestrada” por su trabajo sin ser más que un producto “Made in español”.

Cuplés rasos, los que habitualmente denominamos de comparsa. En el popurrí repasan la cara bella de la profesión a la que se dedican y, por contra, los sufrimientos que tuvo que pasar Marisol en su etapa dedicada a la gran pantalla. Así se fue la malagueña, pero dejando, como cuentan en la última cuarteta “toda la historia que esta artista vivió y todo lo que soportó al marcharse de su tierra”. Hasta aquí la grabación con un final sin un continuará…

Los leones en su salsa

Rico y ritmoso son cubano el que trae este año la murga de Pepe León y familia. Sello made in Leones, este año de La Habana, en una presentación, bailonga, con fuerza y muy bien cantada. ¡Cada año se superan vocalmente hablando, cómo disfrutan sobre las tablas y lo que transmiten! Dardito explosivo al propio Carnaval de Málaga en el que participan. Sueñan una fiesta más grande asemejada a Cádiz, que vengan nuevos grupos, que el jurado siempre sea objetivo, que la puesta en escena les salga gratis…“pero cuando toca despertar veo lo mismo otra vez más, año tras año y febrero tras febrero”.

Nacionalidad Huelintown, su amor al barrio y a la tierra que les vio crecer, de la que presumen cada vez que viajan por ahí, cuentan en el segundo. Les faltó un punto más en los cuplés para dar el pelotazo. En Cuba “las palabras son distintas” y a la picha le dicen pinga, y es tan famoso ese vocablo que los bolsos de la mujeres son de “Pinga y Lola”. Haciéndonos creer que describían a los tipos de mujeres (con hueso na más, rellenas, picantes…) rematan la tanda de cuplés con lo que de verdad les vuelve loco: las aceitunas. ¡Eso sí, estribillo pegadizo donde los haya y repetido por el teatro!

Los buenos golpes tardaron en llegar, pero lucieron un popurrí de categoría. La cuarteta del baile sambero de Pepe León con la brasileña fue momento Cervantes con todo el público animando el cotarro. “Hermano te voy a contar una historia de amor de un cubano y de una de Villanueva de la Concepción” al son de la presentación de la comparsa gaditana ‘La Revolución’ (2002) fue un puntazo. Un poquito de 3x4 puro llegando al final y más salsa de estos leones en la despedida. ¿Final? ¿Mejorarán su clasificación (3º) del año pasado? Todo se andará.

Los indispensables

En forma de colmena, con tipo comparsista de abejas, hacen metáfora de este insecto obrero y la lucha proletaria, un sector indispensable para que el país siga adelante. La comparsa de Granada dedica su presentación y popurrí a esa idea, a la incansable batalla diaria de la clase media por los derechos sociales. Repertorio crítico y muy bien defendido de principio a fin. Siempre suenan de categoría.

Si anteriormente ‘Duermevela’ trató el tema de dos chicas que se aman, ahora ellos cambiaron el sexo para visualizarlo desde la perspectiva de dos hombres. Destacó el segundo pasodoble, muy bien tratado, cuando se ponen en la piel de un enfermo de salud mental, un área que el Gobierno tiene “olvidada y sin atención” en la Seguridad Social. Toquecito al que nos manda en España. De los cuplés se salva el segundo que conectó con el público, debido a los altos precios hacen trueques con otros insectos y cuando quieren fumar llaman a o los abejorros: “Les damos miel y un poco de polen, y ellos a nosotras nos dan los vappers…¡y porros!”

“De la Alhambra hasta esta tierra” vienen cada año estos granadinos perfectamente trabajados que seguro algún día logran subir ese escalón que les cuele en la Gran Final. Se despiden manifestando que “cuando sonría mi pueblo la vida será tan dulce como la miel”.