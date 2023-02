‘Los Mahomas sin H, ‘Los Verdaderos Patronos’ y ‘El cuarteto está divino', ganadores del COAC Carnaval de Málaga 2023

El templo de las coplas malagueño se vestía de gala para celebrar el último asalto del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga. Disfraces, papelillos, serpentinas e infinidad de coloretes llenaron el patio de butacas, palcos y plateas, además del gallinero de un Teatro Cervantes que este año ha marcado prácticamente el lleno absoluto en cada una de sus sesiones. ¡Abarrotado en esta final! No faltó el acto de bienvenida a esta gala por parte del Ayuntamiento de Málaga, con presencia del alcalde Francisco de la Torre y la concejal de Fiestas Teresa Porras, y la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, con su presidente Carlos Torres y la responsable de relaciones institucionales Belén Caballero.

Las agrupaciones de las diferentes modalidades, compitiendo por el primer premio, regalaron voces magistrales y críticas afiladas en comparsa, junto a las dosis de humor y desparpajo en murga y cuarteto. El jurado del concurso, comandado por el secretario Alejandro Pérez, apareció sobre las tablas donde las agrupaciones se habían dejado el alma y la piel a las 04:45 para dar a conocer los nombres de los ganadores del concurso.Estos han sido los premios otorgados a los grupos por modalidad:

COMPARSA

Primer premio: Los Mahomas sin H

Segundo premio: La Jaula de las locas

Tercer premio: Los artesanos de Málaga

Cuarto premio: Plastilina

Quinto premio: Los del otro barrio

MURGA

Primer premio: Los Verdaderos Patronos

Segundo premio: No me pises que llevo chanclas

Tercer premio: Pá ti tó

Cuarto premio: Los leones en su salsa

Quinto premio: Ni Haaland ni Mbappé, soy más de Kanouté

*También según las votaciones del jurado, se nombró Aguja de Oro (premio almejor disfraz) a la comparsa Los Mahomas sin H y la murga Pá ti tó.

CUARTETO

Primer premio: El cuarteto está divino

CONCURSO JUVENIL

Primer premio: La Virgen de la Cueva

Plastilina (Alhaurín el Grande, Málaga)

La comparsa de Dede Cortés abrió la Gran Final al igual que el pasado 27 de enero siendo los primerizos del COAC. Estos moldeadores de la vida, mimando sus voces, dieron el brochazo de color en el primer pasodoble. 20 años de los alhaurinos en su casa desde su primera aparición con ‘La Cárcel Vieja’, los mismos que lleva Francisco de la Torre en el palco de enfrente. Juegan con las visión de su Málaga durante este tiempo mientras relacionan nombres de sus comparsas (mercader, mago, travesía, carcelero): “Aquí seguimos permitiendoque nuestra ciudad ya no sea del malagueño y te volvemos a votar”.

Los verdaderos patronos (Málaga)

De unos habituales en las finales a unos debutantes. El sueño de una noche de final, el sueño de todo carnavalero de su primera vez en el Cervantes: esta murga lo ha cumplido. Así lo expresaban en una de sus letras los San Ciriacos más malagueños. El integrante vestido de croma, que sale con ellos haciendo cameos entre pieza y pieza, se llevó aún más protagonismo cuando le dedicaron un cuplé. Les ha costao un taco sacar a San Ciriaco y buscar los pegotes…y ahora “to el mundo se parte el culo con el gachón”. ¡Dejaron un sabor de boca bárbaro!

La Jaula de las locas (Almería)

También se estrenó en una final malagueña la comparsa almeriense, consiguiendo estar aquí en un año en el que la modalidad está muy disputada. La potencia vocal de estos locos caballeros andantes es su gran fuerte. En su carta de presentación despeinaron al foso y al patio de butacas. Pasodobles sin chicha ni limoná, el primero al amor puro y verdadero de una madre salvado por la originalidad; y el segundo a la situación actual de la juventud que llegan los 30 y está “toda la vida hincando los cuernos para que después esté sin trabajo”. Caras de emoción ante la acogida del público malagueño.

Impasse para homenajear a la pregonera Paqui Prieto, pasodoble cantado por componentes de sus diferentes agrupaciones, de “sus niñ@s”, quienes aparecieron ataviados con los tipos de cada año. “Si no fuese por ti, aquí la cantera se hubiese perdido, el futuro está asegurado y es gracias a ti”, le dedicaron.

El cuarteto está divino (Málaga)

El único cuarteto senior de la noche cerró su trilogía con una nueva cita divina. Situaciones meteorológicas de la mano de Dios y sus compañeros Zeus (trueno), Da (con la gracia de Dios) y Ra (sol), sin olvidar en la parodia a Eolo (viento) que tan protagonista ha sido en la jornada del viernes con las ventoleras. En el tema libre regresó Paco de la Torre, pasando del infierno (visto en semifinales) al cielo “para poder ampliar la ciudad y clin clin caja”. Con la presencia de Teresa (Porras) ‘La Marquesa’, con el número uno socialista Daniel Pérez (de cuerpo presente) y el rezo del Paco nuestro, que estás en el cielo’ pusieron el teatro bocarriba y el broche a su actuación.

Ni Haaland ni Mbappé, soy más de Kanouté (Roquetas de Mar, Almería)

Noche para disfrutar y estar de buen rollo, como el que trajo la murga almeriense con reggae y porrillos. Metidos en el tipo de manera irónica le dijeron a Málaga “te voy a ser muy directo, en dos días a meter un pasodoble no me ha dao tiempo”. Hicieron como los que mascan en una estrofa para rematarlo así. Cuplés perita, como decimos aquí, en los que confunden el coche de la funeraria con un Blablacar (“Soy Eustaquio, vámonos) y a Bob Marley con el conocido personaje amarillo de dibujos animados (“Mira si yo ibaciego que estuve viendo a Bob Esponja la tarde entera”).

Los artesanos de Málaga (Ronda, Málaga)

Esta vez recordando las primeras líneas de la comparsa con la que alcanzaron lo más alto en 2010 (‘Entre las Flores’) se presentó Ronda. En su taller se acordaron de los artesanos y carnavaleros que tan necesarios son en la fiesta. Luis Bermúdez, arquitecto de la alegría, Rafael Ríos, una catedral de fotografías, Alvarito el primo, José Flores, un musicante más y Miguel Ángel, maestro inigualable…“obreros de los prodigios que sin cantar nunca han de fallar a su agrupación”. Sentida la segunda letra a la violencia de género, un marido que quita la vida a su pareja ¿a la que tanto quiere? “Si fuese verdad, no haría esta letra porque ahora mismo estaría viva”. ¡Gustazo oíros siempre!

Pasado el descanso y antes de arrancar la segunda parte de la final, se entregó a los hijos de Javier Zumaquero el Pito de Oro 2023 a título póstumo, que este año recayó en la voz eterna de la murga e icono de la fiesta que nos dejó el pasado mes de junio. Así lo decidió la Asociación de Autores del Carnaval de Málaga e hizo pública la noticia durante la primer sesión de semifinales en este teatro, lugar en el que nuestro compañero Javi, fiel muarisco, ha alcanzado la gloria.

Los leones en su salsa (Málaga)

Dejando atrás el momento más emotivo de la noche, los ritmos caribeños desde el mismísimo malecón de Huelin hicieron retornar la alegría. Esta murga presentó sus credenciales con dos buenos pasodobles, destacando el segundo mandando todo el apoyo a la murga del Chino por la polémica surgida en Cádiz: “El Kichi y todos los demás, si allí no estaban, ¿qué sabrán? Que pena ir allí ilusionado y te den palos por todos lados”. Volcaron el teatro en el primer cuplé, actual, queriendo imitar a Antonio Carlos cantando con su hijo en brazos, aunque aquí el peso y la edad variaban: “Te pesan mucho los huevos…la próxima vez vas a cantar el cuplé con tu p____”. ¡Rugieron y bien!

La Virgen de la Cueva (Málaga)

El cuarteto juvenil competía en su categoría contra sí mismo, ya que consiguió llegar a la Gran Final en solitario. Volvieron en su parodia y tema libre a los de preliminares, con algunas novedades revivieron las lluvias torrenciales que estaba sufriendo Málaga. Todo ello contado por un grupo de amigas en su chiringuito favorito: la guiri, la madrileña y las malagueñas. En el primer cuplé rememoraron su debut en una final como sus compañeros de ‘Los verdaderos patronos’, pidiéndoles un cachito de palmera “que los santos comparten”. Recordemos que los murguistas surtieron a los miembros del jurado con una cajita de Casa Kiki. ¡Cuarteto, cuarteto!

Los Mahomas sin H (Málaga)

Entre serpentinas y un cartel mayúsculo con la palabra CARNAVAL fueron apareciendo los hombres que crearon la primera agrupación tras la dictadura. Miguel Gutiérrez eligió letras locales, la regañina al malagueño conformista y el piropo a Málaga la Bella. El grupo, con una interpretación perfecta, pide en el primer pasodoble “más luchar por tu tierra”, ya que desquitando las bendiciones o atracciones turísticas que tenemos “a ver si así a Málaga la miras con las vergüenzas que tiene encima”. El segundo lo cantaron a pies de la tarima: “ Y el corazón tendrán que arrebatarme pa’ que no te quiera, ¡Pero antes que no cantarte a mí tendrán que matarme!”

No me pises que llevo chanclas (Rute, Córdoba)

El turismo de borrachera aterrizó en la capital de la Costa del Sol. Estos hooligans ingleses cayeron de nuevo muy muy bien al aficionado. “La esencia de este país, aunque le duela a Madrid, es patrimonio de Andalucía”, relataron en uno de sus pasodobles haciendo un recorrido por las ocho provincias verdiblancas mientras las comparaban con otros lugares de España. Buena letra, aunque cogida con pinzas, al igual que el cuplé a las palmeras de la Kiki, con el que sonsacaron la risa al público: “Cuando mi esposa pidió́ una Kiki una mañana, frené de golpe porque pensé́ que por fin mojaba”. Finalmente, como novedad en el popu, uno terminó haciendo balconing y terminó escalabrado.

Los del otro barrio (Churriana, Málaga)

El repertorio local más reivindicativo, desde el corazón de cualquier barrio malagueño. Dos pasodobles de lo más críticos. Los jóvenes en pie de guerra arremetieron contra nuestro gobernante “que solo mira para el turismo”, ya echaron a sus abuelos de su propio suelo hace 80 años y ahora a ellos les están “invitando a largarse”. En el segundo, recado a los compañeros carnavaleros y reclamando “autores que se mojen de verdad escribiendo a su ciudad”. Rematan entonando con sus voces un “dejemos ya de acusar y de ir de justicieros, quien ensucia el Carnaval es el propio carnavalero”. ¡El barrio en pie de guerra!

Pá tí tó (Estepona/San Pedro de Alcántara)

El puesto de los patitos de la feria se abrió por última vez como colofón a la gran final del COAC. Volvieron a llover gofres en el patio de butacas y a hacernos disfrutar de una buena actuación. Pidieron respeto por lo que cuesta sacar una agrupación en su letra de pasodoble, “con to lo que yo tengo, tengo que escuchar todavía que el nivel de murga es bajo, respeta a los finalistas”. En las piezas por excelencia de la modalidad de murga fue más llamativo el pésame especial a la reina de Inglaterra, que con tantas costumbres arraigadas no entienden como “siendo inglesa no se muriera haciendo balconing”. Con “Pato de Lucía” acompañado de “Patoso de Lucía” arrancaron la pieza final de su repertorio.